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انسحاب العميد من صفقة جالينو جلب لاعبين

9/3/2024 11:49:34 PM
(MENAFN- Al Watan) رغم أن فشل صفقة انتقال لاعب بورتو البرتغالي، البرازيلي ويديريسون جالينو، ستضع الاتحاد السعودي، أمام معركة قضائية منتظرة خلال الفترة المقبلة، فبعدما كان العميد قاب قوسين أو أدنى من حسم صفقة جالينو، قبل أن يتراجع عن ضم اللاعب، بسبب المطالب المالية المرتفعة التي طلبها النادي البرتغالي، حسب ما بينته المصادر، إلا أن الانسحاب الاتحادي من الصفقة العالية جلب لاعبين دفعة واحدة.
وثائق برتغالية
أكدت مصادر أن إدارة النادي البرتغالي تدرس التقدم بشكوى ضد الاتحاد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ((FIFA))، بسبب إتمام الصفقة ثم التراجع عنها، حسب ما بينته مصادر أجنبية أخرى، التي أكدت أن بورتو يمتلك الوثائق التي تثبت إتمام الصفقة بين الطرفين، وهو ما سيدعم موقفه ضد الاتحاد أمام FIFA.
اتفاق مبدئي
أشارت المصادر إلى أن الاتفاق تم على بيع عقد اللاعب مقابل ما يقارب 208 ملايين ريال ((50 مليون يورو))، ولكن جالينو لم يحصل على الضوء الأخضر لإجراء الكشف الطبي، قبل أن يحول العميد ((وجهته نحو جناح أياكس أمستردام الهولندي ستيفن بيرجوين، ويعود سبب هذا التراجع إلى أن سعر عقد بيرجوين يقارب 104 ملايين ريال ((25 مليون يورو))، أي نصف قيمة عقد جالينو، وهو ما دفع الاتحاد للاتجاه نحو النجم الهولندي.
الاستفادة من الفائض
أكدت المصادر أن الاتحاد لم يوقع على العقود النهائية في صفقة جالينو، إنما كان الاتفاق على شروط النادي البرتغالي واللاعب، لكن موافقة أياكس وبيرجوين على العرض الاتحادي صبت في مصلحة العميد، إذ وفر مبلغا رائعا في الصفقة ساعده على إتمام صفقة المدافع الألباني ماريو ميتاي قادما من نادي لوكوموتيف موسكو الروسي على سبيل الإعارة ليكون أحد اللاعبين الأجانب مواليد 2003 في صفوف النمور.
- الاتحاد تراجع عن صفقة البرازيلي جالينو في اللحظات الأخيرة
- العميد تلقى موافقة الهولندي بيرجوين بنصف قيمة عقد البرازيلي
- 208 ملايين ريال كان اتفاق العميد مع بورتو في صفقة جالينو
- 104 ملايين وقع بها الاتحاد مع الهولندي بيرجوين
- مصادر أجنبية تؤكد أن بورتو يملك وثائق تدعم موقفة
- مصادر اتحادية أشارت إلى أن الاتفاق بين الناديين كان مبدئيا
- الفائض من قيمة الصفقة استفاد منه الاتحاد في صفقة الألباني ميتاي

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