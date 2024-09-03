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استثمار 66 حيازة لزراعة اللومي الحساوي

9/3/2024 11:49:34 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف المستشار الأعلى في المؤسسة العامة للري المهندس عبدالعزيز الرشود لـ((الوطن)) توجه جهات الاختصاص في المؤسسة العامة، ووكالة وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الاستثمار، لتقسيم المدينتين الزراعيتين ((الأولى، والثانية)) لزراعة اللومي الحساوي ((بنزهير)) في واحة الأحساء الزراعية، اللتين تبلغان مساحتهما الإجمالية 4 ملايين متر مربع إلى 66 حيازة زراعية ((12 حيازة في المدينة الأولى، 54 حيازة زراعية في المدينة الثانية))، بمساحات تتراوح ما بين 30 ألف متر مربع إلى 60 ألف متر مربع، تمهيدًا لطرحها للاستثمار، أمام رواد الأعمال مع التركيز على الفنيين والمهندسين الزراعيين، والمزارعين المتميزين وكبار المستثمرين.
50 ألف شجرة
أبان الرشود، الذي كان يتحدث لـ((الوطن)) على هامش مشاركة ((المؤسسة)) بركن في فعاليات المعرض الزراعي الأول بالأحساء ((اللومي الحساوي 2024))، في دورته الأولى، الذي تنظمه غرفة الأحساء، لمدة 6 أيام، في أرض غرفة الأحساء المجاورة لمقرها، إلى إنجاز المرحلة الأولى من المدينة الزراعية الثانية بعدد 50 ألف شجرة، وجارٍ تهيئة البنية التحتية للأجزاء الأخرى خلال الموسم الزراعي المقبل، وتتطلع المؤسسة لتكون المدينتان داعمتين للأمن الغذائي في المملكة، وفتح فرص عمل، وإنتاج الصناعات التحويلية، ملمحًا إلى أن بداية إنتاج المزرعة الأولى سيكون خلال الـ 12 شهرًا إلى 18 شهرًا، والمدينة الثانية خلال ثلاثة الأعوام المقبلة، مؤكدًا أن المؤسسة لديها الاستعداد للبدء في إنشاء مدينة زراعية ((ثالثة))، وهو هدف رئيس في المؤسسة لزيادة أعداد الأشجار في المملكة، ضمن مبادرة: ((السعودية الخضراء)).
المياه المجددة
قال الرشود: إن المدينتين، لا تعتمدان على المياه الجوفية، بل تعتمدان على المياه المجددة، وذلك للحفاظ على المياه الجوفية للأجيال المقبلة، وأن المؤسسة، تركز في زراعتها على الصنف الزراعي الذي تتميز فيه الأحساء، وقد تميزت بزراعة صنف ((اللومي الحساوي))، ولديها استعداد لزراعة أي فاكهة أخرى عند ثبوت تميز وجودة زراعتها في الأحساء، وسيكون هدف المؤسسة إطلاق مدن زراعية أخرى، لافتًا إلى أن اللومي الحساوي له ميزة في الرائحة وكميات المياه والطعم، مع ضرورة التنوع في زراعة المحاصيل، وليس التركيز على صنف محدد ليكون مردوداً ماليًا مستمرًا للمزارعين طوال العام، وليس الاعتماد على صنف واحد كالنخيل فقط.
المؤشرات الجغرافية
إلى ذلك، أكد مستشار الابتكار وريادة الأعمال، أحمد العمودي، أن المزايا التنافسية، التي تميز مناطق السعودية، تعد فرصة لرواد ورائدات الأعمال، فيما يتعلق بابتكار وتطوير منتجات زراعية تتميز بها كل منطقة عن الأخرى، مبينًا أن استثمار رواد الأعمال والشركات الناشئة في المنتجات، التي ترتبط بالمزايا المناطقية، يعد فرصة تنافسية، لا سيما أن المؤشرات الجغرافية، التي تعد أحد أبرز أنواع الملكية الفكرية، تساهم في دعم جودة هذه المنتجات والثقة بها، وزيادة قيمتها التنافسية في الأسواق، مما يرفع قيمة المنتج، ويزيد من جاذبيته للمستهلكين، كما تعزز مكانة المنتجات المحلية على الصعيدين الإقليمي والدولي، في الوقت الذي تسهم فيه هذه المنتجات في بناء اقتصاد وطني متعدد المصادر.
خصوصية المنطقة
دعا العمودي، رواد الأعمال للشراكة مع المزارعين والمنتجين المحليين، والعمل على ابتكار منتجات زراعية ريادية فريدة متميزة مبتكرة، تعكس خصوصية كل منطقة وتراثها الزراعي الغني، مبينًا أن هذا النوع من الشراكات، ينعكس إيجاباً على الجميع، ويسهم في تحقيق عوائد اقتصادية مجزية لهم ولمجتمعاتهم، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق تنمية مستدامة شاملة، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تسهم في تسليط الضوء على المنتجات المحلية المتميزة، وتشجع رواد الأعمال على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، لافتً إلى أهمية التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية في دعم وتطوير المنتجات التي ترتبط بمناطق المملكة، والتي ستعد مؤشرات جغرافية ذات ثقة تحقق الريادة المحلية والإقليمية والعالمية.
المدينة الزراعية الأولى:
.مساحتها 941 ألف متر مربع.
.الأشجار 25 ألف شجرة.
المدينة الزراعية الثانية:
.مساحتها 3.1 ملايين متر مربع.
.الأشجار 120 ألف شجرة.

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