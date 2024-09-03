شعبة وسائل النقل: توطين صناعة السيارات الكهربائية يعظم إيرادات الدولة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد عضو مجلس إدارة شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات سمير علام، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية يعظم إيرادات الدولة ويحقق قيمة مضافة.

وقال في تصريح خاص إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الدولة تولي اهتماما خاصا بصناعة السيارات الكهربائية بالسوق المحلي، مشيرا إلى أن بعض السيارات في مصر أيضا تدرس الدخول في السيارات الكهربائية.

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ونوه بأهمية توفير البنية الأساسية لشحن السيارات الكهربائية في جميع محافظات مصر بالتوازي مع تصنيع هذه النوعية من السيارات، لتعظيم حجم سوق هذه السيارات في السوق المصري.

وفي سياق متصل لفت سمير إلى أنه جارى تجهيز بنية تحتية متمثلة في محطات لشحن السيارات الكهربائية، مؤكدا أهمية إضافة مولدات كهربائية خاصة بشحن تلك السيارات داخل محطات البنزين الموجودة بالفعل، وذلك بدلا من إنشاء محطات جديدة مختصة بشحن السيارات الكهربائية.

وأوضح أن محطات البنزين يتوفر بها كهرباء، وبالتالي فكرة إضافة مولد شحن كهربائي ليست صعبة أو مكلفة ماديا من الناحية العملية.

ونوه بأن السيارات الكهربائية تعتبر سيارات صديقة لبيئة خاصة وأنها تقلل انبعاثات الكربونية التي تضر بالبيئة، لافتا إلى سعى معظم دول العالم والتوجه العالمي حاليا متوجه إلى وضع خطط مستقبلية لاستبدال السيارات التقليدية بالسيارات الكهربائية، قائلا“بريطانيا وضعت خطة للاعتماد الكلى على السيارات الكهربائية بحلول عام 2030”.

وفيما يتعلق بأسعار السيارات الكهربائية مقارنة بالسيارات العادية فنوه بأن أسعار السيارات الكهربائية بالوقت الحالي تعتبر مرتفعة مقارنة بأسعار السيارات العادية، مرجعا ذلك إلى أنها تصنع بأعداد قليلة، إلا أنه مع التوسع في إنتاج هذا النوع من السيارات من المتوقع انخفاض أسعارها.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير قد بحث مع مجموعة المنصور للسيارات سبل دعم مشروعات المجموعة لتصنيع السيارات وقطع غيارها والمركبات الكهربائية ، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات المستمرة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وتعميق التصنيع المحلي.