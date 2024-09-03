الحملات الرئاسية تستعد لمرحلة كسب الأصوات

(MENAFN
- Al Watan)
أصبح الطريق إلى الرئاسة لكل من كامالا هاريس ودونالد ترمب
هذا الخريف أكثر وضوحًا بعد صيف من الاضطرابات التاريخية، بينما يخصص كل من نائب الرئيس الديمقراطي والرئيس الجمهوري السابق كل وقتهما ومواردهما المتبقية تقريبا لسبع ولايات فقط، مع إنفاق مئات الملايين من الدولارات، لاستهداف الناخبين الذين بدأوا للتو في كثير من الحالات بالاهتمام بالانتخابات.
كما تحاول حملتاهما تركيز رسائلهما على قضايا مألوفة ــ الاقتصاد والهجرة ــ حتى في خضم المناقشات الساخنة حول الشخصية والثقافة والديمقراطية.
ولاية بنسلفانيا
ويناقش المرشحون خلال أسبوع واحد ما سيكون أول اجتماع لهم على الإطلاق، بينما تبدأ ولاية بنسلفانيا، الولاية المتأرجحة الأولى في البلاد، التصويت الغيابي الشخصي في الأسبوع التالي. وبحلول نهاية الشهر، يبدأ التصويت المبكر في أربع ولايات على الأقل، تليها اثنتا عشرة ولاية أخرى بحلول منتصف أكتوبر.
وفي غضون 63 يومًا فقط، سيتم إجراء التصويت النهائي، لتحديد من سيقود الدولة. مخاوف النصر
وفي الخفاء، يعترف كلا المعسكرين بأن النصر ليس بالأمر المؤكد مع بدء السباق، الذي سيستمر ثمانية أسابيع حتى يوم الانتخابات. وتقترب هاريس وترمب من بعضهما البعض في معظم استطلاعات الرأي الوطنية التي أجريت منذ أنهى الرئيس جو بايدن حملته لإعادة انتخابه.
وأصدرت حملة هاريس مذكرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، تصف نفسها فيها بأنها ((الطرف الأضعف بشكل واضح في المنافسة)).
وقال ديفيد بلوف، المستشار الكبير لهاريس، في مقابلة: ((لا يوجد سيناريو سهل هنا. إن الطريق إلى هزيمة دونالد ترمب، والطريق إلى 270 صوتًا انتخابيًا لكامالا هاريس صعب للغاية، ولكنه ممكن. هذه مجرد حقيقة)).
في غضون ذلك، يرفض ترمب أي مؤشرات تشير إلى تقدم هاريس حتى مع هجومه عليها بعبارات شخصية للغاية، وأحيانا مأساوية، معلنا أن ((بلادنا انتهت إذا
استطلاعات الرأي
ويتنافس المرشحان في سباقات متقاربة بالولايات السبع المتأرجحة الرئيسية. وقال جون أنزالون، الخبير الديمقراطي في استطلاعات الرأي، إن هاريس ((أعادت الديمقراطيين إلى اللعبة، حيث أصبح الأمر متأرجحا)).
لكن الآن يأتي الجزء الصعب، كما قال أنزالون.
ويبدو أن العديد من المستقلين يجدون كلا المرشحين غير مرضيين، وفقًا لاستطلاع للرأي أجرته وكالة ((أسوشيتد برس)) و((نورك)) في أغسطس.
وفي الوقت الحالي، تتمتع هاريس أيضًا بميزة طفيفة في بعض السمات الرئيسية بين المستقلين، بينما هي وترمب متساويان تقريبًا في سمات أخرى.
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