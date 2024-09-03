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ممر فيلادلفيا عقبة أمام اتفاق وقف النار في غزة

9/3/2024 11:49:34 PM
(MENAFN- Al Watan) فشلت المحادثات مجددًا بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، وذلك بسبب ممر فيلادلفيا الذي يشترك بالحدود مع مصر، وأصبح عقبة رئيسية في المحادثات التي تهدف إلى وقف الحرب وتحرير عشرات الرهائن.
وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل يجب أن تحافظ على سيطرتها على الممر لمنع حماس من تجديد ترسانتها من خلال شبكة من أنفاق التهريب في المنطقة.
وقال إن هذا ضروري لضمان عدم تمكن المجموعة من شن هجوم على إسرائيل مرة أخرى، مثل الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر، والذي أشعل فتيل الحرب، ولكن العديد من الإسرائيليين، بما في ذلك وزير الدفاع، يقول إن إسرائيل يجب أن تتخلى عن الممر، على الأقل لفترة قصيرة من الزمن، من أجل تأمين اتفاق لإعادة نحو 100 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، ويعتقد أن نحو ثلثهم قد ماتوا.
تخريب المحادثات
وبلغ الجدل ذروته هذا الأسبوع بعد أن استعادت إسرائيل جثث ستة رهائن، يقول الجيش إن حماس قتلتهم عندما اقتربت القوات، ويقول المنتقدون إنه كان من الممكن إعادتهم أحياء في اتفاق وقف إطلاق النار، ويتهمون نتنياهو بتخريب المحادثات لتحقيق مصالحه السياسية.
وطالبت حماس بالانسحاب الكامل من غزة، وقالت إن نتنياهو أثار مطلبها بشأن ممر فيلادلفيا في الأسابيع الأخيرة فقط من أجل إفشال المحادثات.
وتعارض مصر، التي لعبت دور الوسيط الرئيسي، أي وجود إسرائيلي على طول حدودها مع غزة، وتقول إنه من شأنه أن يهدد معاهدة السلام المبرمة منذ عقود بين البلدين، والتي تشكل حجر الزاوية في الاستقرار الإقليمي.
ما هو ممر فيلادلفيا؟
هو شريط يبلغ عرضه 100 متر فقط في بعض الأماكن، ويمتد على طول 14 كيلومترًا من جانب غزة من الحدود مع مصر، ويشمل معبر رفح، الذي كان المنفذ الوحيد لغزة إلى العالم الخارجي، والذي لم تسيطر عليه إسرائيل حتى استولى الجيش على الممر بالكامل في مايو.
وتقول إسرائيل إن حماس استخدمت شبكة واسعة من الأنفاق تحت الحدود لاستيراد الأسلحة، مما سمح لها ببناء الآلة العسكرية التي نشرتها في السابع من أكتوبر، ويقول الجيش إنه عثر على عشرات الأنفاق ودمرها منذ الاستيلاء على الممر.
وفي مؤتمر صحفي، أشار نتنياهو إلى خريطة للمنطقة تصور الأسلحة التي تتدفق إلى غزة عبر الحدود، قائلا إن الممر يوفر ((الأكسجين)) لحماس.
وأصدرت مصر بيانًا ترفض فيه مزاعم نتنياهو، قائلة إنه ضلل الرأي العام الإسرائيلي وعرقل جهود وقف إطلاق النار، وتقول مصر إنها دمرت مئات الأنفاق على جانبها من الحدود قبل سنوات، وأقامت منطقة عسكرية عازلة خاصة بها لمنع التهريب.
منتقدو نتنياهو
على مدى أسابيع، نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين لم تكشف عن أسمائهم انتقادهم لنتنياهو، قائلين إن الممر ليس ضروريًا لأمن إسرائيل، ولا ينبغي أن يعيق التوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن، واقترح البعض أن تقوم قوة دولية بدوريات على الحدود، ربما باستخدام أجهزة استشعار إسرائيلية عن بعد.
وقد أثار هذا النزاع مشادة كلامية في اجتماع مجلس الوزراء الأمني ​​الأسبوع الماضي، حيث اتهم وزير الدفاع، يوآف جالانت، نتنياهو بتفضيل ترتيبات الحدود على حياة الرهائن، وفقًا لمسؤول إسرائيلي، وكان جالانت الصوت المعارض الوحيد في تصويت لاحق لصالح الحفاظ على السيطرة على ممر فيلادلفيا، ومنذ ذلك الحين دعا الحكومة إلى عكس ذلك.
وقادت عائلات الرهائن شهورًا من الاحتجاجات الجماعية التي دعت نتنياهو إلى عقد صفقة مع حماس لإعادة أحبائهم، واندلعت أكبر المظاهرات حتى الآن خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد مقتل الرهائن الستة، بما في ذلك الإسرائيلي الأمريكي، هيرش جولدبرج بولين، أحد أشهر الأسرى.
ويقول أنصار نتنياهو إن التنازل عن ممر فيلادلفيا الآن من شأنه أن يكافئ حماس على قتلها للأسرى، وهم يزعمون أن الضغط العسكري المستمر وحده قادر على هزيمة حماس وإعادة الرهائن، وإبرام صفقة تضمن أمن إسرائيل على المدى

ماذا يقول الفلسطينيون؟
إن أي وجود إسرائيلي داخل غزة سوف يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره احتلالاً عسكريًا، مما يرجح أن يؤدي إلى إطالة أمد الصراع، وقد يؤدي ذلك أيضا إلى تمديد، ربما إلى أجل غير مسمى، إغلاق معبر رفح، الذي كان بمثابة شريان الحياة بالنسبة لغزة منذ بدأت مصر وإسرائيل فرض درجات مختلفة من الحصار على القطاع، بعد استيلاء حماس على السلطة من القوات الفلسطينية المنافسة في عام 2007.
وعلى مدى ستة عشر عامًا، كان المعبر هو الطريق الوحيد أمام أغلب الفلسطينيين للخروج من غزة أو الدخول إليها، وخلال الأشهر السبعة الأولى من الحرب، كان المعبر هو الطريق الوحيد المتاح لإجلاء المرضى ونقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.
ورفضت حماس بشدة أي وجود إسرائيلي في غزة، بما في ذلك ممر فيلادلفيا وممر نتساريم، وهي منطقة عازلة أقامتها إسرائيل لفصل شمال غزة عن جنوبها، وتقول إسرائيل إنها بحاجة إلى هذا الممر لتفتيش الفلسطينيين العائدين إلى منازلهم في الشمال لمنع المسلحين من التسلل إلى

موقف الوسطاء
لقد أشار خطاب بايدن وقرار مجلس الأمن إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ويقول المسؤولون المصريون وحماس إن المطالب المتعلقة بالممرات لم تكن مدرجة في النسخ اللاحقة من الاقتراح الذي تدعمه الولايات المتحدة، بما في ذلك الاقتراح الذي قالت حماس إنها قبلته في أوائل يوليو.
وتعارض مصر بشدة أي وجود عسكري إسرائيلي على طول حدود غزة، ورفضت إعادة فتح جانبها من معبر رفح ما لم يتم إعادة الجانب الغزي إلى السيطرة الفلسطينية.
واتهمت إسرائيل بانتهاك الملاحق الخاصة بمعاهدة السلام التاريخية لعام 1979، المتعلقة بانسحاب إسرائيل من غزة عام 2005، والتي تنظم نشر القوات على طول الحدود، ولم يستجب المسؤولون الإسرائيليون على الفور لطلب التعليق.
ولم تتخذ الولايات المتحدة، التي تقدم دعمًا عسكريًا حاسمًا لإسرائيل، بينما تعمل وسيطًا، موقفًا بشأن الممرات، على الأقل علنًا، في حين اتهمتها حماس بمحاولة فرض مطالب إسرائيل على الجماعة المسلحة.
وقال بايدن يوم الاثنين إن نتنياهو لم يبذل جهودًا كافية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، دون الخوض في التفاصيل.

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