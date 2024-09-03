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النقل توافق على عرض أوشن اكسبريس لإنشاء ميناء برج العرب

9/3/2024 11:48:34 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافقت وزارة النقل على العطاءات الفنية والمالية التى تقدمت بها شركة“أوشن اكسبريس شيبنج” المتخصصة فى القطاع اللوجستى لإنشاء وإدارة وصيانة وإعادة تسليم الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة برج العرب وفقا لمصادر مطلعة تحدثت لـ“البورصة”.

وأضافت المصادر، أن“أوشن اكسبريس شيبنج” ستحصل على إدارة وتشغيل الميناء الجاف بمدينة برج العرب لمدة 30 عاما، موضحة أنه جار العمل على إتمام عملية التعاقد مع وزارة النقل.

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وبحسب المصادر، يقام الميناء الجديد على مساحة تقدر بنحو 133 فدانا بتكلفة تقديرية مليار جنيه وتشمل الأعمال البنية التحتية والفوقية للمشروع الجديد بمدينة برج العرب، ومن المخطط تنفيذ المشروع على مرحلتين؛ الأولى خلال 12 شهراً من تاريخ توقيع العقد النهائى للتنفيذ، على أن يتم استكمال المرحلة الثانية لمدة 24 شهراً.

وأشارت إلى أن الشركة تنتظر موافقة مجلس الوزراء، وتعكف على تجهيز عقود التمويل والإسناد والبدء فى إجراءات التنفيذ لتأسيس شركة خاصة لإدارة المشروع.

لفتت المصادر إلى أنه من المخطط أن يصل حجم التداول بالميناء الجديد إلى 120 ألف حاوية مكافئة سنوياً ونحو 6.7 مليون طن بضائع صب جاف وبضائع عامة سنويا بالإضافة إلى توفير ساحات تصل إلى 85 ألف متر مربع للمنطقة التخزينية الحرة ومنطقة الصناعات اللوجستية.

ويخدم الميناء الجاف الجديد المنطقة الصناعية ببرج العرب، وسيكون له دور كبير فى تخفيف الضغط على ميناء الإسكندرية البحرى ما يسهم فى زيادة معدلات التداول بالميناء البحرى من جانب والوصول لصفر غرامات وأرضيات وتكاليف إضافية تقع على عاتق المستثمر من جانب آخر.

كانت الهيئة العامة للموانى البرية والجافة التابعة لوزارة النقل قد وقعت نوفمبر الماضي خلال معرض ترانس ميا المقام بمؤتمر“كايرو أى سى تي” على مذكرة تفاهم مع شركة أوشن اكسبرس شيبنج بشأن دراسة وإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء برج العرب الجاف.

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