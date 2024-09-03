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13 مليار ريال تمويلا للمواطنين في المدينة المنورة

9/3/2024 11:57:44 PM
(MENAFN- Al Watan) وصل عدد إجمالي المستفيدين من تمويل بنك التنمية الاجتماعية في المدينة المنورة إلى أكثر من 300 ألف مواطن ومواطنة بمبلغ تجاوز 13 مليار ريال؛ حيث بلغت حصة القروض الاجتماعية منها 10 مليارات ريال، واستعرض بنك التنمية الاجتماعي عدد المشاريع والمستفيدين، وذلك في حفل تدشين مقر جادة 30، أحد المبادرات التي يقدمها البنك بهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة بالمنطقة.
وتعد ((جادة ثون في طيبة)) فعالية تقنية رائدة على مدار 3 أيام، تستقطب رواد الأعمال، والمبرمجين، والطلاب، والمصممين من مختلف أنحاء المملكة؛ بهدف تطوير مشاريع تقنية ناشئة تسهم في تعزيز التنمية والاستدامة في مجالات التقنية والسياحة والثقافة والخدمات اللوجستية.
في المقابل، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان الحميدي، أن مبادرة ((التنمية في طيبة)) تجسد رؤية البنك في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، لدعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة، وتسهم في تعزيز دور منطقة المدينة المنورة كمركز حيوي للنمو الاقتصادي والإبداع، مشيرًا إلى سعي البنك إلى بناء جسور التعاون وتعزيز الشراكات الإستراتيجية التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار المهندس الحميدي إلى الدور المحوري لبنك التنمية الاجتماعية في تمويل مختلف القطاعات في المملكة، حيث أوضح أن إجمالي التمويل الذي قدمه البنك تاريخيًا لمنطقة المدينة المنورة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي بلغ أكثر من 13 مليار ريال، استفاد منها 300 ألف مواطن ومواطنة، وبلغت حصة القروض الاجتماعية منها 10 مليارات ريال، و1.7 مليار ريال لتمويل العمل الحر والأسر المنتجة، أما بالنسبة لتمويل المنشآت، فتُعد منطقة المدينة المنورة من أعلى المناطق تمويلًا من قبل البنك لقطاع المنشآت، حيث تحتل المرتبة الخامسة مقارنةً ببقية مناطق المملكة. وقد بلغت قيمة دعم قطاع المنشآت بالمنطقة 1.4 مليار ريال.

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