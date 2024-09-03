فوائد ومحاذير زيت شجرة الشاي

(MENAFN
- Al Watan)
فوائد:
- استخدامه كمطهر وقاتل للجراثيم في مواد التنظيف.
- القضاء على العفن الظاهر في بعض مناطق وزوايا المنزل وفي القضاء على الحشرات.
- إضفاء رائحة عطرة على الثياب عند القيام بغسلها.
- يسهم في علاج
حب الشباب.
- يمكن استخدامه كغسول للفم.
- يساعد في علاج القدم الرياضي
(Athlete's foot)
محاذير:
- يجب التأكد من أن زيت شجرة الشاي لن يُسبب ردة فعل تحسسية لبشرتك، قم بوضع بعض منه على باطن ذراعك وإذا لم تتهيج المنطقة خلال 24 ساعة تستطيع استعماله بأمان لعلاج حالتك حسب التعليمات.
- يجب ألا تقوم باستعمال الزيت بتركيزه الكامل مباشرةً إلا في حالة فطريات الأظافر، عدا ذلك عليك تخفيف زيت شجرة الشاي في الماء أو في زيت خفيف من الزيوت الحاملة، مثل: زيت جوز الهند، أو زيت الزيتون.
- يجب تجنب استخدام الزيت أو استخدامه تحت إشراف الطبيب أو بعد استشارة الأخصائي في حال كنت: مصابًا بالحساسية، امرأة حامل. امرأة مرضعة.
- استعمال هذا الزيت بحذر خاصةً أنه يؤثر على الهرمونات في الجسم وإن كان ذلك بشكل بسيط.
- عدم استعماله جنبًا إلى جنب مع العديد من الأعشاب والمكملات الغذائية، لذا يجب استشارة الطبيب في حال كنت تتناول أي نوع من المكملات.
- عدم ابتلاع زيت شجرة الشاي فهو للاستعمال الخارجي فحسب.
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