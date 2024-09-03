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آل غرامة: العسل السعودي منتج واعد سيغزو أسواق العالم

9/3/2024 11:49:33 PM
(MENAFN- Al Watan) تعقيبا على ارتفاع الأحماض الأمينية بصفتها أحد التحديات التي تواجه وصول العسل السعودي إلى عدد من الأسواق العالمية، أوضح مدير مركز أبحاث النحل ومنتجاته بجامعة الملك خالد الدكتور حامد بن علي آل غرامة، أن العسل السعودي يُعد من أجود أنواع العسل على مستوى العالم من حيث القيمة الغذائية والدوائية.
وأضاف في توضيحه باعتباره أحد المتحدثين قي تقرير نشرته "الوطن" مؤخرا بعنوان "العسل السعودي ممنوع من دخول أوروبا"، قائلا: "لقد أشرت إلى أنه غني بالبروتينات والإنزيمات والأحماض الأمينية، ما يمنحه قيمة دوائية عالية وتأثيرًا مباشرًا على تحسين الحالة الصحية للأفراد والمجتمع. وقليل من أنواع العسل الأخرى في العالم يمكن أن تنافسه في هذا المجال".
وبين آل غرامة أن ما ورد في التقرير كان اقتطاعًا من حديث عام تناول فيه بعض التحديات التي تواجه صناعة العسل عالميًا، ومن بينها معايير Codex Alimentarius، وهي مجموعة من المعايير والمبادئ التوجيهية العالمية المتعلقة بسلامة وجودة الأغذية التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) لضمان حماية المستهلكين وتسهيل التجارة الدولية. وتابع: "أشرت إلى ضرورة تعديل معيار نسبة الحموضة لأشجار الأكاسيا كونها سمة طبيعية في العسل السعودي، وأن الحل الأمثل لمواجهة هذه التحديات هو التواصل مع الجهات المختصة في تلك البلدان وتزويدهم بالأبحاث العلمية المحكمة والمنشورة في مجلات عالمية مرموقة".
وأكد مدير مركز أبحاث النحل ومنتجاته بجامعة الملك خالد: من الواضح أن هناك من يسعى لاستغلال هذا الحديث لتوجيه هجوم إعلامي ضد العسل السعودي، مستفيدًا من الإسقاط المتعمد للحديث بغرض مهاجمة منتج اقتصادي سعودي واعد وهام يتميز بأعلى معايير الجودة. وهذا الهجوم يأتي تحديدًا من قِبل من يروّج للأعسال المغشوشة ذات المصادر المشبوهة الواردة من الخارج، مشيرا إلى أن العسل السعودي سيغزو جميع الأسواق notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240904_015542_331-->

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