نوتيلا بنسخة نباتية

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت شركة الصناعات الغذائية العملاقة ((فيريرو))، أنها ستطرح قريبًا في أسواق بعض البلدان الأوروبية نسخة نباتية صرفة vegan من منتجها الشهير ((نوتيلا)) للشوكولا القابلة للدهن.
وأوضحت الشركة، في بيان، أن عددًا متزايدًا من المستهلكين في الوقت الراهن يختار تقليل المنتجات الحيوانية المنشأ أو تجنبها، سواء لأسباب تتعلق بالنظام الغذائي أو بنمط الحياة.
وقال ناطقون باسم الشركة، إن المنتج سيُطرح في الرابع من سبتمبر في إيطاليا، مهد شركة ((فيريرو))، إضافة إلى فرنسا وبلجيكا.
ولتجنب أي مكونات من أصل حيواني، عمدت الشركة إلى ((إزالة الحليب وإضافة مكونات نباتية مثل الحمّص وشراب الأرز)) في وصفتها، وفق البيان.
وأكدت فيريرو أنها ((لم تقدم أي تنازلات بشأن المذاق)).
ولفتت المجموعة، التي تمتلك أيضًا علامات تجارية شهيرة أخرى بينها ((كيندر)) و((تيك تاك)) و((فيريرو روشيه))، إلى أن ((المنتج غير قابل للاستهلاك من الأشخاص الذين يعانون حساسية تجاه بروتينات الحليب؛ لأنه يُصنّع في مؤسسة تتعامل مع الحليب)).
وتباع نوتيلا، التي ابتُكرت قبل 60 عامًا، بنسختها التقليدية في نحو 170 دولة.
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