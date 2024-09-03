استمرار توسع العلامات المحلية لتلبية الطلب على بدائل منتجات المقاطعة

MENAFN - Al-Borsa News) استمرت شركات الصناعات الغذائية المحلية فى التوسع لتلبية الطلب على بدائل منتجات المقاطعة والتصدير.

وقال أحمد وجيه رئيس مجلس إدارة شركة“جي بي أس” لتوريد وتركيب معدات المصانع، إن هناك زيادة ملحوظة فى توجه الأغذية وخاصة المشروبات، فى مصر وبعض الدول العربية على تركيب خطوط إنتاج جديدة لتلبية طلبات المستهلكين مع استمرار مقاطعة المنتجات الأجنبية فى المنطقة العربية.

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أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركة تعمل حاليًا على تركيب أكثر من 10 خطوط إنتاج لشركات مصرية تعمل في قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات والعصائر باستثمارات تجاوزت 30 مليون يورو.

وقال محمود عبد الناصر الرئيس التنفيذى لشركة البركة للصناعات الغذائية، إن الشركة تستهدف إضافة 4 خطوط إنتاج جديدة متخصصة فى الصلصة والكاتشب والمربى باستثمارات تسجل نحو 16 مليون جنيه.

أضاف لـ ((البورصة))، أن توسع الشركة فى تركيب خطوط إنتاج جاء عقب الطلبات المتزايدة من السوق المحلى وبعض الدول نتيجة حملات مقاطعة الشركات الأجنبية، وهو ما منح الشركات المصرية فرصة جيدة للاستثمار الصناعى والتصدير للأسواق العربية.

وأوضح، أن الشركة تستهدف تصدير من 30 إلى 35% من طاقتها الإنتاجية مع نهاية العام الجارى.

وقال حاتم إبراهيم مدير مصنع ايدافكو لمنتجات الألبان والأغذية، إن الشركة تستهدف الوصول بحجم طاقتها الإنتاجية إلى 40 مليون لتر مع نهاية العام الجاري يصدر منها 30%.

أضاف لـ ((البورصة))، أن الطاقة القصوى للمصنع تصل إلى 60 مليون لتر، وفى ظل زيادة حجم الطلبات الملحوظة من المستهدف تركيب خطوط إنتاج جديدة للعصائر خلال 2025.

وقال نور صلاح، رئيس شركة ديدي مصر للصناعات الغذائية، إن شركته استفادت من المقاطعة بشكل كبير، حيث اتجهت مبيعاتها إلى الصعود، فضلًا عن الاتجاه إلى التوسع من حجم النشاط لاستيعاب حجم الطلب.

وأضاف لـ ((البورصة))، أن الشركة اتجهت لشراء خطوط إنتاج جديدة من أوروبا بقيمة 950 ألف يورو، لرفع الطاقة الإنتاجية للضعف لتصبح 20 طن يوميًا من المنتجات بدلًا من 10 أطنان فقط.

وأوضح أن استمرار حملات المقاطعة مع حل أزمة الدولار خلال الفترة الماضية والإفراج عن البضائع في الموانئ، دفعت عجلات الإنتاج للشركات للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية والتوسع لزيادة معدلات الإنتاج.

وأشار إلى أن شركته تقوم بتصدير المنتجات إلى أسواق أفريقيا وآسيا والإمارات والسعودية والعراق والسودان، وتصدر نحو 30% من الإنتاج وتستهدف رفع الصادرات إلى 50% من الإنتاج بنهاية العام الجاري بعد جلب خطوط إنتاج ومعدات جديدة.

وقال أسامة السيد، المدير التنفيذي لشركة الشلاح للصناعات الغذائية، إن الشركة شهدت انتعاشًا كبيرة فى حجم المبيعات والصادرات حيث اتجهت إلى زيادة الإنتاج بنحو 80% خلال العام الجاري لاستيعاب حجم الطلب المرتفع.

وأضاف لـ ((البورصة))، أن حملات المقاطعة مع الاتجاه إلى الاعتماد على المكون المحلي في عملية التصنيع، والدعم المقدم من الحكومة للشركات خاصة فيما يتعلق بالتصدير،دفعت الشركات إلى توسيع قاعدتها التصديرية واستهداف أسواق جديدة.

وأوضح أن الشركة تصدر لجميع الدول بقارة أوروبا بجانب كندا ودول الخليج، وبصدد اقتحام السوق الأمريكي خلال الفترة الحالية بعد استيفاء الاشتراطات الخاصة به.

وأشار إلى أن حجم إنتاج الشركة يوميًا يبلغ 1500 كرتونة من مختلف منتجات الشركة الذي يبلغ 170 صنفًا، موضحًا أن الشركة تصدر شهريًا نحو 12 حاوية بحجم مبيعات مستهدف يصل إلى 52 مليون دولار بحلول 2025.

وسجلت صادرات الصناعات الغذائية خلال النصف الأول من العام الجارى نحو 3.2 مليار دولار، مقابل 2.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023، بحسب بيان صادر عن المجلس التصديرى للقطاع.