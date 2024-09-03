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الماعز وإعادة إنتاج صور نمطية

9/3/2024 11:49:34 PM
(MENAFN- Al Watan) قلتُ ذات يوم:
أيا جارحاتُ الطيرِ طيري وحومي
وحليّ بترحالٍ وطيري ورفرفي
وكوني كطيرٍ للسلاجقِ طائر...
يُصفصفُ أصنافَ الخصيفِ ويرصُفِ
في فيلم حياة الماعز (2024) نجد أن هناك محاولة لإعادة إنتاج صورة نمطية مشوهة عن حال العمالة الوافدة في السعودية. من خلال تسليط الضوء على تجربة فردية لـ((نجيب)) العامل الذي جاء من ولاية كيرلا الهندية، الذي خدع ابتداء من مكاتب الاستقدام في الهند، ومن ثم اختطافه من قبل رجل بدوي أجبره على رعي الغنم في الصحراء تحت ظروف قاسية دون أن يضمن حقوقه كعامل. القصة حدثت عام 1993، ونشرت روايتها في 2008، وأنتجت كفيلم في مارس 2024. أي إنه إذا سلمنا أن القصة حقيقية، فإنها حدثت قبل تقريباً 30 سنة؛ يعني ((يا مدة الأولين)) العبارة التي نقولها في مجالسنا، إذا أتانا أحد بقصة مضى عليها دهور وسنون.
فرغم التحولات القانونية والاجتماعية التي شهدتها المملكة، والتي شملت إصلاحات جذرية في حقوق العمال، والقوانين التي تحكم الكفالة وإنشاء المحاكم العمالية ضمن رؤية 2030، إلا أن الفيلم يتجاهل هذه الحقائق مستخدماً (سلطة الإعلام السينمائي) لتقديم صورة نمطية مشوهة لا تمت للواقع بصلة.
في كتابه ((أركيولوجيا المعرفة)) قدم الفرنسي ميشيل فوكو تحليلاً عميقاً للعلاقة بين السلطة والمعرفة، من خلال استكشاف كيفية تشكيل المعرفة وكيف أنها تسهم في تعزيز السلطة. فالسلطة عند فوكو ليست مجرد هيكل هرمي يفرض الأوامر من الأعلى إلى الأسفل، بل قد تكون أفقية تنتشر في جميع جوانب المجمتع. فالمعرفة، كما يصفها فوكو، ليست حيادية؛ فهي مرتبطة بشكل وثيق بالأنظمة السلطوية التي تتحكم في كيفية إنتاجها وتداولها وتوزيعها. يستخدم فوكو مصطلح ((الخطاب)) ليشير إلى السرديات التي تشكل ما يمكن التفكير فيه وقوله في أي مجتمع. هذه السرديات تشكل ما نعتبره ((حقيقة)) في سياقات محددة.
فإذا أمعنا النظر في فيلم ((حياة الماعز)) نجد أنه تجسيد واضح لكيفية استخدام الخطاب السينمائي كأداة لتثبيت الصورة النمطية السلبية وإعادة إنتاجها. فرغم أن صانعي الفيلم يدعون أنهم يقدمون عملاً فنياً يصور حالة إنسانية، إلا أنه في حقيقته لا يعكس الواقع الحقيقي. فتركيزه على قصة فردية- كما يزعمون أنها حدثت بالفعل- لا تعدو أن تكون إلا تضليلاً وبناء لتصورات مغلوطة عن صورة نمطية قديمة مشوهة للمملكة؛ متجاهلاً التقدم الحقيقي الذي حققته.
الفيلم يظهر كإعادة إنتاج معرفي عن المملكة لتشويه صورتها في الساحة الدولية، في وقت تحتاج فيه العلاقات الدولية إلى فهم أعمق لواقع الدول وتقدير الإصلاحات الإيجابية. في هذا السياق، يصبح ((حياة الماعز)) أداة لتحريف الحقائق وتعزيز الصور النمطية، ما يعكس رغبة في الحفاظ على الخطاب القديم. إذ إن ((حياة الماعز)) لا يعدو أن يكون إلا تلاعباً بالخطاب من خلال استخدام سلطة الإعلام السينمائي. إذ إن الواقع السعودي لا يمكن اختزاله في قصة فردية.

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