((جوميا)) تستهدف إطلاق 300 ((مركز استلام)) فى مصر بنهاية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة جوميا منصة التجارة الإلكترونية، إطلاق 300 مركز استلام فى مصر خلال العام الحالى، وافتتحت منها 100 مركز بالفعل حتى الآن.

ويسهم نموذج مركز الاستلام فى توصيل المنتج للمستهلك بدون رسوم شحن؛ لأن العميل سيتجه لاستلامه من المنفذ.

موضوعاتاستمرار توسع العلامات المحلية لتلبية الطلب على بدائل منتجات المقاطعة هيئة الدواء: توطين 24 مثيل محلى لمستحضرات دوائية منذ بداية 2024 “داك للمصنوعات الجلدية” تستهدف مليون دولار صادرات العام المقبل

وقال عبداللطيف علما، الرئيس التنفيذى للشركة، إنه سيتم تطبيق نموذج ((مركز الاستلام)) فى الأسواق الكبرى للشركة مثل مصر ونيجيريا وساحل العاج فى البداية، وسيتم تحديد المدن بناء على تحليل بيانات الطلبات لاختيار المناطق الأكثر كثافة فى الطلبات.

وأضاف أن الشركة تسعى للتغلب على ارتفاع تكلفة الشحن من خلال النقل الجماعى لأكبر كم من الطلبات للمنافذ.

وأشار إلى أن الشركة تعمل حالياً على تبسيط عمليات الشراء، وتركز بشكل أكبر على أساسيات عملها، لا على التوسع فى دول أخرى.

وقال إنه ستتم إضافة شركات تمويل استهلاكى جديدة خلال الفترة المقبلة، لإتاحة الدفع من خلالها على منصتى ((جوميا)) و((جوميا باى))، لتعزيز المنافسة والعروض.

وأوضح أن التركيز هذا العام يتمثل فى تعميق التواجد فى المناطق التى تتواجد فيها الشركة بالفعل، بالإضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات بأسعار تنافسية من خلال جذب المزيد من التجار والبائعين.

وألمح إلى أن ((جوميا باى)) تعتمد على شركتين فيما يخص دفع الفواتير وهما ((فورى)) و((أمان))، وكذلك موردين مختلفين لتوفير قسائم الشراء الرقمية ومنها الألعاب والبث.

كتب .. مى خاطر ومحمود معتز ومحمود الحسينى