35% خدمة الدين الخارجى إلى الإيرادات العامة خلال العام المالى الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت نسبة خدمة الدين الخارجى إلى الإيردات العامة، خلال العام المالى الماضى، إلى 35% من 14.8% فى 2022- 2023، بحسب تقرير صادر عن وزارة المالية.

ولفتت إلى أن خدمة الدين الخارجى شكلت 14.8% من إجمالى المصروفات بنهاية العام المالى الماضى.

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وتمثل خدمة الدين الخارجى جملة الأقساط والفوائد المستحقة على مصر لدى المؤسسات الدولية، وصندوق النقد وإصدارات السندات الدولية.

وأشار التقرير إلى انخفاض إجمالى خدمة أعباء الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو 50% إلى 3.8 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى، مقارنة بـ7.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2022- 2023.

وبحسب بيانات البنك المركزى، تراجع الدين المُستحق سداده خلال الـ12 شهراً المقبلة بنحو 7% إلى 54.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، مقابل نحو 58.4 مليار بنهاية 2023، كما تراجعت الديون قصيرة الأجل إلى 25.3 مليار دولار، مقابل 29.4 مليار بنهاية ديسمبر، بانخفاض نحو 3.9 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن إجمالى فوائد الدين الخارجى لأجهزة الموازنة انخفض من 3.5 مليار دولار بنهاية 2022- 2023 إلى 1.4 مليار دولار العام المالى الماضى لتمثل 37.3% من إجمالى خدمة الدين الخارجى، بينما تراجعت قيمة الأقساط بنحو 1.7 مليار دولار لتسجل 2.4 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى.

وذكر التقرير أن إجمالى خدمة أعباء الدين الخارجى يقارب 1% من الناتج المحلى الإجمالى.

جدير بالذكر، أن وزارة ((المالية)) خفضت تقديرات الدين الخارجى إلى 20.6% من الناتج المحلى فى يونيو 2024، مقابل 21% من الناتج المحلى للعام نفسه وقت إعداد الموازنة؛ حيث بلغ متوسط عمر الدين الخارجى لأجهزة الموازنة 12.7 عام مع نهاية يونيو الماضى.

وقال أحمد كجوك، وزير المالية، فى وقت سابق، إنَّ ((المالية)) بدأت استعادة ثقة المستثمرين؛ حيث تستهدف الدخول فى أسواق جديدة وسداد الاستحقاقات، واستعادة تقييم مصر الائتمانى لمساره الإيجابى.

وذكر أن عوائد السندات الدولية بالسوق الثانوى انخفضت 6% لأجل 3 سنوات و3.1% لأجل 5 سنوات.

جدير بالذكر، أن الاحتياجات التمويلية للعام المالى الماضى بلغت 2.1 تريليون جنيه، يشكل التمويل الخارجى منها 8.6% بقيمة 184.6 مليار جنيه.