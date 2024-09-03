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261 طلب اعتماد للمختبرات

9/3/2024 11:49:34 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل 328 مختبرا معتمدا في العام الماضي، نموا بـ37%، مقابل 239 مختبرا معتمدا في عام 2022، في وقت انخفضت جهات التفتيش المعتمدة 6%، إذ بلغت 67 جهة، مقابل 71 جهة تفتيش معتمدة في 2022، وفاقت طلبات اعتماد المختبرات، طلبات جهات التفتيش، حيث بلغت 261 طلب اعتماد للمختبرات مقابل 69 طلب اعتماد جهات التفتيش.
261 طلبا
كشف تقرير المركز السعودي للاعتماد للعام الماضي، طلبات الاعتماد للمختبرات، حيث بلغ إجمالي طلبات الاعتماد 261 طلبا، وبلغت قرارات الاعتماد 146، و480 أيام زيارات التقييم، و25 مجالا فنيا معتمدا، وبلغت الوثائق التي درست 57.818 ألف وثيقة تمت دراستها، وإجمالي ساعات العمل الفعلية للطلبات 40.041 ألف ساعة، وإجمالي الاختبارات والعناصر المقيمة 7472 اختبارا.
6 تحققات
تمثلت التحققات من عمليات الاعتماد للمختبرات المعتمدة في: كفاءة الكوادر الفنية والإدارية، وملاءمة التجهيزات والمعدات المستخدمة، وتوافر وتطبيق نظام الجودة، وممارسات ملائمة لطرق العمل الفنية، وتوافر البيئة والمرافق المناسبتين.
8 جهات
تشتمل الجهات المعنية بخدمة نتائج الفحوصات على 8 جهات، ممثلة في: جميع المختبرات الخاصة القائمة بذاتها، ومختبرات المصانع، والمختبرات الحكومية، ومختبرات المستشفيات، والمختبرات المتنقلة، ومختبرات الأبحاث، والجهات المصنعة للمواد المرجعية، والجهات المقدمة لاختبارات الكفاءة.
6% انخفاضا
بلغ إجمالي النشاط الفني لخدمة اعتماد جهات التفتيش 110 أنشطة، ووصلت طلبات اعتماد جهات التفتيش 69 طلب اعتماد، وبلغت قرارات الاعتماد 39 قرارا، وأيام زيارات التقييم 367 يوما، وبلغت الوثائق التي درست 4716 وثيقة تمت دراستها، وساعات العمل الفعلية للطلبات 8950 ساعة، وإجمالي الاختبارات والعناصر المقيمة 864 اختبارا.
اعتماد وتفتيش
261 طلب اعتماد للمختبرات
69 طلب اعتماد جهات التفتيش
%37 نمو المختبرات المعتمدة
%6 انخفاض جهات التفتيش المعتمدة
6 تحققات من عمليات الاعتماد
8 جهات معنية بنتائج الفحوصات
146 قرار اعتماد للمختبرات
39 قرار اعتماد جهات التفتيش
58 ألف وثيقة درست للمختبرات
4716 وثيقة درست لجهات التفتيش
25 مجالا فنيا معتمدا للمختبرات
110 أنشطة فنية لاعتماد جهات التفتيش
40 ألف ساعة عمل لطلبات المختبرات
8950 ساعة عمل لطلبات جهات التفتيش

MENAFN03092024000089011017ID1108633594

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