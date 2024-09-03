الاتحاد يهزم الكبار والأهلي يتذيل الميركاتو

(MENAFN
- Al Watan)
أسدل الستار على فترة الانتقالات الصيفية لدوري روشن السعودي للمحترفين، التي شهدت سخونة غير معتادة في اليوم الأخير وقبل ساعات من غلق باب القيد، فبعد أن بدأت انتقالات الصيف، بهدوء نسبي ثم تسارعت وتيرة إنهاء الصفقات لتصل إلى ذروتها في اليوم الأخير، إذ حسمت عدة أندية تعاقدات جديدة ومهمة في الساعات الأخيرة.
وكان إجمالي عدد الصفقات المعلنة في اليوم الأخير فقط 40 صفقة، لـ13 ناديا، بينما لم تبرم 5 أندية أخرى صفقات
متأخرة، لكن الصفقات التي تم إبرامها طوال أيام الميركاتو الصيفي بلغت 211 صفقات؛ منها 113 صفقة
محلية، و98 صفقة
صدارة العروبة
يعتبر العروبة العائد إلى دوري المحترفين أكثر الأندية نشاطا خلال الميركاتو الصيفي؛ إذ أبرم 22 صفقة منها 13 صفقة محلية، و9 صفقات أجنبية، يليه رفيق دربه في الصعود والضيف الجديد على دوري روشن السعودي للمحترفين، والرياض الذي يخوض موسمه الثاني بعد عودته لدوري الكبار، إذ ظفر كل منهما بـ19 صفقة، حيث تعاقد كل منهما مع 11 لاعبا محليا و8 لاعبين أجانب، أما في المرتبة الثالثة فجاء الأخدود الذي يخوض موسمه الثاني في دوري المحترفين، والعائد لمقارعة الكبار القادسية بتوقيع كل منهما مع 16 لاعبا، إذ وزع السماوي صفقاته بين اللاعبين الأجانب والمحليين بواقع 8 صفقات لكل فئة، فيما أبرم فارس الشرقية 10 صفقات محلية مقابل 6 تعاقدات أجنبية.
الاتحاد يهزم الكبار
تفوق الاتحاد على أندية الدوري الكبرى في إبرام الصفقات الصيفية، وكسب خدمات 13 لاعبا، مساويا الوحدة وضمك في المرتبة الرابعة بتوقيع كل منهم 13 صفقة، إذ وقع العميد وفرسان مكة مع 7 لاعبين محليين و6 أجانب، بينما ظفر فارس الجنوب بـ10 لاعبين محليين و3 أجانب، يليهما الشباب خامسا، بـ12 صفقة منها 7 صفقات على الصعيد المحلي و5 صفقات أجنبية، فالاتفاق سادسا الذي وقع مع 11 لاعبا من بينهم 8 لاعبين محليين، وكانت التعاقدات الـ3 الأخرى في الجانب الأجنبي، تبعه الفيحاء الذي أبرم 10 صفقات، منها 4 محلية و6 صفقات أجنبية في المرتبة السابعة، متساويا مع التعاون الذي أبرم 7 صفقات محلية و3 أجنبية، وجاءت أندية الفتح والرائد والخليج تاسعا بإبرام 6 صفقات لكل ناد، إذ وقع النموذجي ورائد التحدي مع 4 لاعبين محليين ولاعبين أجنبيين، فيما وزع الدانة صفقاته بين المحلية والأجنبية بواقع 3 صفقات في كل اتجاه.
تذيل أهلاوي
في المركز العاشر حل النصر الذي أبرم 5 صفقات منها صفقة محلية واحدة و4 صفقات أجنبية، وجاء الهلال في المرتبة قبل الأخيرة بـ4 صفقات، منها صفقتان محليتان ومثلهما أجنبية، فيما اكتفى الأهلي الذي تذيل قائمة التعاقدات بصفقتين أجنبيتين فقط دون أن يوقع مع أي لاعب محلي.
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