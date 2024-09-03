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نوتيلا بنسخة نباتية

9/3/2024 11:49:35 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة الصناعات الغذائية العملاقة ((فيريرو))، أنها ستطرح قريبًا في أسواق بعض البلدان الأوروبية نسخة نباتية صرفة vegan من منتجها الشهير ((نوتيلا)) للشوكولا القابلة للدهن.
وأوضحت الشركة، في بيان، أن عددًا متزايدًا من المستهلكين في الوقت الراهن يختار تقليل المنتجات الحيوانية المنشأ أو تجنبها، سواء لأسباب تتعلق بالنظام الغذائي أو بنمط الحياة.
وقال ناطقون باسم الشركة، إن المنتج سيُطرح في الرابع من سبتمبر في إيطاليا، مهد شركة ((فيريرو))، إضافة إلى فرنسا وبلجيكا.
ولتجنب أي مكونات من أصل حيواني، عمدت الشركة إلى ((إزالة الحليب وإضافة مكونات نباتية مثل الحمّص وشراب الأرز)) في وصفتها، وفق البيان.
وأكدت فيريرو أنها ((لم تقدم أي تنازلات بشأن المذاق)).
ولفتت المجموعة، التي تمتلك أيضًا علامات تجارية شهيرة أخرى بينها ((كيندر)) و((تيك تاك)) و((فيريرو روشيه))، إلى أن ((المنتج غير قابل للاستهلاك من الأشخاص الذين يعانون حساسية تجاه بروتينات الحليب؛ لأنه يُصنّع في مؤسسة تتعامل مع الحليب)).
وتباع نوتيلا، التي ابتُكرت قبل 60 عامًا، بنسختها التقليدية في نحو 170 دولة.

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