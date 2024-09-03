أداء إيجابى للقطاع الخاص غير البترولى للمرة الأولى فى 4 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) سجل مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن مؤسسة“ستاندرد آند بورز جلوبال” فى أغسطس الماضى أول أداء إيجابى له منذ 46 شهرًا، بدعم من نمو الإنتاج والتوظيف والمخزون.

وسجل المؤشر فى أغسطس 50.4 نقطة ليتجاوز مستوى الحياد عند 50 نقطة، الذى يفصل بين النمو والانكماش، مقابل 49.7 نقطة في يوليو السابق، رغم انخفاض طفيف في الطلبات الجديدة، وسط تسارع في الضغوط التضخمية.

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ويقيس المؤشر أداء القطاع الخاص غير البترولى على أساس شهرى، وتعد نتيجة أغسطس أحدث مؤشر على انتشار تأثير الإصلاحات فى جنبات الاقتصاد.

وأظهرت بيانات الدراسة خلال آخر 3 أشهر إلى استقرار الطلب وتعافى مبيعات التصدير، وهو ما كان دافعًا لزيادة الإنتاج.

وكانت توقعات الشركات لنشاطها الاقتصادى خلال 12 شهرًا مقبلة عند أعلى مستوى لها منذ منتصف 2022.

وذكر التقرير أن الضغوط التضخمية ارتفعت بشكلٍ حاد فى أغسطس نتيجة لزيادة التكاليف، إذ ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار.

ورفعت الشركات رواتب الموظفين بسبب ضغوط تكاليف المعيشة، ومع الزيادة فى التكاليف اتجهت الشركات لرفع أسعار البيع، لحماية هوامش أرباحها.

وأثرت زيادة تكاليف النقل بعد رفع أسعار الوقود في إطالة فترات التسليم.

وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول فى ستاندرد اند بورز ماركت إنتلجنس، إنه وفقًا لبيانات دراسة شهر أغسطس، بدأت ظروف العمل في التحسن.

وذكر أن العديد من المؤشرات الفرعية لمؤشر مدراء المشتريات أشارت إلى حدوث نمو فى أغسطس، مع زيادة الإنتاج والتوظيف والنشاط الشرائى، وهو ما يشير إلى أن الشركات كانت واثقة بما يكفي لتوسيع نشاطها وطاقتها.

ومع ذلك، يبدو الوضع مختلطًا، حيث لا تزال العديد من الشركات تشير إلى ضعف الطلب من العملاء، ما يؤدى إلى انخفاض طفيف آخر في إجمالى الطلبات الجديدة.

وبحسب الشركات المشاركة في الدراسة، فإن ضغوط التكلفة المتزايدة التي سجلها شهر أغسطس مثلت عائقًا أمام نموها ونشاطها.

“استمرار الانتعاش مرهون بعدم حدوث رفع جديد فى أسعار الفائدة” بحسب على متولى، محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إحدى شركات الاستشارات في لندن.

ويرى متولى أن البنك المركزى أقرب لتثبيت الفائدة عند مستوياتها المرتفعة بالفعل والكافية لمواجهة ارتفاع التضخم فى الشهرين المقبلين نتيجة زيادة أسعار الطاقة.

وأرجع سبب تعافى الطلب على المنتجات إلى الاستقرار النسبى في أسعار السلع خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتوقع أن يؤدى التعافى التدريجى للطلب بعد زيادات الرواتب ما يؤدى لتخفيف الضغوط على هوامش أرباح الشركة.

ورجح استمرار انخفاض معدلات البطالة مع زيادة توظيف الشركات، نتيجة انتعاش أوضاعها التجارية.

وتسجل معدلات البطالة فى مصر معدلات أدنى مستوياتها على الإطلاق مع تراجعها خلال الربع الثانى من العام إلى 6.5% من إجمالي قوة العمل، بانخفاض 0.2% عن الربع السابق، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال هشام حمدى، نائب رئيس قسم البحوث فى شركة النعيم القابضة، إنَّ ارتفاع نشاط الشركات، جاء نتيجة طبيعية لانفراجة الاستيراد من الخارج والإفراج الجمركى واتجاه البنوك لتمويل سلع غير أساسية.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات لم يكن بالقدر الذى يؤثر على معدلات التضخم، متوقعاً استمرار الاتجاه النزولى له حتى نهاية العام الجارى.

كما رجح تثبيت البنك المركزى معدلات الفائدة رغم أنه بات فى حكم المؤكد أن يخفض الفيدرالى الأمريكى الفائدة فى سبتمبر الجارى، لاستمرار جذب استثمارات المحافظ المالية.