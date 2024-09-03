منصور للتجزئة تستهدف افتتاح 27 فرعًا هذا العام

MENAFN - Al-Borsa News) قال سيف البتنونى، مدير عام شئون الشركات بمجموعة منصور للتجزئة ، إن الشركة افتتحت 19 فرعًا تابعًا لسلسلة“خير زمان” وفرعًا واحدًا لسلسلة“مترو ماركت” منذ بداية العام الحالى.

أضاف البتانونى لـ”البورصة”، أن الشركة مستمرة فى خطتها التوسعية خلال العام الحالى بفتح 27 فرعًا، تشمل 25 فرعًا لسلسلة“خير زمان” وتطوير فرعين لسلسلة“مترو ماركت”.

موضوعات“البورصة السلعية”: ندرس طرح مزادات جديدة لمضبوطات“الدمغة والموازين” الفندى: 43 شركة غذائية تحتاج 225 ألف طن سكر حتى فبراير المقبل التموين يبحث مع“المصرية السودانية” موقف التعاقدات من اللحوم

أوضح أن عدد الفروع حاليًا يصل إلى 182 فرعًا لسلسلة“خير زمان” و40 فرعًا لسلسلة“مترو” تنتشر فى نحو 22 محافظة.

وأشار إلى تأثير استقرار سعر الصرف الإيجابى حاليًا على كل المستويات، بما فى ذلك توافر السلع المستوردة أو ذات المكونات المستوردة، وكذلك استقرار أسعار التكاليف على المنتجين والتجار، مما يؤدى بدوره إلى استقرار الأسعار للمستهلك.

تابع أن استقرار سعر الصرف يساهم أيضًا فى زيادة القدرة الشرائية للمواطنين ويساعد المنتجين على وضع خطط إنتاجية مستقرة على المدى الزمنى القريب.

وعن توجيهات رئيس الوزراء بإنشاء معارض دائمة لتوفير السلع وضبط الأسعار، قال البتنونى إن شركة“مترو ماركت” وسلاسلها التجارية تحرص على المشاركة فى جميع المبادرات الرئاسية والحكومية الهادفة لخفض الأسعار والسيطرة عليها.

وأشار إلى أن العملاء يبحثون دائمًا عن أى تخفيضات أو مميزات سعرية، مما يساهم فى زيادة المبيعات واكتساب عملاء جدد.

أوضح أن إقامة المعارض الدائمة يتطلب تعاونًا على جميع المستويات بين جميع أطراف الحكومة، ممثلة فى وزارة التموين والمحافظات ووزارة الداخلية من ناحية، والسلاسل التجارية والمنتجين من ناحية أخرى، لضمان إزالة جميع المعوقات التى قد تواجه هذه المعارض.