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كسل وخمول النساء يفوقان الرجال عالميا

9/3/2024 11:49:33 PM
(MENAFN- Al Watan) يسيطر الكسل والخمول البدني على النساء، إذ يعد الأكثر شيوعا بين النساء على مستوى العالم، وفاق خمول النساء البدني، خمول الرجال على مستوى العالم بـ34% للنساء، مقابل 29% للرجال، في وقت أكدت الأبحاث العالمية، توقع وصول نسبة البالغين الذين يعانون الخمول البدني إلى 35% عام 2030، بزيادة 4% عن عام 2022 التي بلغت 31%.
الخمول العالمي
كشفت دراسة حديثة حول الخمول العالمي أجرتها جامعة ستانفورد مؤخرا، من خلال تحليل بيانات من أكثر 700 ألف شخص في 46 دولة، أنه باستخدام الهواتف الذكية لتتبع الخطوات اليومية، سلطت الدراسة، التي نشرت في مجلة ((نيتشر))، الضوء على التفاوت الكبير في النشاط البدني في جميع أنحاء العالم، وكشفت أن بعض البلدان لديها متوسط ​​خطوات يومي منخفض بشكل مثير للقلق، مما يشير إلى نمط حياة خامل للغاية، وقد صنفت الدراسة البلدان على أساس نشاط المشاة اليومي، فحددت البلدان الأكثر كسلا، وتصدرت إندونيسيا أكثر الدول كسلا بـ3513 خطوة يوميا، وحلت السعودية ثانيا بـ3807 خطوات يوميا، وماليزيا ثالثا بـ3964 خطوة، والفلبين رابعا بـ4008 خطوة، وجنوب أفريقيا خامسا بـ4105 خطوات، والبرازيل سادسا بـ4289 خطوة، والهند سابعا بـ4297 خطوة، ومصر ثامنا بـ4315 خطوة، والمكسيك تاسعا بـ4692 خطوة، وأمريكا عاشرا بـ4774 خطوة يوميا.
عامل خطر
كشف مختصون في الصحة البدنية والرياضية لـ((الوطن))، أن الخمول البدني يعد عامل الخطر الرئيسي الرابع للأمراض غير المزمنة في جميع أنحاء العالم، ويقدر أنه يسبب نحو 3-5 ملايين وفاة سنويا على مستوى العالم، مشيرين إلى أن الخمول البدني عالميا يسبب 30 % من داء أمراض القلب، و27 % من داء السكري، و21-25 % من سرطان الثدي والقولون، مضيفين إلى أنه يجب ممارسة ما لا يقل عن 150_300 دقيقة إلى 5 ساعات أسبوعيا من النشاط البدني المعتدل، وأن هناك 12 فائدة صحية من الممارسة المنتظمة للنشاط البدني الذي يكافح الكسل والخمول البدني ممثلة في: تحسن اللياقة القلبية التنفسية، وانخفاض ضربات القلب في الراحة وفي الجهد دون الأقصى، وتحسن اللياقة العضلية الهيكلية، وارتفاع مستوى الكوليسترول عالي الكثافة في الجيد في الدم، وانخفاض مستوى الدهون الثلاثية في الدم، وانخفاض مستوى الكوليسترول للكلى، والكوليسترول السيئ في الدم، وانخفاض نسبة الشحوم في الجسم، وانخفاض ضغط الدم الشرياني، والمساعدة على سيولة الدم، والتقليل من التصاق الصفائح الدموية، وزيادة حساسية خلايا الجسم للأنسولين، وارتفاع القدرة على تحمل الجلوكوز، وزيادة مصروف الطاقة، مما يساعد على الوقاية من السمنة.
%48 آسيويا
كشفت الأبحاث الصحية العالمية بحسب ((فوربس))، أن أعلى معدلات الخمول البدني وجدت في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ذات الدخل المرتفع بـ48%، وجنوب آسيا ثانيا بـ45%، مشيرة إلى أن الخمول البدني والكسل يؤديان إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض السرطان، والسكري، والسكتات الدماغية، والنوبات القلبية، والخرف، مبينة أن معدلات الخمول ترتفع مستوياته لدى الرجال والنساء على حد سواء بعد بلوغ سن الـ60 عاما، مبينة أن الدراسات تشير إلى إحراز تقدما خلال العقد الماضي من المستهدف العالمي والذي يتمثل في خفض مستويات الخمول البدني بـ15% بحلول عام 2023.

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