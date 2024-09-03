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نصف نهائي شرس

9/3/2024 10:13:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رغم‭ ‬المنافسة‭ ‬الرباعية‭ ‬الشرسة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬المنتخبات‭ ‬الأربعة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬الخليجية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬حتى‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬الكتاب‭ ‬أحيانا‭ ‬يقرأ‭ ‬من‭ ‬عنوانه،‭ ‬إذ‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬المقرر‭ ‬له‭ ‬الجمعة‭ ‬القادمة‭ ‬ستكون‭ ‬أشرس‭ ‬ولن‭ ‬تعرف‭ ‬‮«‬يمه‭ ‬ارحميني‮»‬‭ ‬عطفا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قدمته‭ ‬المنتخبات‭ ‬الأربعة‭ ‬إبان‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يحمل‭ ‬بين‭ ‬طياته‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأسرار‭ ‬والمفاجآت‭ ‬التي‭ ‬ستكشفها‭ ‬منافسات‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬وصفها‭ ‬على‭ ‬الطريقة‭ ‬المصرية‮
«‬بالصفيح‭ ‬ساخن‮»‬‭.‬

بدون‭ ‬شك‭ ‬منافسات‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬سيثير‭ ‬لعاب‭ ‬المنتخبات‭ ‬الأربعة،‭ ‬فالفائز‭ ‬فيه‭ ‬سيتأهل‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬وهذا‭ ‬إن‭ ‬دل‭ ‬على‭ ‬شيء‭ ‬فإن‭ ‬الانتصارات‭ ‬والخسائر‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نصفها‭ ‬بالوهمية‭ ‬لأنها‭ ‬تحققت‭ ‬عن‭ ‬جدارة‭ ‬وذكاء،‭ ‬ولكن‭ ‬النعت‭ ‬الأقرب‭ ‬إليها‭ ‬أنها‭ ‬خادعة،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬الركون‭ ‬إليها،‭ ‬وكما‭ ‬قال‭ ‬لنا‭ ‬رئيس‭ ‬وفد‭ ‬أحد‭ ‬المنتخبات‭ ‬المتواجدة‭ ‬إن‭ ‬منافسات‭ ‬دور‭ ‬التمهيدي‭ ‬أتاحت‭ ‬الفرصة‭ ‬لمعرفة‭ ‬المنتخبات‭ ‬بعضها‭ ‬لبعض،‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬متابعتنا‭ ‬القريبة‭ ‬نشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الحظوظ‭ ‬متساوية‭ ‬للمتنافسين‭ ‬الأربعة،‭ ‬وما‭ ‬المراكز‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬المنتخبات‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬إلا‭ ‬مراكز‭ ‬لن‭ ‬تغير‭ ‬شيئا‭ ‬من‭ ‬التوقعات‭ ‬التنافسية‭.‬

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