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هيئة الدواء: توطين 24 مثيل محلى لمستحضرات دوائية منذ بداية 2024

9/3/2024 11:49:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت هيئة الدواء المصرية أهم مؤشرات تقرير الإنجازات منذ بداية العام الحالى، حيث أسفرت جهود الهيئة لدعم الاستثمار عن توطين 24 مثيل محلى لمستحضرات دوائية.

وقالت الهيئة، إنه تم إصدار الترخيص الفنى للتشغيل لإجمالى 14 مصنع، بالإضافة إلى 844 زيارة دعم فنى لمصانع المستحضرات البشرية والعشبية والبيطرية والمطهرات والمستحضرات الحيوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية.

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وأوضحت الهيئة أنها نفذت 74 ألف حملة تفتيشية، وتم ضبط 8600 مخالفة، حيث بلغت قيمة المضبوطات 166 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضبط 147 جريمة إلكترونية، وإصدار 45 منشور ضبط وتحريز من غش تجارى وسحب.

كما أصدرت الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية 378 إخطار تسجيل للمستلزمات الطبية، و9838 موافقة استيرادية، و2158 خطاب إفراج محرز، و314 خطة سنوية، وتم إصدار آلية تسجيل المستلزمات الطبية ذات الشكل الصيدلى.

وقامت الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية بمنح 19 مستحضر حيوى إخطار تسجيل جديد، وتم تحليل 1671 تشغيلة لأمصال ومستحضرات حيوية للإفراج عنها لفئات علاجية مختلفة من أمراض الدم والسرطان والتهاب المفاصل.

كما تم إصدار 253 إخطار تسجيل نهائى للمستحضرات الصيدلية البشرية، و176 إخطار تسجيل نهائى للمستحضرات البيطرية، و41 إخطار تسجيل نهائى للمطهرات والمبيدات الحشرية، و3053 إخطار تسجيل نهائى لمستحضرات التجميل، و42 إخطار تسجيل نهائى للمستحضرات العشبية والتكميلية بإجمالى 3565 إخطار تسجيل.

وتلقت الإدارة العامة لشكاوى المتعاملين 88.6 ألف شكوى، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والخط الساخن وخدمة البلاغات، والاستفسارات الإلكترونية والبريد الإلكترونى، وتم الرد على الاستفسارات والشكاوى بنسبة إنجاز 97.9% حتى تاريخه.

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