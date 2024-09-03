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البنيوية وعلاقتها بالتصوف اليوناني

9/3/2024 11:49:34 PM
(MENAFN- Al Watan) الجدل حول النصوص وتأويلها -سواء كانت دينية أو أدبية- لم يكن وليد العصر الحديث، وبالتالي لا يمكن اعتبار المذهب البنيوي وليد الحداثة والمجتمعات الصناعية ذات الطابع غير الديني أو القراءة ذات النزعة الاقتصادية في قراءة النصوص. البنيوية في حقيقتها ذات جذور دينية أو قراءة صوفية بعكس الصورة السائدة التي تقدمها باعتبارها قراءة حداثية علمية مقابلة للقراءة التراثية للنصوص.
ما علاقة النظرية البنيوية بالتصوف -التصوف اليوناني تحديداً- وهل يمكن اعتبارها امتداداً للتصورات الدينية اليونانية القديمة أو الأساطير المتعلقة بقراءة النصوص الدينية اليونانية؟ البنيوية اليوم وإن كانت تتزين بلباس جديد يقربها للعلوم الطبيعية وتستخدم أدوات العلم والأرقام والقوانين الرياضية ولكن تأثرها وارتباطها بالأساطير اليونانية القديمة لا يمكن إنكاره.
والشيء لا يعرف إلا بنقيضه أو بما يقابله. فما هي القراءة المضادة أو المقابلة للقراءة البنيوية؟ في تراث الحضارة العربية الإسلامية نشأت جدلية (الظاهر والباطن) القراءة الظاهرية أو الحرفية أو المباشرة للنصوص يمكن أن تقابلها لغة الرمز والباطن وهي لغة التصوف اليوناني الذي يتعامل مع النصوص الدينية باعتبارها مجموعة من الرموز الباطنية البعيدة عن إدراك الإنسان العادي لأنها تتعامل مع لغة متعالية على عامة الناس ولا يحيط بها إلا شخص ذو معارف دينية خاصة. والاعتقاد بوجود هذا النوع من اللغة المتعالية الخارجة عن كل السياقات الاجتماعية التاريخية يحمل أبعاداً أسطورية قديمة منها نشأ مفهوم البنية (Structure) الذي تقوم عليها كل الدراسات البنيوية والنقدية للنصوص الأدبية والدينية. البنية تصور عقلي لا شعوري ولا يمكن تعيينه أو إخضاعه للتجربة ومن هنا تكمن إشكاليته ولا علميته بل وأسطوريته.
كان الفقهاء العرب يتعاملون مع اللغة ويعالجونها زمانياً ضمن سياقات اجتماعية وتاريخية محددة بمعنى أنهم يمنحون لغة الإنسان البسيط الثقة ويعولون عليها في التأويل، يقابلها التعامل غير الإنساني مع النصوص أو المذهب البنيوي الذي يعزل النص عن مؤثراته الخارجية ومجتمع وتاريخه وكل سياقاته الاجتماعية. فالمذهب البنيوي يؤمن بوجود نظام داخلي خفي من العلامات لا يخرج في حقيقة الأمر عن الإيمان بوجود المجاز الخفي والاستعارات الباطنية. القراءة البنيوية للنصوص تعزز فكرة المعنى الباطني للنص. الاعتقاد بوجود شفرات أو إشارات خفية أو دلائل خفية لا يخرج عن مفاهيم التصوف اليوناني للغة. والإيمان بوجود معانٍ باطنية للنصوص تتسامى عن فهم أفراد المجتمع البسطاء وعن فهمهم البسيط للغة.
سوسير نفسه كان يعتقد بوجود نظام من الإشارات اللغوية مستقلة بذاتها وهي فكرة لا تتعارض مع الاعتقاد بوجود معان باطنية ومجاز خفي في النصوص المقدسة لا تدركها لغة الإنسانية. وتتطلب فهما وقدرات خاصة لا يملكها أي شخص لاستجلاء العلاقات التي تربط بين أجزاء النص، والنص هنا مفهوم تجريدي يخضع لعلاقات وقوانين لغوية صرفة أقرب للقوانين الرياضية والفيزيائية الخارجة عن سياق المجتمع التاريخي والاجتماعي. عكس ذلك نجد اللغة بحسب الفقهاء العرب مجرد استجابة كلامية لمثيرات المحيط، فهم يتعاملون مع لغة الإنسانية البسيطة التي لا تخرج عن مدارك البشر العاديين لذلك دائما ما يكررون عبارة (لسان العرب) ويعتمدون عليه في تأويل النصوص، ويقصد بلسان العرب هنا لغة التداول العربي أو المجتمع العربي البسيط. والفقهاء في دراستهم للنص القرآني قدموا شواهد شعرية لشخصيات أدبية من عامة الناس ليس لهم أي مكانة دينية خاصة، وكل ما يميزهم أنهم ينتمون لمجموعات بشرية نزل القرآن الكريم بلسانهم.
في المذهب البنيوي هناك محاولة لتجاوز حدود اللغة الإنسانية العادية للوصول إلى اللغة المبطنة، لغة الإشارات والشفرات الخفية وهذا ما يجعل التراث اليوناني مقابلاً معرفياً وعقائدياً للتراث العربي الإسلامي، ويؤكد أن المذهب البنيوي في النقد الأدبي ليس له علاقة وثيقة بالثقافة العربية التي لا تؤمن في الغالب بوجود لغة باطنية ذات نظام من الإشارات والعلامات الخفية التي لا يصل إليها إلا صفوة مختارة من البشر.

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