((سكاى لوجستيك ريلانس)) يحصل على الشريحة الأولى من قرض تمويل محطة بورسعيد

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- Al-Borsa News) حصل تحالف تقوده شركة ((سكاى لوجستيك ريلانس )) للموانئ البحرية على 500 مليون جنيه قيمة الشريحة الأولى من قرض يديره بنك القاهرة لمشروع تنفيذ محطة متعددة الأغراض الجارى إنشاؤها فى ميناء شرق بورسعيد باستثمارات إجمالية تقدر بـ65 مليون دولار.
وقالت مصادر بالمجموعة، إن إجمالى قيمة القرض المتفق عليه مع بنك القاهرة تقدر بنحو مليار جنيه ومن المقرر إنفاق الشريحة الأولى على تعزيز معدات وآلات وأسطول المحطة التى تعمل بالتعاون بالشراكة مع مجموعة ريلاينس بطول رصيف 900 متر وظهير 350 ألف متر.
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وأوضحت المصادر، أنه من المستهدف أن تصل طاقة التداول بالمحطة إلى 8 ملايين طن بضائع سنويا.
وأضافت أن المجموعة بصدد القيام بحملة ترويجية للمحطة لتعريف الخطوط الملاحية والشركات العالمية بها.
وأوضحت أن هناك اتفاق مع بنك القاهرة ينص على استلام الدفعة الثانية الشهر الجارى واستلام الدفعة الثالثة والأخيرة أكتوبر المقبل.
ولفتت المصادر إلى أنه بنهاية الشهر الماضى بلغ إجمالى تداولات الفحم بالمحطة حتى الآن مليون طن بالإضافة لاستقبال وتفريغ نحو 70 مركبًا كما سجل التداول بنهاية أغسطس الماضى 1.7 مليون طن مؤكدة على أن حجم الساحات المجهزة بلغت حتى الآن 45 ألف متر مربع وتصل إلى 150 ألف متر مربع خلال 3 شهور.
وانتهت المجموعة مؤخرًا من توريد كامل معدات إنارة الرصيف بعدد 12 عامود إنارة، كما وصل للمحطة حتى الآن ونش شحن/تفريغ ماركة زينابوجين 895 وونشى شحن/تفريغ ماركة زينابوجين 880 و2 معدة تخزين ماركة زينابوجين 830 ومجموعة جرارات للصب الجاف والخردة والبضائع العامة، وتستهدف المحطة معدلات تداول نحو 5 ملايين طن بنهاية العام الجارى.
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