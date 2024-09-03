النقل توافق على عرض أوشن اكسبريس لإنشاء ميناء برج العرب

(MENAFN
- Al-Borsa News) وافقت وزارة النقل على العطاءات الفنية والمالية التى تقدمت بها شركة“أوشن اكسبريس شيبنج” المتخصصة فى القطاع اللوجستى لإنشاء وإدارة وصيانة وإعادة تسليم الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة برج العرب وفقا لمصادر مطلعة تحدثت لـ“البورصة”.
وأضافت المصادر، أن“أوشن اكسبريس شيبنج” ستحصل على إدارة وتشغيل الميناء الجاف بمدينة برج العرب لمدة 30 عاما، موضحة أنه جار العمل على إتمام عملية التعاقد مع وزارة النقل.
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وبحسب المصادر، يقام الميناء الجديد على مساحة تقدر بنحو 133 فدانا بتكلفة تقديرية مليار جنيه وتشمل الأعمال البنية التحتية والفوقية للمشروع الجديد بمدينة برج العرب، ومن المخطط تنفيذ المشروع على مرحلتين؛ الأولى خلال 12 شهراً من تاريخ توقيع العقد النهائى للتنفيذ، على أن يتم استكمال المرحلة الثانية لمدة 24 شهراً.
وأشارت إلى أن الشركة تنتظر موافقة مجلس الوزراء، وتعكف على تجهيز عقود التمويل والإسناد والبدء فى إجراءات التنفيذ لتأسيس شركة خاصة لإدارة المشروع.
لفتت المصادر إلى أنه من المخطط أن يصل حجم التداول بالميناء الجديد إلى 120 ألف حاوية مكافئة سنوياً ونحو 6.7 مليون طن بضائع صب جاف وبضائع عامة سنويا بالإضافة إلى توفير ساحات تصل إلى 85 ألف متر مربع للمنطقة التخزينية الحرة ومنطقة الصناعات اللوجستية.
ويخدم الميناء الجاف الجديد المنطقة الصناعية ببرج العرب، وسيكون له دور كبير فى تخفيف الضغط على ميناء الإسكندرية البحرى ما يسهم فى زيادة معدلات التداول بالميناء البحرى من جانب والوصول لصفر غرامات وأرضيات وتكاليف إضافية تقع على عاتق المستثمر من جانب آخر.
كانت الهيئة العامة للموانى البرية والجافة التابعة لوزارة النقل قد وقعت نوفمبر الماضي خلال معرض ترانس ميا المقام بمؤتمر“كايرو أى سى تي” على مذكرة تفاهم مع شركة أوشن اكسبرس شيبنج بشأن دراسة وإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء برج العرب الجاف.
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