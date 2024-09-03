بايدن يصدر أول موافقة جديدة لتصدير الغاز المسال منذ وقف التصاريح

MENAFN - Al-Borsa News) منحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أول موافقة لتصدير الغاز الطبيعي المسال منذ أن أوقفت وزارة الطاقة منح تصاريح تصدير الغاز الجديدة في يناير، رغم استئناف الوكالة لحكم المحكمة الفيدرالية بإلغاء التعليق.

وزارة الطاقة الأمريكية منحت ترخيصاً مدته خمس سنوات، يوم الثلاثاء، لشركة“نيو فورترس إنرجي” (New Fortress Energy)، التابعة لشركة“ويس إدنس” (Wes Edens)، والتي تقوم بتطوير منشأة بحرية صغيرة لتصدير الغاز الطبيعي المسال تعرف باسم“فاست إل إن جي” (Fast LNG) بالقرب من ألتاميرا بالمكسيك. تعد الموافقة أمراً حيوياً لمطوري تصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة لبيعه عالمياً إلى دول في أوروبا واليابان والصين.

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في يناير، أعلنت وزارة الطاقة، بتوجيه من البيت الأبيض، أنها ستوقف منح التراخيص الجديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الدول الآسيوية الرئيسية وغيرها من البلدان التي ليست شريكة في التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، في حين تقوم الوكالة بالتدقيق في كيفية تأثير الشحنات على تغير المناخ والاقتصاد والأمن القومي. ألغى قاض اتحادي في لويزيانا الوقف المؤقت في يوليو بعد أن رفعت 16 ولاية دعوى قضائية تزعم أن التعليق ينتهك القانون الفيدرالي. وتستأنف وزارة الطاقة على الحكم.

ولم ترد الوكالة على الفور على طلب للتعليق على صدور الموافقة الجديدة.

يرى نشطاء المناخ أن صادرات الغاز الطبيعي المسال تدعم اعتماد العالم على الوقود الأحفوري وتزيد من ظاهرة الاحتباس الحراري، لكن منتجي الغاز الأميركيين والمدافعين عنه قالوا إن وقف التراخيص يهدد بإيذاء الحلفاء الذين يعتمدون على إمدادات الطاقة الأميركية بالإضافة إلى مليارات الدولارات في مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال.

قال ميتش جونز، العضو المنتدب في منظمة مراقبة الغذاء والماء، وهي مجموعة بيئية:“ليس من المقبول أن تصدر وزارة الطاقة هذا الترخيص رغم المراجعة المستمرة وغير المكتملة للفائدة العامة التي تجريها الإدارة لمثل هذه الصادرات”، و”الوزارة ليست ملزمة بالموافقة على هذه المقترحات غير الحكيمة، الآن أو في أي وقت مضى”.

طلبت شركة“نيو فورترس إنرجي” ترخيصاً يستمر حتى 2050. وعادةً ما يحصل مصدرو الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة على تراخيص فيدرالية لمدة تصل إلى 20 عاماً أو أكثر لبيع الغاز الطبيعي المسال من مشاريعهم، وهو إطار زمني يتماشى مع العقود طويلة الأجل التي تبرمها المرافق.

تعرض مشروع“فاست إل إن جي” للتأخير، بما في ذلك مشكلة ميكانيكية في أبريل، وكان من المستهدف في الأصل بدء المشروع في 2022.

كان لدى شركة“نيو فورترس إنرجي” في السابق ترخيص لبيع الغاز الطبيعي المسال إلى دول اتفاقية التجارة الحرة، والتي تشمل المكسيك وجامايكا، حيث لدى الشركة عمليات استيراد.

قال ويس إدينز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة“نيو فورترس إنرجي”، في بيان يوم الثلاثاء:“يعزز هذا الترخيص المهم مكانة (نيو فورترس إنرجي) باعتبارها شركة عالمية رائدة متكاملة رأسياً للغاز لتوليد الطاقة، ويعزز إمكانية تسويق أصول (فاست إل إن جي 1) الخاصة بنا”.

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