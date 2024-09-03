الأخضر يرسم خطة البداية

(MENAFN
- Al Watan)
واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم
برنامجه الإعدادي في المعسكر المقام حاليًا بجدة، استعدادًا لمواجهة إندونيسيا، غدا، لحساب الجولة الأولى من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وأجريت الحصة التدريبية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة تحت إشراف المدير الفني، الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي أقام مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب، طبق خلالها الطريقة التي سيواجه بها ضيفه الإندونيسي.
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