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البعد الخفي للحمض النووي يكشف مناهج جديدة لعلاج الأمراض

9/3/2024 11:49:35 PM
(MENAFN- Al Watan) كان الجينوم البشري يخفي سراً فهو مليء بالعقد. وقد نجحت دراسة جديدة في رسم خريطة لأكثر من 50 ألف منطقة تتشابك فيها الحمض النووي في هياكل معقدة تسمى ((العقد))، وهو ما يكشف عن بُعد جديد للتنظيم الجيني. ويؤدي هذا الاكتشاف إلى إحداث ثورة في فهمنا لكيفية تنظيم الجينات ويؤدي إلى مناهج جديدة لعلاج الأمراض.
على مدى عقود من الزمن، كان العلماء يعرفون أن الحمض النووي عادة ما يكون على شكل حلزون مزدوج، وهو الهيكل الملتوي الشهير الذي وصفه واتسون وكريك. ومع ذلك، يكشف هذا البحث الجديد أن بعض أقسام شفرتنا الوراثية يمكن أن تتخذ شكلًا أكثر غرابة، حيث تنطوي على نفسها لتكوين عقد مكونة من أربعة خيوط.
العجائب المعملية
كان يُعتقد ذات يوم أن هذه الهياكل ذات الشكل i، التي سُميت بهذا الاسم بسبب نمط طيها غير المعتاد، من العجائب المعملية التي لا يمكن أن توجد في الخلايا الحية. وكانت الحكمة التقليدية تقول إنها تتطلب ظروفًا حمضية غير متوافقة مع الحياة. ومع ذلك، فقد أظهرت التطورات الحديثة أن الهياكل ذات الشكل i يمكن أن تتشكل في ظل ظروف فسيولوجية، والآن توضح هذه الدراسة مدى انتشارها في جميع أنحاء الجينوم البشري.
خريطة الهياكل
بقيادة باحثين من معهد جارفان للأبحاث الطبية في أستراليا، طور الفريق طريقة جديدة لرسم خريطة لهياكل i-motif عبر الجينوم البشري بأكمله. استخدموا جسمًا مضادًا مصممًا خصيصًا يتعرف على i-motifs ويرتبط بها على وجه التحديد، مما يسمح لهم باستخراج هذه الهياكل من الحمض النووي البشري النقي.
كانت النتائج التي نشرت في مجلة The EMBO مذهلة. فقد حدد الباحثون أكثر من 50 ألف منطقة قادرة على تكوين أنماط i عبر عينات الحمض النووي من ثلاثة خطوط خلايا بشرية مختلفة. وتم العثور على هذه الهياكل في جميع أنحاء الجينوم، في أجزاء مختلفة من الجينات والمسافات بينها.
الوظيفة الجينومية
يقول المؤلف الرئيسي دانييل كريست، رئيس مختبر العلاج بالأجسام المضادة ومدير مركز العلاج المستهدف في جارفان، في بيان: ((هذا رقم مرتفع بشكل ملحوظ بالنسبة لبنية الحمض النووي التي كان وجودها في الخلايا يعتبر مثيرًا للجدل ذات يوم)). ((تؤكد نتائجنا أن العناصر النمطية ليست مجرد فضول مختبري ولكنها منتشرة على نطاق واسع - ومن المرجح أن تلعب أدوارًا رئيسية في الوظيفة الجينومية)).
نشاط الجينات
ماذا تفعل هذه الهياكل الأوريجاميية الغامضة للحمض النووي في الواقع؟
تقدم الدراسة أدلة دامغة على أن العناصر النمطية تلعب دورًا مهمًا في تنظيم نشاط الجينات. تميل هذه العناصر إلى التواجد بالقرب من مواقع بداية الجينات وتكثر بشكل خاص في الجينات التي تصبح نشطة خلال المراحل المبكرة من دورة الخلية عندما تستعد الخلايا للانقسام. إن هذا الارتباط بتنظيم الجينات مدعوم بحقيقة أن العناصر النمطية تتداخل غالبًا مع عناصر تنظيمية أخرى معروفة في الجينوم. على سبيل المثال، غالبًا ما تحدث بالقرب من نوع آخر من بنية الحمض النووي غير العادية تسمى رباعيات الجينوم، والتي تم بالفعل ربطها بالتحكم في التعبير الجيني. إن فهم كيفية مساهمة العناصر النمطية في تنظيم الجينات قد يوفر رؤى جديدة في العمليات البيولوجية الأساسية وآليات المرض. ويفتح أيضًا آفاقًا جديدة لتطوير الأدوية، حيث يمكن استخدام الجزيئات التي تستهدف العناصر النمطية أو تتلاعب بها للتحكم في نشاط الجينات في السياقات العلاجية.
العناصر النمطية
تقول سارة كومرفيلد المؤلفة المشاركة في الدراسة والمسؤولة العلمية الرئيسية في شركة جارفان: ((إن الانتشار الواسع النطاق للعناصر النمطية بالقرب من هذه التسلسلات المهمة التي تشارك في علاج أنواع السرطان التي يصعب علاجها يفتح آفاقًا جديدة لأساليب تشخيصية وعلاجية جديدة. وقد يكون من الممكن تصميم عقاقير تستهدف العناصر النمطية للتأثير على التعبير الجيني، وهو ما قد يؤدي إلى توسيع خيارات العلاج الحالية)). كما يسلط البحث الضوء على الطبيعة الديناميكية لمادتنا الوراثية. فبعيداً عن كونها مخططاً ثابتاً، يبدو أن الحمض النووي عبارة عن جزيء متغير الشكل قادر على تبني أشكال مختلفة لضبط وظيفته. وهذا يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى الرقصة المعقدة بالفعل بين الجينات والبروتينات التي تنظم الحياة. وكما هي الحال مع أي تقدم علمي كبير، فإن هذا الاكتشاف يثير العديد من الأسئلة بقدر ما يجيب عليها. كيف تتشكل وتتحلل العناصر الجينية في الخلايا الحية بالضبط، ما هي البروتينات التي تتفاعل معها، كيف تتغير في أنواع مختلفة من الخلايا أو حالات المرض؟ لا شك أن هذه الأسئلة ستقود البحوث المستقبلية في هذا المجال الجديد المثير. إن اكتشاف العناصر الجينية المنتشرة في الحمض النووي البشري يفتح فصلاً جديدًا في فهمنا لعلم الوراثة وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى مناهج جديدة لتشخيص وعلاج مجموعة واسعة من الأمراض.

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