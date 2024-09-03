نصف نهائي شرس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
رغم المنافسة الرباعية الشرسة التي تقدمها المنتخبات الأربعة في بطولة المنتخبات الخليجية لكرة السلة المقامة في صالة مدينة خليفة الرياضية حتى السابع من سبتمبر الجاري.
إلا أن الكتاب أحيانا يقرأ من عنوانه، إذ ينتظر أن تكون المنافسة في نصف النهائي المقرر له الجمعة القادمة ستكون أشرس ولن تعرف «يمه ارحميني» عطفا على ما قدمته المنتخبات الأربعة إبان الدور التمهيدي الذي كان يحمل بين طياته الكثير من الأسرار والمفاجآت التي ستكشفها منافسات نصف النهائي التي يمكن وصفها على الطريقة المصرية
«بالصفيح ساخن».
بدون شك منافسات نصف النهائي سيثير لعاب المنتخبات الأربعة، فالفائز فيه سيتأهل مباشرة إلى المباراة النهائية، وهذا إن دل على شيء فإن الانتصارات والخسائر التي شهدها الدور التمهيدي لا نريد أن نصفها بالوهمية لأنها تحققت عن جدارة وذكاء، ولكن النعت الأقرب إليها أنها خادعة، ولا يمكن الركون إليها، وكما قال لنا رئيس وفد أحد المنتخبات المتواجدة إن منافسات دور التمهيدي أتاحت الفرصة لمعرفة المنتخبات بعضها لبعض، ومن هنا ومن خلال متابعتنا القريبة نشدد على أن الحظوظ متساوية للمتنافسين الأربعة، وما المراكز التي حصلت عليها المنتخبات في الدور التمهيدي إلا مراكز لن تغير شيئا من التوقعات التنافسية.
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