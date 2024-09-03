أسعار النفط تمحو مكاسب 2024 وسط مخاوف ضعف الطلب في الصين

MENAFN - Al-Borsa News) هوت أسعار النفط لتتخلى عن مكاسبها لهذا العام بعد أن أدى اتفاق محتمل لاستعادة الإمدادات من ليبيا إلى تحويل انتباه التجار مرة أخرى إلى المخاوف بشأن الطلب العالمي الفاتر على الخام.

انخفض سعر مزيج برنت القياسي العالمي 4.9%، لتتم تسويته دون 74 دولاراً للبرميل، بعد ملامسته أدنى سعر له على مدار الجلسة منذ منتصف ديسمبر 2023. وجاء الانخفاض بعد أن كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي عن اتفاق وشيك من شأنه إعادة إنتاج الدولة العضو في منظمة أوبك.

موضوعاتبايدن يصدر أول موافقة جديدة لتصدير الغاز المسال منذ وقف التصاريح الذهب يسجل أدنى تسوية خلال 7 جلسات مع ارتفاع الدولار انخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لأدنى مستوى خلال 5 جلسات

ومع احتمال عودة أكثر من نصف مليون برميل من الخام الليبي إلى السوق، ينصب التركيز مرة أخرى على الاستهلاك العالمي الفاتر للنفط. أثرت المخاوف الاقتصادية في البلدان المستهلكة الرئيسية -بما في ذلك الصين والولايات المتحدة- على المعنويات في الأشهر الأخيرة، كما غطت المخاوف الجيوسياسية العرضية والاضطرابات الطفيفة في الإمدادات على القلق (بالسوق). وللمضي قدماً، تستعد السوق لقيام“أوبك+” باستعادة الإنتاج تدريجياً، بدءاً بـ180 ألف برميل من الإمدادات اليومية في غضون أسابيع.

قال روبرت ياوجر، مدير قسم العقود الآجلة للطاقة في شركة“ميزوهو سيكيوريتيز” بالولايات المتحدة:“مزيج سام من فائض العرض، وتراجع الطلب، وعوامل فنية هبوطية، والأساسيات الضعيفة، اجتمعت لضرب سعر النفط اليوم”.

تزايدت المخاوف بشأن الصين في الأيام الأخيرة بعد صدور بيانات اقتصادية خلال عطلة نهاية الأسبوع أثارت الشكوك في أن أكبر مستورد للخام في العالم قد يواجه صعوبة في تحقيق هدف النمو الاقتصادي لهذا العام.

الخيارات تشير إلى أن السوق تتوقع الآن انخفاض مخاطر ارتفاع أسعار العقود الآجلة. زاد الانحياز نحو خيارات بيع مزيج برنت للشهر المقبل إلى أكثر المستويات المراهنة على الهبوط منذ أوائل يونيو مع استمرار المتداولين في التحوط من انخفاض الأسعار.

وفي الوقت نفسه، تضع الولايات المتحدة الأساس لفرض عقوبات جديدة على مسؤولي الحكومة الفنزويلية رداً على إعادة انتخاب نيكولاس مادورو المتنازع عليها، وفقاً للوثائق التي اطلعت عليها بلومبرغ. وتستهدف هذه الإجراءات القادة الرئيسيين الذين تقول الولايات المتحدة إنهم تعاونوا مع مادورو لتقويض انتخابات 28 يوليو.