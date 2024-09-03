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الحملات الرئاسية تستعد لمرحلة كسب الأصوات

9/3/2024 11:49:34 PM
(MENAFN- Al Watan) أصبح الطريق إلى الرئاسة لكل من كامالا هاريس ودونالد ترمب هذا الخريف أكثر وضوحًا بعد صيف من الاضطرابات التاريخية، بينما يخصص كل من نائب الرئيس الديمقراطي والرئيس الجمهوري السابق كل وقتهما ومواردهما المتبقية تقريبا لسبع ولايات فقط، مع إنفاق مئات الملايين من الدولارات، لاستهداف الناخبين الذين بدأوا للتو في كثير من الحالات بالاهتمام بالانتخابات.
كما تحاول حملتاهما تركيز رسائلهما على قضايا مألوفة ــ الاقتصاد والهجرة ــ حتى في خضم المناقشات الساخنة حول الشخصية والثقافة والديمقراطية.
ولاية بنسلفانيا
ويناقش المرشحون خلال أسبوع واحد ما سيكون أول اجتماع لهم على الإطلاق، بينما تبدأ ولاية بنسلفانيا، الولاية المتأرجحة الأولى في البلاد، التصويت الغيابي الشخصي في الأسبوع التالي. وبحلول نهاية الشهر، يبدأ التصويت المبكر في أربع ولايات على الأقل، تليها اثنتا عشرة ولاية أخرى بحلول منتصف أكتوبر.
وفي غضون 63 يومًا فقط، سيتم إجراء التصويت النهائي، لتحديد من سيقود الدولة. مخاوف النصر
وفي الخفاء، يعترف كلا المعسكرين بأن النصر ليس بالأمر المؤكد مع بدء السباق، الذي سيستمر ثمانية أسابيع حتى يوم الانتخابات. وتقترب هاريس وترمب من بعضهما البعض في معظم استطلاعات الرأي الوطنية التي أجريت منذ أنهى الرئيس جو بايدن حملته لإعادة انتخابه.
وأصدرت حملة هاريس مذكرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، تصف نفسها فيها بأنها ((الطرف الأضعف بشكل واضح في المنافسة)).
وقال ديفيد بلوف، المستشار الكبير لهاريس، في مقابلة: ((لا يوجد سيناريو سهل هنا. إن الطريق إلى هزيمة دونالد ترمب، والطريق إلى 270 صوتًا انتخابيًا لكامالا هاريس صعب للغاية، ولكنه ممكن. هذه مجرد حقيقة)).
في غضون ذلك، يرفض ترمب أي مؤشرات تشير إلى تقدم هاريس حتى مع هجومه عليها بعبارات شخصية للغاية، وأحيانا مأساوية، معلنا أن ((بلادنا انتهت إذا

استطلاعات الرأي
ويتنافس المرشحان في سباقات متقاربة بالولايات السبع المتأرجحة الرئيسية. وقال جون أنزالون، الخبير الديمقراطي في استطلاعات الرأي، إن هاريس ((أعادت الديمقراطيين إلى اللعبة، حيث أصبح الأمر متأرجحا)).
لكن الآن يأتي الجزء الصعب، كما قال أنزالون.
ويبدو أن العديد من المستقلين يجدون كلا المرشحين غير مرضيين، وفقًا لاستطلاع للرأي أجرته وكالة ((أسوشيتد برس)) و((نورك)) في أغسطس.
وفي الوقت الحالي، تتمتع هاريس أيضًا بميزة طفيفة في بعض السمات الرئيسية بين المستقلين، بينما هي وترمب متساويان تقريبًا في سمات أخرى.

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