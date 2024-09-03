هيئة الدواء: توطين 24 مثيل محلى لمستحضرات دوائية منذ بداية 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت هيئة الدواء المصرية أهم مؤشرات تقرير الإنجازات منذ بداية العام الحالى، حيث أسفرت جهود الهيئة لدعم الاستثمار عن توطين 24 مثيل محلى لمستحضرات دوائية.
وقالت الهيئة، إنه تم إصدار الترخيص الفنى للتشغيل لإجمالى 14 مصنع، بالإضافة إلى 844 زيارة دعم فنى لمصانع المستحضرات البشرية والعشبية والبيطرية والمطهرات والمستحضرات الحيوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية.
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وأوضحت الهيئة أنها نفذت 74 ألف حملة تفتيشية، وتم ضبط 8600 مخالفة، حيث بلغت قيمة المضبوطات 166 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضبط 147 جريمة إلكترونية، وإصدار 45 منشور ضبط وتحريز من غش تجارى وسحب.
كما أصدرت الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية 378 إخطار تسجيل للمستلزمات الطبية، و9838 موافقة استيرادية، و2158 خطاب إفراج محرز، و314 خطة سنوية، وتم إصدار آلية تسجيل المستلزمات الطبية ذات الشكل الصيدلى.
وقامت الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية بمنح 19 مستحضر حيوى إخطار تسجيل جديد، وتم تحليل 1671 تشغيلة لأمصال ومستحضرات حيوية للإفراج عنها لفئات علاجية مختلفة من أمراض الدم والسرطان والتهاب المفاصل.
كما تم إصدار 253 إخطار تسجيل نهائى للمستحضرات الصيدلية البشرية، و176 إخطار تسجيل نهائى للمستحضرات البيطرية، و41 إخطار تسجيل نهائى للمطهرات والمبيدات الحشرية، و3053 إخطار تسجيل نهائى لمستحضرات التجميل، و42 إخطار تسجيل نهائى للمستحضرات العشبية والتكميلية بإجمالى 3565 إخطار تسجيل.
وتلقت الإدارة العامة لشكاوى المتعاملين 88.6 ألف شكوى، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والخط الساخن وخدمة البلاغات، والاستفسارات الإلكترونية والبريد الإلكترونى، وتم الرد على الاستفسارات والشكاوى بنسبة إنجاز 97.9% حتى تاريخه.
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