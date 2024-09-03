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فوائد ومحاذير زيت شجرة الشاي

9/3/2024 11:49:35 PM
(MENAFN- Al Watan) فوائد:
- استخدامه كمطهر وقاتل للجراثيم في مواد التنظيف.
- القضاء على العفن الظاهر في بعض مناطق وزوايا المنزل وفي القضاء على الحشرات.
- إضفاء رائحة عطرة على الثياب عند القيام بغسلها.
- يسهم في علاج حب الشباب.
- يمكن استخدامه كغسول للفم.
- يساعد في علاج القدم الرياضي (Athlete's foot)
محاذير:
- يجب التأكد من أن زيت شجرة الشاي لن يُسبب ردة فعل تحسسية لبشرتك، قم بوضع بعض منه على باطن ذراعك وإذا لم تتهيج المنطقة خلال 24 ساعة تستطيع استعماله بأمان لعلاج حالتك حسب التعليمات.
- يجب ألا تقوم باستعمال الزيت بتركيزه الكامل مباشرةً إلا في حالة فطريات الأظافر، عدا ذلك عليك تخفيف زيت شجرة الشاي في الماء أو في زيت خفيف من الزيوت الحاملة، مثل: زيت جوز الهند، أو زيت الزيتون.
- يجب تجنب استخدام الزيت أو استخدامه تحت إشراف الطبيب أو بعد استشارة الأخصائي في حال كنت: مصابًا بالحساسية، امرأة حامل. امرأة مرضعة.
- استعمال هذا الزيت بحذر خاصةً أنه يؤثر على الهرمونات في الجسم وإن كان ذلك بشكل بسيط.
- عدم استعماله جنبًا إلى جنب مع العديد من الأعشاب والمكملات الغذائية، لذا يجب استشارة الطبيب في حال كنت تتناول أي نوع من المكملات.
- عدم ابتلاع زيت شجرة الشاي فهو للاستعمال الخارجي فحسب.

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