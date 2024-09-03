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«حادثة أمن سيبراني» في شركة خدمات النقل بلندن

9/3/2024 7:25:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة ((تي إف إل)) المشغلة لخدمات النقل المشترك في لندن أنها تعرضت لحادثة أمن سيبراني، لم تؤثر في الوقت الراهن على خدماتها. وقالت الشركة في رسالة مقتضبة على موقعها الإلكتروني ((نواجه حالياًَ حادثة تتعلق بالأمن السيبراني)).

وأضافت الشركة التي تنقل 3.5 ملايين مسافر يومياً عبر مترو أنفاق لندن إنه ((في هذه المرحلة، لا دليل على أن بيانات العملاء قد تم اختراقها وليس هناك أي تأثير على خدماتنا)).

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