ممر فيلادلفيا عقبة أمام اتفاق وقف النار في غزة

(MENAFN
- Al Watan)
فشلت المحادثات مجددًا بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، وذلك بسبب ممر فيلادلفيا الذي يشترك بالحدود مع مصر، وأصبح عقبة رئيسية في المحادثات التي تهدف إلى وقف الحرب وتحرير عشرات الرهائن.
وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل يجب أن تحافظ على سيطرتها على الممر لمنع حماس من تجديد ترسانتها من خلال شبكة من أنفاق التهريب في المنطقة.
وقال إن هذا ضروري لضمان عدم تمكن المجموعة من شن هجوم على إسرائيل مرة أخرى، مثل الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر، والذي أشعل فتيل الحرب، ولكن العديد من الإسرائيليين، بما في ذلك وزير
الدفاع، يقول إن إسرائيل يجب أن تتخلى عن الممر، على الأقل لفترة قصيرة من الزمن، من أجل تأمين اتفاق لإعادة نحو 100 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، ويعتقد أن نحو ثلثهم قد ماتوا.
تخريب المحادثات
وبلغ الجدل ذروته هذا الأسبوع بعد أن استعادت إسرائيل جثث ستة رهائن، يقول الجيش إن حماس قتلتهم عندما اقتربت القوات، ويقول المنتقدون إنه كان من الممكن إعادتهم أحياء في اتفاق وقف إطلاق النار، ويتهمون نتنياهو بتخريب المحادثات لتحقيق مصالحه السياسية.
وطالبت حماس بالانسحاب الكامل من غزة، وقالت إن نتنياهو أثار مطلبها بشأن ممر فيلادلفيا في الأسابيع الأخيرة فقط من أجل إفشال المحادثات.
وتعارض مصر، التي لعبت دور الوسيط الرئيسي، أي وجود إسرائيلي على طول حدودها مع غزة، وتقول إنه من شأنه أن يهدد معاهدة السلام المبرمة منذ عقود بين البلدين، والتي تشكل حجر الزاوية في الاستقرار الإقليمي.
ما هو ممر فيلادلفيا؟
هو شريط يبلغ عرضه 100 متر فقط في بعض الأماكن، ويمتد على طول 14 كيلومترًا من جانب غزة من الحدود مع مصر، ويشمل معبر رفح، الذي كان المنفذ الوحيد لغزة إلى العالم الخارجي، والذي لم تسيطر عليه إسرائيل حتى استولى الجيش على الممر بالكامل في مايو.
وتقول إسرائيل إن حماس استخدمت شبكة واسعة من الأنفاق تحت الحدود لاستيراد الأسلحة، مما سمح لها ببناء الآلة العسكرية التي نشرتها في السابع من أكتوبر، ويقول الجيش إنه عثر على عشرات الأنفاق ودمرها منذ الاستيلاء على الممر.
وفي مؤتمر صحفي، أشار نتنياهو إلى خريطة للمنطقة تصور الأسلحة التي تتدفق إلى غزة عبر الحدود، قائلا إن الممر يوفر ((الأكسجين)) لحماس.
وأصدرت مصر بيانًا ترفض فيه مزاعم نتنياهو، قائلة إنه ضلل الرأي العام الإسرائيلي وعرقل جهود وقف إطلاق النار، وتقول مصر إنها دمرت مئات الأنفاق على جانبها من الحدود قبل سنوات، وأقامت منطقة عسكرية عازلة خاصة بها لمنع التهريب.
منتقدو نتنياهو
على مدى أسابيع، نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين لم تكشف عن أسمائهم انتقادهم لنتنياهو، قائلين إن الممر ليس ضروريًا لأمن إسرائيل، ولا ينبغي أن يعيق التوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن، واقترح البعض أن تقوم قوة دولية بدوريات على الحدود، ربما باستخدام أجهزة استشعار إسرائيلية عن بعد.
وقد أثار هذا النزاع مشادة كلامية في اجتماع مجلس الوزراء الأمني الأسبوع الماضي، حيث اتهم وزير الدفاع، يوآف جالانت، نتنياهو بتفضيل ترتيبات الحدود على حياة الرهائن، وفقًا لمسؤول إسرائيلي، وكان جالانت الصوت المعارض الوحيد في تصويت لاحق لصالح الحفاظ على السيطرة على ممر فيلادلفيا، ومنذ ذلك الحين دعا الحكومة إلى عكس ذلك.
وقادت عائلات الرهائن شهورًا من الاحتجاجات الجماعية التي دعت نتنياهو إلى عقد صفقة مع حماس لإعادة أحبائهم، واندلعت أكبر المظاهرات حتى الآن خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد مقتل الرهائن الستة، بما في ذلك الإسرائيلي الأمريكي، هيرش جولدبرج بولين، أحد أشهر الأسرى.
ويقول أنصار نتنياهو إن التنازل عن ممر فيلادلفيا الآن من شأنه أن يكافئ حماس على قتلها للأسرى، وهم يزعمون أن الضغط العسكري المستمر وحده قادر على هزيمة حماس وإعادة الرهائن، وإبرام صفقة تضمن أمن إسرائيل على المدى
ماذا يقول الفلسطينيون؟
إن أي وجود إسرائيلي داخل غزة سوف يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره احتلالاً عسكريًا، مما يرجح أن يؤدي إلى إطالة أمد الصراع، وقد يؤدي ذلك أيضا إلى تمديد، ربما إلى أجل غير مسمى، إغلاق معبر رفح، الذي كان بمثابة شريان الحياة بالنسبة لغزة منذ بدأت مصر وإسرائيل فرض درجات مختلفة من الحصار على القطاع، بعد استيلاء حماس على السلطة من القوات الفلسطينية المنافسة في عام 2007.
وعلى مدى ستة عشر عامًا، كان المعبر هو الطريق الوحيد أمام أغلب الفلسطينيين للخروج من غزة أو الدخول إليها، وخلال الأشهر السبعة الأولى من الحرب، كان المعبر هو الطريق الوحيد المتاح لإجلاء المرضى ونقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.
ورفضت حماس بشدة أي وجود إسرائيلي في غزة، بما في ذلك ممر فيلادلفيا وممر نتساريم، وهي منطقة عازلة أقامتها إسرائيل لفصل شمال غزة عن جنوبها، وتقول إسرائيل إنها بحاجة إلى هذا الممر لتفتيش الفلسطينيين العائدين إلى منازلهم في الشمال لمنع المسلحين من التسلل إلى
موقف الوسطاء
لقد أشار خطاب بايدن وقرار مجلس الأمن إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ويقول المسؤولون المصريون وحماس إن المطالب المتعلقة بالممرات لم تكن مدرجة في النسخ اللاحقة من الاقتراح الذي تدعمه الولايات المتحدة، بما في ذلك الاقتراح الذي قالت حماس إنها قبلته في أوائل يوليو.
وتعارض مصر بشدة أي وجود عسكري إسرائيلي على طول حدود غزة، ورفضت إعادة فتح جانبها من معبر رفح ما لم يتم إعادة الجانب الغزي إلى السيطرة الفلسطينية.
واتهمت إسرائيل بانتهاك الملاحق الخاصة بمعاهدة السلام التاريخية لعام 1979، المتعلقة بانسحاب إسرائيل من غزة عام 2005، والتي تنظم نشر القوات على طول الحدود، ولم يستجب المسؤولون الإسرائيليون على الفور لطلب التعليق.
ولم تتخذ الولايات المتحدة، التي تقدم دعمًا عسكريًا حاسمًا لإسرائيل، بينما تعمل وسيطًا، موقفًا بشأن الممرات، على الأقل علنًا، في حين اتهمتها حماس بمحاولة فرض مطالب إسرائيل على الجماعة المسلحة.
وقال بايدن يوم الاثنين إن نتنياهو لم يبذل جهودًا كافية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، دون الخوض في التفاصيل.
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