((سكاى لوجستيك ريلانس)) يحصل على الشريحة الأولى من قرض تمويل محطة بورسعيد

MENAFN - Al-Borsa News) حصل تحالف تقوده شركة ((سكاى لوجستيك ريلانس )) للموانئ البحرية على 500 مليون جنيه قيمة الشريحة الأولى من قرض يديره بنك القاهرة لمشروع تنفيذ محطة متعددة الأغراض الجارى إنشاؤها فى ميناء شرق بورسعيد باستثمارات إجمالية تقدر بـ65 مليون دولار.

وقالت مصادر بالمجموعة، إن إجمالى قيمة القرض المتفق عليه مع بنك القاهرة تقدر بنحو مليار جنيه ومن المقرر إنفاق الشريحة الأولى على تعزيز معدات وآلات وأسطول المحطة التى تعمل بالتعاون بالشراكة مع مجموعة ريلاينس بطول رصيف 900 متر وظهير 350 ألف متر.

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وأوضحت المصادر، أنه من المستهدف أن تصل طاقة التداول بالمحطة إلى 8 ملايين طن بضائع سنويا.

وأضافت أن المجموعة بصدد القيام بحملة ترويجية للمحطة لتعريف الخطوط الملاحية والشركات العالمية بها.

وأوضحت أن هناك اتفاق مع بنك القاهرة ينص على استلام الدفعة الثانية الشهر الجارى واستلام الدفعة الثالثة والأخيرة أكتوبر المقبل.

ولفتت المصادر إلى أنه بنهاية الشهر الماضى بلغ إجمالى تداولات الفحم بالمحطة حتى الآن مليون طن بالإضافة لاستقبال وتفريغ نحو 70 مركبًا كما سجل التداول بنهاية أغسطس الماضى 1.7 مليون طن مؤكدة على أن حجم الساحات المجهزة بلغت حتى الآن 45 ألف متر مربع وتصل إلى 150 ألف متر مربع خلال 3 شهور.

وانتهت المجموعة مؤخرًا من توريد كامل معدات إنارة الرصيف بعدد 12 عامود إنارة، كما وصل للمحطة حتى الآن ونش شحن/تفريغ ماركة زينابوجين 895 وونشى شحن/تفريغ ماركة زينابوجين 880 و2 معدة تخزين ماركة زينابوجين 830 ومجموعة جرارات للصب الجاف والخردة والبضائع العامة، وتستهدف المحطة معدلات تداول نحو 5 ملايين طن بنهاية العام الجارى.