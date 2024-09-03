Wednesday, 04 September 2024 09:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بولتافا الأوكرانية تواجه أعنف هجوم روسي

9/3/2024 11:49:34 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر مسؤولون أوكرانيون، أن صاروخين باليستيين أطلقا على منشأة تدريب عسكرية ومستشفى قريب منها في أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 47 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 200 آخرين، في واحدة من أعنف الضربات الروسية منذ بدء الحرب.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الضربة ضربت مدينة بولتافا بوسط شرق البلاد، عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، مما أدى إلى تدمير جزء من مبنى يستخدمه معهد بولتافا العسكري للاتصالات.
زجاج متناثر
بدت آثار الطوب المحطم واضحة داخل البوابات المغلقة للمؤسسة، التي كانت محظورة على وسائل الإعلام، كما أمكن رؤية برك من الدماء خارجها.
وبعد ساعات من إطلاق الصواريخ، انتشرت رائحة الدخان في أنحاء المدينة، وغطت شظايا الزجاج المتناثرة من النوافذ المحطمة الطرقات.
وقالت سيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكا، على قناة إكس، إن الهجوم أسفر عن مقتل 47 شخصًا وإصابة 206 آخرين.
ووقع الهجوم في الوقت الذي تسعى فيه القوات الأوكرانية إلى السيطرة على مناطق سيطرتها في منطقة كورسك الحدودية مع روسيا بعد توغل مفاجئ بدأ في السادس من أغسطس في الوقت الذي يشق فيه الجيش الروسي طريقه إلى عمق شرق أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن الصواريخ سقطت بعد وقت قصير من إطلاق إنذار بشن غارة جوية، عندما كان كثير من الناس في طريقهم إلى ملجأ للقنابل، ووصفت الضربة بأنها ((بربرية)).
وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها، أن طواقم الإنقاذ والمسعفين أنقذوا 25 شخصا، بينهم 11 تم انتشالهم من تحت الأنقاض. وأعلن حاكم مدينة بولتافا فيليب برونين، الحِداد لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من

المساعدات العسكرية
كرر زيلينسكي مناشدته لشركاء أوكرانيا الغربيين لضمان التسليم السريع للمساعدات العسكرية. وكان قد انتقد في السابق الولايات المتحدة والدول الأوروبية لتباطؤها في الوفاء بتعهداتها بالمساعدة.
كما يريد منهم تخفيف القيود المفروضة على ما يمكن لأوكرانيا استهدافه على الأراضي الروسية بالأسلحة التي يقدمونها. وتخشى بعض الدول أن يؤدي ضرب روسيا إلى تصعيد الحرب.
وكتب باللغة الإنجليزية على تيليجرام: ((أوكرانيا تحتاج إلى أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الآن، وليس إلى التخزين)).
وقال ((إن الضربات بعيدة المدى القادرة على حمايتنا من الإرهاب الروسي ضرورية الآن، وليس في وقت لاحق. وكل يوم تأخير يعني للأسف خسارة المزيد من

استقبال منغوليا
جاءت الضربة في اليوم الذي زار فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن منغوليا. ولم تكن هناك أي إشارة إلى أن مضيفيه سوف يستجيبون للمطالبات باعتقاله بموجب مذكرة دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة.
وتعد هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها بوتن إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ إصدار المحكمة مذكرة التوقيف في مارس 2023. وقبل زيارته، حثت أوكرانيا منغوليا على تسليم بوتن إلى المحكمة في لاهاي، وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من أن منغوليا قد لا تنفذ مذكرة التوقيف.
لقد وضعت مذكرة التوقيف الحكومة المنغولية في موقف صعب. فبعد عقود من الحكم الشيوعي وارتباطها الوثيق بالاتحاد السوفييتي، انتقلت إلى الديمقراطية في تسعينيات القرن العشرين وبنت علاقات مع الولايات المتحدة واليابان وشركاء جدد آخرين. لكن الدولة غير الساحلية تظل معتمدة اقتصاديا على جارتيها الأكبر حجما والأكثر قوة، روسيا والصين.
بولتافا:
تقع على بعد حوالي 350 كيلومترًا (200 ميل) جنوب شرق كييف، على الطريق السريع الرئيسي وطريق السكك الحديدية بين كييف وثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، خاركيف، القريبة من الحدود الروسية.

MENAFN03092024000089011017ID1108633591

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث