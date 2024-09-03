Wednesday, 04 September 2024 09:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاتحاد يهزم الكبار والأهلي يتذيل الميركاتو

9/3/2024 11:49:33 PM
(MENAFN- Al Watan) أسدل الستار على فترة الانتقالات الصيفية لدوري روشن السعودي للمحترفين، التي شهدت سخونة غير معتادة في اليوم الأخير وقبل ساعات من غلق باب القيد، فبعد أن بدأت انتقالات الصيف، بهدوء نسبي ثم تسارعت وتيرة إنهاء الصفقات لتصل إلى ذروتها في اليوم الأخير، إذ حسمت عدة أندية تعاقدات جديدة ومهمة في الساعات الأخيرة.
وكان إجمالي عدد الصفقات المعلنة في اليوم الأخير فقط 40 صفقة، لـ13 ناديا، بينما لم تبرم 5 أندية أخرى صفقات متأخرة، لكن الصفقات التي تم إبرامها طوال أيام الميركاتو الصيفي بلغت 211 صفقات؛ منها 113 صفقة محلية، و98 صفقة

صدارة العروبة
يعتبر العروبة العائد إلى دوري المحترفين أكثر الأندية نشاطا خلال الميركاتو الصيفي؛ إذ أبرم 22 صفقة منها 13 صفقة محلية، و9 صفقات أجنبية، يليه رفيق دربه في الصعود والضيف الجديد على دوري روشن السعودي للمحترفين، والرياض الذي يخوض موسمه الثاني بعد عودته لدوري الكبار، إذ ظفر كل منهما بـ19 صفقة، حيث تعاقد كل منهما مع 11 لاعبا محليا و8 لاعبين أجانب، أما في المرتبة الثالثة فجاء الأخدود الذي يخوض موسمه الثاني في دوري المحترفين، والعائد لمقارعة الكبار القادسية بتوقيع كل منهما مع 16 لاعبا، إذ وزع السماوي صفقاته بين اللاعبين الأجانب والمحليين بواقع 8 صفقات لكل فئة، فيما أبرم فارس الشرقية 10 صفقات محلية مقابل 6 تعاقدات أجنبية.
الاتحاد يهزم الكبار
تفوق الاتحاد على أندية الدوري الكبرى في إبرام الصفقات الصيفية، وكسب خدمات 13 لاعبا، مساويا الوحدة وضمك في المرتبة الرابعة بتوقيع كل منهم 13 صفقة، إذ وقع العميد وفرسان مكة مع 7 لاعبين محليين و6 أجانب، بينما ظفر فارس الجنوب بـ10 لاعبين محليين و3 أجانب، يليهما الشباب خامسا، بـ12 صفقة منها 7 صفقات على الصعيد المحلي و5 صفقات أجنبية، فالاتفاق سادسا الذي وقع مع 11 لاعبا من بينهم 8 لاعبين محليين، وكانت التعاقدات الـ3 الأخرى في الجانب الأجنبي، تبعه الفيحاء الذي أبرم 10 صفقات، منها 4 محلية و6 صفقات أجنبية في المرتبة السابعة، متساويا مع التعاون الذي أبرم 7 صفقات محلية و3 أجنبية، وجاءت أندية الفتح والرائد والخليج تاسعا بإبرام 6 صفقات لكل ناد، إذ وقع النموذجي ورائد التحدي مع 4 لاعبين محليين ولاعبين أجنبيين، فيما وزع الدانة صفقاته بين المحلية والأجنبية بواقع 3 صفقات في كل اتجاه.
تذيل أهلاوي
في المركز العاشر حل النصر الذي أبرم 5 صفقات منها صفقة محلية واحدة و4 صفقات أجنبية، وجاء الهلال في المرتبة قبل الأخيرة بـ4 صفقات، منها صفقتان محليتان ومثلهما أجنبية، فيما اكتفى الأهلي الذي تذيل قائمة التعاقدات بصفقتين أجنبيتين فقط دون أن يوقع مع أي لاعب محلي.

MENAFN03092024000089011017ID1108633587

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث