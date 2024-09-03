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العدد المثالي للأطفال

9/3/2024 11:49:34 PM
(MENAFN- Al Watan) سعادة الإنسان تتعلق بأشياء عديدة كالعافية والمال والتكاثر وتحقيق الأمنيات، وليس بالضرورة أن يحصل الإنسان على كل أسباب السعادة، بل عليه أن يواجه المنغصات بينما هو يستمتع بالحياة. ومنذ هبوط سيدنا آدم إلى الأرض، كُتب عليه وعلى ذريته من بعده أن يعمروا الأرض ويسعدوا بها، رغم أن الإنجاب والأبوة من أهم أسباب السعادة، وهي وظيفة بيولوجية يهبها الله لمن يشاء لضمان الاستمرارية على هذه الأرض. ولكن ما هو عدد الأبناء الكفيل بجلب السعادة! واحد، اثنان أم ثلاثة أو ربما يستمر في الإنجاب حتى تفقد المرأة هذه الوظيفة!
بقدر ما تمنح تجربة الإنجاب من سعادة بقدر ما تتكرر، ولكن لم يسأل أحد نفسه هل أنا أمنح طفلي السعادة ذاتها التي منحها لي! أحياناً تؤثر أنانية الأبوة في ذلك، حيث يرغب الأبوان في تنشئة إنسان كما يريدان، بغض النظر عمّا يريد ويرغب، وأحياناً يُولد هذا الطفل ولا يتلقى ما يستحقه من الرعاية فتفشل حياته. كثير من الناس يرغبون في إنجاب دزينة من الأطفال، لأنهم بهجة، ولكن سرعان ما يتذمرون من متطلباتهم، شقاوتهم، وأحياناً يتهربون من مسؤولياتهم ويلقونها على أكتاف آخرين كالأجداد وأحياناً كثيرة الخدم. لذلك أجريت بعض الدراسات لمعرفة ما هو العدد الأنسب من الأطفال الذي يمنح السعادة ومعه يمكن رعايتهم بشكل أفضل. حاولت دراسات تحديد العدد الأنسب من الأطفال الذي معه يتحقق مستوى أعلى من السعادة. ففي 2005 ذكرت دراسة أن إنجاب مزيد من الأطفال لا يحقق زيادة في مستوى السعادة الذي حققه إنجاب الطفل الأول، بينما وجدت دراسات في أوروبا أن إنجاب طفلين هو قمة السعادة ويا حبذا لو كانوا إناثاً، لأن الإناث أكثر ألفة ولطفاً من الذكور. يليها العائلة التي لديها بنت وولد، فكانت هذه هي الصورة النمطية للعائلة المثالية منذ الستينيات للتركيز على جودة الحياة. وتبنت هذه الفكرة دول من العالم الثالث، وذلك بالحث على ترشيد الإنجاب وتنظيم الأسرة. وفي أمريكا اعتبر قرابة 50 % من المشاركين في أحد الاستطلاعات التي أجرتها مؤسسة جالوب (Gallup) أن إنجاب طفلين هو الخيار الأفضل، بينما فضل 26 % منهم إنجاب ثلاثة أطفال، واستبعدوا خيار الطفل الواحد، فالطفل الوحيد ينشأ غير مدرك لمفهوم العائلة والمشاركة أحياناً).
واتفق معظم الآباء والأمهات أن زيادة عدد الأطفال يرفع مستوى التوتر، وحرصت بعض الدراسات على إثبات أضرار الحمل المتكرر على صحة المرأة، فقد وجدت دراسة بجامعة كامبريدج أنه كلما ازداد عدد الأطفال لدى المرأة، ارتفع خطر تعرضها للإصابة بأزمات قلبية وسكتات دماغية وفشل عضلة القلب، وأكثر حدوثاً في الأمهات اللاتي أنجبن خمسة أطفال وأكثر. ولكن في الواقع أن النساء اللاتي لم ينجبن العدد الذي يرغبن به لسبب أو لآخر هن أكثر عرضة للحزن، وللحزن مضاعفاته.
ليس هناك عدد مثالي من الأطفال، فحجم الأسرة المثالي مختلف ما بين شخص وآخر، كل أسرة ستكون أكثر سعادة حين تحقق مبتغاها، أيًّا كان، ولعل الفارق الأكثر جوهرية لا يظهر في إنجاب طفلين مقارنة بواحد، أو ثلاثة أطفال مقارنة باثنين، بل في وجود أطفال من عدمه، وكذلك في القدرة على إعطاء الطفل ما يستحقه من الرعاية والحب، فالعاشر فيهم كالأول.

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