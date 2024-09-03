«حادثة أمن سيبراني» في شركة خدمات النقل بلندن

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة ((تي إف إل)) المشغلة لخدمات النقل المشترك في لندن أنها تعرضت لحادثة أمن سيبراني، لم تؤثر في الوقت الراهن على خدماتها. وقالت الشركة في رسالة مقتضبة على موقعها الإلكتروني ((نواجه حالياًَ حادثة تتعلق بالأمن السيبراني)).
وأضافت الشركة التي تنقل 3.5 ملايين مسافر يومياً عبر مترو أنفاق لندن إنه ((في هذه المرحلة، لا دليل على أن بيانات العملاء قد تم اختراقها وليس هناك أي تأثير على خدماتنا)).
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