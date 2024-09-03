منصور للتجزئة تستهدف افتتاح 27 فرعًا هذا العام

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال سيف البتنونى، مدير عام شئون الشركات بمجموعة منصور للتجزئة ، إن الشركة افتتحت 19 فرعًا تابعًا لسلسلة“خير زمان” وفرعًا واحدًا لسلسلة“مترو ماركت” منذ بداية العام الحالى.
أضاف البتانونى لـ”البورصة”، أن الشركة مستمرة فى خطتها التوسعية خلال العام الحالى بفتح 27 فرعًا، تشمل 25 فرعًا لسلسلة“خير زمان” وتطوير فرعين لسلسلة“مترو ماركت”.
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أوضح أن عدد الفروع حاليًا يصل إلى 182 فرعًا لسلسلة“خير زمان” و40 فرعًا لسلسلة“مترو” تنتشر فى نحو 22 محافظة.
وأشار إلى تأثير استقرار سعر الصرف الإيجابى حاليًا على كل المستويات، بما فى ذلك توافر السلع المستوردة أو ذات المكونات المستوردة، وكذلك استقرار أسعار التكاليف على المنتجين والتجار، مما يؤدى بدوره إلى استقرار الأسعار للمستهلك.
تابع أن استقرار سعر الصرف يساهم أيضًا فى زيادة القدرة الشرائية للمواطنين ويساعد المنتجين على وضع خطط إنتاجية مستقرة على المدى الزمنى القريب.
وعن توجيهات رئيس الوزراء بإنشاء معارض دائمة لتوفير السلع وضبط الأسعار، قال البتنونى إن شركة“مترو ماركت” وسلاسلها التجارية تحرص على المشاركة فى جميع المبادرات الرئاسية والحكومية الهادفة لخفض الأسعار والسيطرة عليها.
وأشار إلى أن العملاء يبحثون دائمًا عن أى تخفيضات أو مميزات سعرية، مما يساهم فى زيادة المبيعات واكتساب عملاء جدد.
أوضح أن إقامة المعارض الدائمة يتطلب تعاونًا على جميع المستويات بين جميع أطراف الحكومة، ممثلة فى وزارة التموين والمحافظات ووزارة الداخلية من ناحية، والسلاسل التجارية والمنتجين من ناحية أخرى، لضمان إزالة جميع المعوقات التى قد تواجه هذه المعارض.
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