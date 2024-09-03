إفريقي يدخل غينيس بأطول عناق لشجرة

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صحافي من غانا موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأطول عناق لشجرة، امتد 24 ساعة و21 دقيقة متواصلة دون راحة.
وحطم الصحافي عبد الحكيم أوال 23 عاماً، الرقم الرقم القياسي السابق البالغ 16 ساعة، وسجلته الناشطة البيئية الأوغندية فيث باتريشيا أريوكوت مطلع العام، وفقاً لما ذكرته غينيس عبر موقعها الإلكتروني.
وخلال خوضه التحدي، لم يُسمح له بأي فترة راحة خلال محاولته لتسجيل الرقم القياسي، بل فُرض عليه البقاء واقفاً وذراعاه ملفوفتان حول الشجرة طوال المدّة، وفق المنظمين.
واختار عناق شجرة كبيرة خارج مركز كوماسي الثقافي في المدينة، بهدف تسليط الضوء على أهمية الطبيعة في بلاده، التي تتعرض لاجتياح الجفاف والمتغيرات المناخية السيئة.
وبسبب تعبه الشديد بعد انتهاء التحدي، قرّرت غينيس إدخال التجربة ضمن فئة "الماراثونات"، بحيث سيُسمح للمتنافسين لاحقاً بفترات راحة تبلغ ساعتين في اليوم.
** شجرة مقابل كل دقيقة
تعهّد بزراعة "شجرة مقابل كل دقيقة" استغرقها في تنفيذ محاولته القياسية، التي بلغت 1461 دقيقة. بالفعل بدأ رحلة الألف ميل وزرع أول شجرة في حديقة المركز، آملاً أن تتحول خطوته إلى مبادرة لزراعة الأشجار على مستوى الوطن.
يُذكر أن "عبدول" (كما يناديه المقربون) ليس أول رجل من غانا يسجل رقماً قياسياً عالمياً في معانقة الأشجار هذا العام، فقد سبقه طالب علوم البيئة أبو بكر طاهرو (29 عاماً)، الذي سجل رقماً قياسياً باحتضانه أكبر عدد من الأشجار في ساعة واحدة بلغ 1123 شجرة. وأعلنت غينيس في مايو (أيار) 2024، أن طاهرو دخل غابة توسكيجي الوطنية عانق 19 شجرة في كل دقيقة.
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