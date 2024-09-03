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الأخضر يرسم خطة البداية

9/3/2024 11:49:34 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم برنامجه الإعدادي في المعسكر المقام حاليًا بجدة، استعدادًا لمواجهة إندونيسيا، غدا، لحساب الجولة الأولى من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وأجريت الحصة التدريبية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة تحت إشراف المدير الفني، الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي أقام مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب، طبق خلالها الطريقة التي سيواجه بها ضيفه الإندونيسي.

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