البورصة السلعية: ندرس طرح مزادات جديدة لمضبوطات الدمغة والموازين

MENAFN - Al-Borsa News) قال زكريا حمزة، الرئيس التنفيذي للبورصة السلعية – مصر، إن البورصة تدرس استمرار طرح مضبوطات الدمغة والموازين من خلال البورصة السلعية ، مشيرًا إلى أنه تم عقد أربع جلسات للمضبوطات تنوعت بين سبائك ومشغولات ذهبية خلال الفترة الماضية.

أضاف حمزة لصحيفة“البورصة”، أنه يتم دراسة تنظيم الجلسات بشكل منتظم على منصة البورصة، بالتنسيق مع مصلحة الدمغة والموازين ووزير التموين شريف فاروق.

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أوضح أن البورصة تعكف حاليًا على دراسة طرح عدة سلع جديدة على منصة التداول، والآليات المناسبة للطرح، مشيرًا إلى أن عدد الشركات المسجلة بالبورصة حاليًا يتراوح بين 1.5 و1.6 ألف شركة.

تابع أن قصر السلع التي يتم التداول عليها حاليًا على النخالة والذرة الصفراء أدى إلى تقليص عدد الشركات التي تقوم بالتداول فعليًا لنحو 500 شركة.

ذكر أن البورصة تدرس حاليًا مع جميع الجهات ذات الصلة تقديم محفزات لجذب المزيد من الشركات للتسجيل بالبورصة السلعية، لافتًا إلى أن الإعفاءات من الرسوم أو تخفيضها لا تعد محفزات حقيقية قادرة على جذب القطاع الخاص للبورصة.

حققت“البورصة السلعية – مصر” تداولات بقيمة 583.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.

وكانت البورصة السلعية قد تم افتتاحها في نوفمبر 2022 لبيع القمح، تلاها إدراج سلع أخرى على فترات متباينة تشمل السكر والذرة الصفراء والنخالة، فيما شهد العام الحالي وقف تداول تلك السلع باستثناء النخالة والذرة الصفراء وكميات محدودة من القمح.