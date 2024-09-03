البورصة السلعية: ندرس طرح مزادات جديدة لمضبوطات الدمغة والموازين

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال زكريا حمزة، الرئيس التنفيذي للبورصة السلعية – مصر، إن البورصة تدرس استمرار طرح مضبوطات الدمغة والموازين من خلال البورصة السلعية ، مشيرًا إلى أنه تم عقد أربع جلسات للمضبوطات تنوعت بين سبائك ومشغولات ذهبية خلال الفترة الماضية.
أضاف حمزة لصحيفة“البورصة”، أنه يتم دراسة تنظيم الجلسات بشكل منتظم على منصة البورصة، بالتنسيق مع مصلحة الدمغة والموازين ووزير التموين شريف فاروق.
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أوضح أن البورصة تعكف حاليًا على دراسة طرح عدة سلع جديدة على منصة التداول، والآليات المناسبة للطرح، مشيرًا إلى أن عدد الشركات المسجلة بالبورصة حاليًا يتراوح بين 1.5 و1.6 ألف شركة.
تابع أن قصر السلع التي يتم التداول عليها حاليًا على النخالة والذرة الصفراء أدى إلى تقليص عدد الشركات التي تقوم بالتداول فعليًا لنحو 500 شركة.
ذكر أن البورصة تدرس حاليًا مع جميع الجهات ذات الصلة تقديم محفزات لجذب المزيد من الشركات للتسجيل بالبورصة السلعية، لافتًا إلى أن الإعفاءات من الرسوم أو تخفيضها لا تعد محفزات حقيقية قادرة على جذب القطاع الخاص للبورصة.
حققت“البورصة السلعية – مصر” تداولات بقيمة 583.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.
وكانت البورصة السلعية قد تم افتتاحها في نوفمبر 2022 لبيع القمح، تلاها إدراج سلع أخرى على فترات متباينة تشمل السكر والذرة الصفراء والنخالة، فيما شهد العام الحالي وقف تداول تلك السلع باستثناء النخالة والذرة الصفراء وكميات محدودة من القمح.
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