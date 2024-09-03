Wednesday, 04 September 2024 09:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحقوق الرقمية جزء أصيل من حقوق الإنسان الأساسية

9/3/2024 11:49:34 PM
(MENAFN- Al Watan) مواصلة للاهتمام العالمي المتزايد بقضايا حقوق الإنسان، والحرص الذي تبديه المؤسسات الدولية ومراكز صناعة القرار العالمي على كفالة هذه الحقوق وصيانتها ومنع التعدي عليها مهما كانت المبررات والدوافع، بدأ الحديث يرتفع بصورة ملحوظة هذه الفترة الأخيرة بضرورة توسيع المفهوم التقليدي لحقوق الإنسان ليشمل الحقوق الرقمية، وذلك نسبة لما باتت تمثله التقنية الحديثة في حياتنا والدور المتعاظم الذي تؤديه، حيث لا يكاد يخلو بيت في العالم من أحد هذه التقنيات، وأصبح الإنسان الحديث لا يتصور أن تسير حياته بانتظام دون الاعتماد على هذه التقنيات أو أحدها على أقل تقدير.
ويدور مفهوم الحقوق الرقمية للإنسان في السماح للفرد بالوصول إلى الإعلام الرقمي واستخدامه وإنشائه ونشره أو الوصول إلى أجهزة الحاسوب وغيرها من الأجهزة الإلكترونية أو شبكات الاتصال واستخدامها. كما يرتبط هذا المصطلح بشكل خاص بحماية وإعمال الحقوق الموجودة، مثل الحق في السرية أو حرية التعبير في سياق التقنيات الرقمية الجديدة، وخصوصًا شبكة الإنترنت التي يعد الوصول إليها حقًا تكفله القوانين.
كما تشمل حقوق الإنسان الرقمية حقوق الأفراد في استخدام التكنولوجيا والمعلومات بطريقة تحمي كرامتهم وتضمن حرياتهم الأساسية. تتضمن هذه الحقوق العديد من الجوانب، مثل الخصوصية، والحق في حماية المعلومات الشخصية وعدم تعرضها للانتهاكات، وحرية التعبير، والوصول إلى المعلومات، والحماية من التمييز، بحيث يتم ضمان المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا بغض النظر عن العرق، الجنس، أو الدين، وكذلك الأمان الرقمي الذي يحمي البيانات والأجهزة من الهجمات الإلكترونية والتهديدات.
كذلك فإن من ضمن هذه الحقوق الحق في التعليم وبناء القدرات في سياق التطوير، إضافة إلى ضرورة إيجاد بيئة تكنولوجية آمنة، وتمكين المستخدمين من التصرف والتفاعل مع البيانات، واكتساب ثقة المستخدمين واشتراط الحصول على موافقتهم قبل استخدام بياناتهم أو الوصول إليها بأي شكل، سواء كانت في أجهزة الحاسب الآلي، أو الهواتف الذكية، أو أي جهاز آخر متصل بالإنترنت.
وبذلت مؤسسات صنع القرار العالمي جهودا كبيرة في هذا الصدد، وبادرت بسن العديد من التشريعات والقرارات الدولية التي تحمي الحقوق الرقمية، وكانت البداية بإعلان القمة العالمية حول مجتمع المعلومات تحت رعاية الأمم المتحدة 2003، وأيضاً القرار رقم (13) لعام 2012 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بخصوص تعزيز وحماية والتمتع بحقوق الإنسان على شبكة الإنترنت.
ومن ثم أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بتاريخ 7 نوفمبر 2013 بعنوان ((الحق في الحياة الخاصة في العصر الرقمي))، وتبعها القرار تحت الرقم 167/68 لعام 2014 بشأن الحق في الخصوصية في العصر الرقمي، وغير ذلك من العهود والمواثيق الدولية.
إذا نظرنا إلى الواقع المحلي في المملكة العربية السعودية لمعرفة الإنجازات التي تم تحقيقها نجدها قد قطعت شوطا كبيرا في هذا الصدد، حيث تكفل للمواطنين والمقيمين الحق في الحصول على خدمات الإنترنت بسهولة وبأسعار مقبولة، والوصول للخدمات الحكومية الرقمية. كما نفذت عدداً من البرامج والمبادرات المتعلقة بتوفر المنصات والخدمات الحكومية، وسهولة الوصول لها، والاستفادة منها، ومحو الأمية الرقمية، وبناء المهارات.
ولم تكن جهود المملكة في هذا الصدد نتاجا لمحاولات فردية أو اجتهادات شخصية، بل قامت على إستراتيجيات واضحة، فقد نصت رؤية 2030 على حتمية وأهمية التحول الرقمي وضمان وصول الجميع لوسائل التقنية الحديثة والاستفادة منها، فالمحور الثالث من محاور الرؤية ((وطن طموح)) يشير إلى فوائد هذا التحول وأهميته وضرورته لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين، وخصوصًا الفئات الأضعف.
كذلك فإن برنامج التحول الوطني وضع عدة أهداف تركز بشكل مباشر على الإدماج الرقمي لجميع المستخدمين حيث يشير الهدف (14) إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، فيما ينص الهدف (23) إلى تطوير الحكومية الإلكترونية، إضافة إلى تشديد البرنامج على تمكين المواطنين وتوعيتهم من أجل زيادة تبني الحكومة الذكية. إضافة لزيادة الوعي لدى المواطنين، وتمكينهم من الوصول للخدمات الحكومية الذكية والاستفادة منها.
ونتيجة لهذا التخطيط السليم والجهود الكبيرة فإن المخرجات كانت مبهرة، حيث تؤكد الإحصاءات أن 100 % من السكان يحصلون على تغطية شبكة هاتف خلوي، و96 % منهم يستخدمون الإنترنت، وأن 95 % من النساء يستخدمن الإنترنت مقابل 97 % من الرجال وأن 99 % من الأسر لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت في المنزل. وهذه الإحصاءات تؤكد الطابع العملي لرؤية 2030 وأنها ليست مبادئ على الورق فقط، بل خطط واقعية يتم رصدها بدقة شديدة ومن ثم يتم العمل لتنفيذها على أرض الواقع بمتابعة لصيقة من المسؤولين على أعلى مستوياتهم.
ورغم هذه الجهود الضخمة التي تبذلها الدولة، فإن هناك حاجة ملحة لتفاعل القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في هذا الأمر، فمن الضروري التأكيد بوضوح على أن الحقوق الرقمية لم تعد مجرد رفاهية، بل صارت جزءاً أصيلاً من الحقوق الأساسية للإنسان ونحتاج بشدة إلى تسليط الضوء على هذه الحقوق التي يجب رفع مستوى الوعي بها عبر وسائل الإعلام المختلفة والمؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصّصة.
فالمملكة التي تبوأت مكانة مرموقة في هذا الصدد، وتم تصنيفها من بين أفضل الدول المتقدمة على مستوى العالم لإطارها الرقمي القوي، وأصبحت من بين الدول العشر الأول في العالم في المهارات الرقمية في تقرير التنافسية العالمية المنشور في المنتدى الاقتصادي العالمي 2020 لن ترضى بالتأكيد بأقل من الوصول لمستوى الريادة في هذا المجال، وهذا هو وضعها الطبيعي الذي يليق بها.

MENAFN03092024000089011017ID1108633595

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث