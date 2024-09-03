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المهرجانات الانتخابية في إربد.. منافسة استعراضية يشعلها استقطاب الحشود

9/3/2024 11:58:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد- يسابق مترشحو الانتخابات البرلمانية في إربد، الزمن، في محاولة لاستغلال الأيام القليلة المتبقية من الحملة الانتخابية التي تنتهي في التاسع من الشهر الحالي، وذلك قبل دخول مرحلة الصمت الانتخابي وإجراء الاقتراع في اليوم الذي يليه.
ويواصل مترشحون في دائرتي إربد الأولى والثانية، اللتين خصص لهما 15 مقعدا نيابيا، إقامة المهرجانات الخطابية وافتتاح المقرات الضخمة، ومحاولة دعوة أكبر عدد من المواطنين لإظهار قوة المترشح، في حين اكتفى آخرون بافتتاح مقرات متواضعة وبالزيارات الميدانية، لاعتبارات تتعلق بالقدرة المالية.
وخلال الأسبوع الماضي فقط، أقيمت في محافظة إربد، عشرات المهرجانات الخطابية التي تخللها توزيع الحلويات والعصائر، وسط حضور لافت من المواطنين للاستماع إلى كلمات المترشحين في القوائم الانتخابية المحلية، بينما القوائم العامة تشهد فتورا مقارنة بالقوائم المحلية.
وتأتي هذه المهرجانات الكبيرة التي يقيمها بعض المترشحين، لاستقطاب الناخبين والحصول على أصواتهم، على اعتبار أن حضور الحشود الكبيرة يعد مؤشرا على قوة القائمة وقدرتها في الوصول إلى مقاعد برلمانية.
وقال الناشط محمد الجراح "إن المهرجانات التي يقيمها المترشحون هي استعراضية بالدرجة الأولى، في محاولة لإظهار قوة القائمة أمام منافسيها من القوائم الأخرى"، لافتا إلى "أن المواطن حسم مرشحه منذ أسابيع، وبالتالي فإن تلك المهرجانات لا يمكنها بأي حال من الأحوال تغيير اتجاه الناخب تجاه مترشحه".
وأشار الجراح، إلى أن "المهرجانات الانتخابية في هذه الدورة تشير إلى القدرة المالية للمترشحين، خصوصا أن كلفة إقامة هذه المهرجانات مرتفعة من استئجار الكراسي وتقديم الحلويات والعصائر ومكبرات الصوت وشاشات العرض والخيم وغيرها".
وقال "إن المهرجانات باتت لشحذ الهمم وتعزيز الترابط بين مترشحي القوائم الانتخابية التي أفرزتها انتخابات داخلية عشائرية أفضت إلى تحالفات عشائرية بين مترشحي بلدات المحافظة التي تشهد تنافسا من دون ما يعكر صفو الأمن".
من جهتها، تقول المواطنة هالة "إن المترشحين يقومون بتأمين المواصلات إلى مواقع المهرجانات بهدف حشد أكبر عدد من المواطنين"، لافتة إلى أن "حضور المواطنين لتلك المهرجانات عادة ما يكون مجاملة للمترشحين في حال فوزهم بالمقعد النيابي".
وأشارت إلى أن "هناك مواطنين لم يحسموا أمرهم تجاه أي من المترشحين الذي سيمنحونه صوتهم، وبالتالي تجدهم يتنقلون بين جميع المهرجانات الانتخابية بهدف الاستماع إلى البيانات الانتخابية وبرامج المترشحين، وبعدها يحسمون أمرهم بالتصويت".
وبحسب أحد المترشحين عن دائرة إربد الأولى، فإن "الهدف من المهرجانات هو دعوة المواطنين إلى موقع واحد لاستعراض البرامج وسيرة المترشحين، في ظل عدم قدرتهم على الوصول إلى جميع الناخبين بسبب اتساع الدائرة الانتخابية".
وأضاف "أن المؤازرين والقائمين على الحملات الانتخابية يوجهون الدعوة لجميع الناخبين في الدائرة الانتخابية سواء كانوا من المؤيدين للمترشح أم لا، فتكون الدعوة عامة في مختلف الوسائل سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر المكالمات الهاتفية".
وبين "أن حضور الناخب للمهرجان الانتخابي لا يعد التزاما بالتصويت لصالحه، ولكن من حق الناخب أن يذهب لكل المهرجانات والاستماع لكل البيانات الانتخابية حتى يقتنع بأحدهم".
واعتبر "أن المهرجانات تعد مساحة للمترشح باستعراض برنامجه الانتخابي، وهي فرصة لجمع جميع المترشحين في مكان واحد، خصوصا أن المترشحين بالقائمة نفسها ينافسون بعضهم بعضا في الحصول على أعلى الأصوات للظفر بالمقعد النيابي".
وبلغ عدد المترشحين في دائرة إربد الأولى 96 مترشحا، منهم 12 سيدة ترشحن على مسار الكوتا النسائية، فيما بلغ عدد المترشحين عن دائرة إربد الثانية 76 مترشحا، منهم 11 سيدة ترشحن على مستوى الكوتا و4 على مستوى التنافس.
ويبلغ عدد الناخبين في دائرة إربد الأولى حسب الجداول النهائية، 575 ألف ناخب وناخبة موزعين على 187 مركز اقتراع وفرز و698 غرفة اقتراع وفرز، فيما بلغ عدد الناخبين في دائرة إربد الثانية حسب الجداول النهائية 330 ألف ناخب وناخبة موزعين على 110 مراكز اقتراع وفرز و501 غرفة اقتراع وفرز.
أما عدد المقاعد المخصصة لدائرة إربد الأولى، فهو 7 مقاعد تنافس ومقعد للكوتا النسائية، وتضم دائرة إربد الأولى ألوية القصبة وغرب إربد والوسطية والرمثا وبني كنانة، فيما عدد المقاعد المخصصة لدائرة إربد الثانية هو 7 مقاعد، منها مقعد مسيحي وآخر للكوتا النسائية، وتضم دائرة إربد الثانية 5 ألوية هي بني عبيد والمزار الشمالي والكورة والطيبة والأغوار الشمالية.

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