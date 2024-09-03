الإفراط في أكل اللحوم قد يسبب الخرف

MENAFN - Khaberni) خبرني - يشهد النظام الغذائي المرتكز على أكل اللحوم محاولات ترويج من مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، بالاستناد إلى تجارب شخصية، لا على حقائق علمية.

وأثارت هذه المحاولات ردود فعل من أطباء، منهم الدكتور روبي أوجلا، الذي يشتهر ببودكاست "دكتورز كيتشن"، ويقدم فيه نصائح طبية تستند إلى التغذية.

وبحسب تقرير لـ "إكسبريس"، حذّر الدكتور أوجلا من "أن الالتزام طويل الأمد إما بنظام الكيتو أو النظام الغذائي آكل اللحوم قد يكون مؤيداً للالتهابات والشيخوخة".

وأشار إلى دراسات لاحظت تغييرات في الأعضاء الرئيسية مثل القلب والكلى، بسبب تراكم الخلايا المسنّة الناتجة عن الالتهاب والتسمم الجهازي بسبب الإفراط في أكل اللحوم.

كما سلط الطبيب الضوء على الأبحاث المقلقة حول النظام الغذائي آكل اللحوم، والتي أشارت إلى أنه "يعزز تليف القلب واختلال وظيفة الميتوكوندريا".

ومع ذلك، كان الاكتشاف الأكثر إثارة للقلق بالنسبة له هو ارتفاع مستويات الكوليسترول الموجودة لدى معظم من يلتزمون بهذا النظام الغذائي.

وأعرب عن قلقه قائلاً: "هذا شيء يقلقني، أن يعرض الناس أنفسهم لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وحتى الخرف أيضاً.

وأضاف: "أعتقد أن هذا لعب بالنار، نظراً لأننا لا نملك دراسات طويلة الأمد للأشخاص الذين يتناولون هذه الأنظمة الغذائية".

على الجانب المشرق، أقر الطبيب بفوائد أظهرها النظام الغذائي آكل اللحوم عند اتباعه لفترة قصيرة، بهدف إنقاص الوزن.

فنظام كيتو الغذائي يساعد على تحسين وتنظيم نسبة الغلوكوز في الدم، ويقدم ذلك فوائد علاجية لمن يحتاجون إلى إدارة الوزن ونسبة السكر بالدم خلال فترة معينة.

