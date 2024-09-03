((جوميا)) تستهدف إطلاق 300 ((مركز استلام)) فى مصر بنهاية 2024

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- Al-Borsa News) تستهدف شركة جوميا منصة التجارة الإلكترونية، إطلاق 300 مركز استلام فى مصر خلال العام الحالى، وافتتحت منها 100 مركز بالفعل حتى الآن.
ويسهم نموذج مركز الاستلام فى توصيل المنتج للمستهلك بدون رسوم شحن؛ لأن العميل سيتجه لاستلامه من المنفذ.
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وقال عبداللطيف علما، الرئيس التنفيذى للشركة، إنه سيتم تطبيق نموذج ((مركز الاستلام)) فى الأسواق الكبرى للشركة مثل مصر ونيجيريا وساحل العاج فى البداية، وسيتم تحديد المدن بناء على تحليل بيانات الطلبات لاختيار المناطق الأكثر كثافة فى الطلبات.
وأضاف أن الشركة تسعى للتغلب على ارتفاع تكلفة الشحن من خلال النقل الجماعى لأكبر كم من الطلبات للمنافذ.
وأشار إلى أن الشركة تعمل حالياً على تبسيط عمليات الشراء، وتركز بشكل أكبر على أساسيات عملها، لا على التوسع فى دول أخرى.
وقال إنه ستتم إضافة شركات تمويل استهلاكى جديدة خلال الفترة المقبلة، لإتاحة الدفع من خلالها على منصتى ((جوميا)) و((جوميا باى))، لتعزيز المنافسة والعروض.
وأوضح أن التركيز هذا العام يتمثل فى تعميق التواجد فى المناطق التى تتواجد فيها الشركة بالفعل، بالإضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات بأسعار تنافسية من خلال جذب المزيد من التجار والبائعين.
وألمح إلى أن ((جوميا باى)) تعتمد على شركتين فيما يخص دفع الفواتير وهما ((فورى)) و((أمان))، وكذلك موردين مختلفين لتوفير قسائم الشراء الرقمية ومنها الألعاب والبث.
كتب .. مى خاطر ومحمود معتز ومحمود الحسينى
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