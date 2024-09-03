حامد علي في حوار مع «البيان»: 9 اكتتابات في سوق دبي تجذب 37 مليار درهم خلال عامين بطلبات فاقت التريليون

كشف حامد علي الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، عن نجاح سوق دبي في جذب ما يقارب الـ 37 مليار درهم من 9 اكتتابات خلال عامين (من أبريل 2022 حتى مايو الماضي)، فيما فاق حجم الطلب على هذه الاكتتابات 1.1 تريليون درهم.

وقال حامد علي، في حواره مع ((البيان))، إنه خلال النصف الأول من عام 2024، شهد السوق إضافة 72 ألف مستثمر جديد، منهم 85% من المستثمرين الأجانب، و35% من دول شرق آسيا.

وأضاف: ((نسبة في السوق خلال النصف الأول 2024، نمت بنسبة 22% ، مقارنة بالنصف الأول لعام 2023، رغم الأداء القوي خلال العام الماضي، و65% من التداولات بالسوق، هي مؤسسات، و35% من الأفراد، وهي عوامل تعطى استدامة في التداول، لافتاً إلى أن سوق دبي المالي جاء الأقوى بين مؤشرات البورصات الخليجية، والخامس عالمياً من حيث الأداء في 2023، إذ صعد مؤشره بـ 21.7%.

وحول نجاح الاكتتابات التي تمت خلال العام الجاري، قال حامد علي: أنجزنا خلال 2024 اكتتابين حتى الآن، هما ((باركن)) و((سبينس))، مشيراً إلى أن الشركتين حققتا نجاحاً فاق التوقعات، فشركة باركن حققت أرقاماً قياسية في مضاعفة الاكتتاب فيها، و((سبينس)) كانت أول شركة خاصة مدرجة خلال العام، ما ساعد على تعزيز الزخم في السوق.

وفي ما يلي نص الحوار:

شهدنا بداية قوية لسوق دبي المالي خلال النصف الأول، هل تتوقع مواصلة زخم الإدراجات الجديدة لنهاية 2024؟

نجح سوق دبي المالي في جذب ما يقارب الـ 37 مليار درهم من 9 اكتتابات خلال عامين (من أبريل 2022 حتى مايو 2024)، فيما فاق حجم الطلب على هذه الاكتتابات 1.1 تريليون درهم، منها مؤسسات حكومية، وكذلك شركات عائلية وخاصة، ما ساعد بشكل أساسي على النجاح والزخم القوي الموجود بالسوق.

يعكس ذلك السيولة الموجودة ومصادر السيولة من داخل الدولة وخارجها من جميع شرائح المستثمرين، سواء كانوا مؤسسات أو أفراداً، وهي من أهم نجاحات سوق دبي.

ومع مطلع العام الجاري، تم إدراج شركتين، هما ((باركن)) و((سبينس))، وحققا نجاحاً باهراً في السوق، فشركة باركن حققت أرقام قياسية في مضاعفة الاكتتاب فيها، و((سبينس)) كانت أول شركة خاصة مدرجة خلال عام 2024، ما ساعد على الزخم في السوق.

وساعد الزخم في سوق دبي خلال العامين الماضيين على تشجيع العديد من الشركات لاتخاذ سوق دبي كواجهة للإدراج، لا سيما قطاع الشركات الخاصة، وهذا نتيجة عدة مبادرات نفذناها خلال الفترة الماضية، ما يجعلنا متفائلين جداً بعام 2024، فالأداء حتى الآن يفوق السنوات الماضية، في ما يتعلق بالتداول، وجميع المؤشرات بالسوق، لم نرَ من قبل مثل هذا الزخم.

ماذا عن القطاعات المستهدفة خلال الفترة القادمة؟

هناك تركيز على مجموعة قطاعات معينة خلال الفترة المقبلة، فنحن نركز بشكل عام على الشركات الخاصة، واليوم، تمتلك دبي قاعدة كبيرة من الشركات الخاصة بجميع القطاعات، منها قطاعات حيوية أكثر من غيرها في ما يتعلق بالاقتصاد، وبخاصة أن اقتصاد دبي في أقوى مراحله خلال الفترة الراهنة، والزخم الاقتصادي الموجود من أهم العوامل الرئيسة الداعمة لقطاعات عديدة، كانت في السابق غير ممثلة في السوق.

وبالنسبة للشركات العائلية، تم إدراج شركتي ((الأنصاري)) و((سبينس)) في اكتتابات فاقت التوقعات، وكذلك كان الأداء بعد الإدراج، وهو عامل يشجع العديد من الشركات العائلية والخاصة للإدراج بالسوق. كما أن تعديلات التشريعات في سوق دبي، بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع تسهّل آلية الاكتتاب والإدراج، من حيث السرعة والفعالية، وهي من ضمن العوامل الرئيسة التي تشجع الشركات على الإدراج.

والعامل الثالث هو آلية عمل سوق دبي بالنسبة للشركات التي تخطط للاكتتاب من حيث المنهجية التي تختلف عن الأسواق الأخرى، حيث إننا نتعامل مع الشركات بتقديم التوجيه والتوصيات، وبالتالي، علاقاتنا اليوم بالشركات تبدأ قبل الإدراج.

باختصار، في ما يتعلق بالقطاعات، سوف نرى قطاعات حيوية، منها قطاعات في السابق كانت غير مدرجة، مثل الشركات العائلية.

من وجهة نظركم.. هل يكرر سوق دبي نجاحات 2023 العام الجاري؟

نتوقع استمرار نجاحات سوق دبي المالي، ونسعى لاستمرار النجاح، وجميع المؤشرات تبشر باستمرار الزخم والنجاح.

وخلال العام الماضي، كان أداء سوق دبي الأقوى بين المؤشرات الخليجية، وكان الخامس على مستوى العالم من حيث الأداء، بنسبة نمو 21.7% ، وفي عام 2024، تصدر مؤشر سوق دبي جميع البورصات الخليجية، في ما يتعلق بالأداء بأكثر من 6.5% حتى الآن، كما أن التداولات في سوق دبي، مرتفعة بنسبة 22%، مقارنة بالعام الماضي.

وهناك توقعات خلال الـ 18 شهراً المقبلة، بأن تكون هناك مؤشرات إيجابية، في ما يتعلق بالاقتصاد العالمي، سواء نسب الفوائد، وما يماثلها من هذه المؤشرات.

كيف تستمر مستويات السيولة المرتفعة لسوق دبي وهل هناك آليات لذلك؟

نمتلك العديد من المبادرات في هذا الشأن، أبرزها زيادة عدد الإدراجات الجديدة في السوق، بحيث يتم جذب شرائح جديدة من المستثمرين، والآلية الثانية هي جذب مستثمرين جدد. ولاحظنا خلال الفترة الماضية زخماً كبيراً، في ما يتعلق بشرائح المستثمرين وتفاعلها مع السوق، على سبيل المثال، ما بين عامي 2016 حتى 2023، كان متوسط المستثمرين الجدد يتراوح بين 4500 إلى 5000 مستثمر، هذه الأرقام تغيرت الآن بشكل جذري، فخلال النصف الأول 2024، شهد السوق إضافة 72 ألف مستثمر جديد، منهم 85% مستثمرين أجانب، و35% من دول شرق آسيا.

فاليوم، هناك توسع كبير في الدول التي يمكن جذب المستثمرين منها، وهو عامل يسهم بشكل كبير في تعزيز السيولة والطلب بالسوق، لأنه يزيد نشاط التداول.

والآلية الثالثة لرفع سيولة السوق، هي مراجعة آلية صناع السوق، فهناك 5 صناع سوق بإمكانات كبيرة، ووظيفتهم إدارة السيولة بالسوق، وخلق فرص جديدة للمستثمرين في السوق، وهذه العوامل جميعها تعطي المزيد من الزخم للتداول.

أيضاً من ضمن العوامل التي تحافظ على السيولة، أداء السوق، فأداء الشركات وجودتها ونوعيتها وفعاليتها مع المستثمرين، كلها عوامل تبني الثقة، وتجعل المستثمرين يتفاعلون أكثر مع السوق، وبالتالي، عندما نرى نسبة التداول في السوق بالنصف الأول من 2024 نمت بـ 22% ، مقارنة بالنصف الأول من 2023، رغم الأداء القوى خلال العام الماضي، ونستهدف استمرار السيولة القوية والصحية بين جميع شرائح المستثمرين، فهناك 65% من التداولات بالسوق من المؤسسات، و35% من الأفراد، ومن ناحية التوزيع الجغرافي للتداولات بالسوق، هناك 47% من خارج الدولة، و53% من داخل الدولة، وهي عوامل تدعم استدامة التداول.

هل هناك مؤشرات إيجابية تعزز نمو سوق دبي سواء كانت محلية أو عالمية؟

بالتأكيد.. المؤشر الأول هو أداء اقتصاد دبي على الساحة العالمية، كواجهة للشركات العالمية والاستثمارات، لا سيما بعد ((الجائحة))، حيث قدمت دبي نموذجاً عالمياً يحتذى به، وهذا النموذج جذب العديد من الشركات العالمية، وبالتالي، عزز الاقتصاد، فالنشاط الاقتصادي في دبي، يمرّ في أقوى مراحله خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهذا عامل أساسي، يلعب دوراً كبيراً في الثقة العالمية باقتصاد دبي، أيضاً قطاع الخدمات المالية، متمثلة في سوق دبي المالي، أو مركز دبي المالي العالمي، هذا القطاع يشهد زخماً كبيراً خلال السنوات الماضية، وهناك نمو واضح للغاية في نتائج مركز دبي المالي العالمي، كل هذه عوامل استراتيجية، ساهمت في النجاح، كذلك نمط السوق نفسه، ونوعية الشركات المدرجة، وأداء الشركات، والنتائج القوية لهذه الشركات، وبالتالي، كل هذه العوامل تعطي ثقة كبيرة للمستثمرين.

بالإضافة إلى جودة الإفصاحات، والحوكمة والشفافية للشركات المدرجة، التي تعزز ثقة المستثمرين في الداخل وخارج الدولة، وبالتالي، هذه العوامل جميعها تجذب زخماً كبيراً، أيضاً هناك عوامل فنية أخرى، عملنا عليها في الفترة الأخيرة، كتسهيل دخول المستثمرين للسوق، كما نستهدف جذب شركات وساطة مالية من خارج الدولة، والتعاون مع منصات التداول الإلكترونية، التي تمتلك قاعدة كبيرة من الجيل الجديد للمستثمرين.

ومن المؤشرات الإيجابية العالمية التي عززت نمو الأسواق منذ بداية العام الجاري، وضوح توجهات أسعار الفائدة العالمية بعد فترات من الترقب، فضلاً عن توجه المستثمرين العالميين إلى أسواق الإمارات والمنطقة، التي برزت كخيار مثالي للنمو بعد مرحلة ((الجائحة))، مدعومةً بقوة الأداء الاقتصادي، والمرونة والبنية التحتية التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية المتقدمة.

فالأداء الاقتصادي لدبي خلال السنوات الماضية، والتعافي بوتيرة أسرع من ((الجائحة))، ومساهمتها في إعادة التعافي الإقليمي، من خلال العودة السريعة للأعمال، جذب نظر المستثمرين من أنحاء العالم كافة إلى أسواقها المالية، التي بدورها عملت على تعزيز جاذبيتها، من خلال تنفيذ استراتيجية طموحة لتطوير الأسواق، وتعميقها بالإعلان عن مجموعة من الاكتتابات، الأمر الذي رسخ ثقة المستثمرين.

هل هناك استراتيجية جديدة لتطوير وزيادة القيمة السوقية للأسواق؟

التركيز الأساسي على زيادة المنتجات بالسوق من حيث الإدراجات الجديدة ونوعيتها، والشركات المدرجة، وتنوع القطاعات والشراكات، هي القاعدة الأساسية، فجودة القيمة السوقية مهمة، وتعزز مساهمة المستثمرين في السوق، فضلاً عن طرح منتجات جديدة بالسوق، من مشتقات وصناديق استثمارية مناسبة.

فاستراتيجية سوق دبي المالي، تركز حالياً على تقديم باقة من المنتجات المتكاملة في السوق لتحفيز المستثمر، بجانب إطلاق مبادرات لجذب شركات من القطاعات غير الممثلة، مثل التعليم والصحة، وقطاعات المستقبل، كشركات التكنولوجيا المالية، والتي تشهد نمواً ملحوظاً في دبي، وكذلك إمكانية منح القطاع الخاص محفزات ومزايا لتسهيل إدراج تلك الشركات.

حدثنا عن مبادرات سوق دبي لتشجيع شركات جديدة على الإدراج؟

أطلقنا برنامج ((مسرعات الاكتتابات الأولية))، الذي يسهم بدوره في إبراز أهمية الاكتتاب بالنسبة للشركات العائلية والخاصة، من خلال ورش عمل دامت لفترة ستة أشهر، بمشاركة 40 شركة، وأبدت اهتماماً بالتعرف إلى فهم منهج الأسواق في الاكتتابات، من خلال توضيح آليات الإدراج وفوائده ومتطلباته، وكذلك كيف تحقق الشركات مسار ناجح للاكتتاب وما بعده، مع الإشارة إلى تنظيم نسخ أخرى من هذا البرنامج خلال العام الجاري.

علاوة على ما سبق، يسهم الزخم الذي تشهده الأسواق المالية والمصاحب للإدراجات الجديدة، في تحفيز إقبال الشركات العائلية والخاصة على سوق الاكتتابات الأولية، كأحد مصادر التمويل.

والعامل الثاني، هو تنظيم قمة أسواق المال، والذي يعد من أنجح المؤتمرات في الخدمات التي تتعلق بالخدمات المالية، واستطاعت دبي من خلالها أن تقدم نموذجاً مميزاً لأسواق المال في الاستمرارية والاستدامة، الأمر الذي عزز الثقة لدى الشركات المشاركة، بحيث تختار سوق دبي ليكون أول وجهاتها للإدراج.

أيضاً أسهمت القمة في توفير فرص للاكتتابات العامة، وتحفيز الاهتمام بين كثير من المؤسسات وشركات الاستثمار العالمية، بحيث باتت أكثر رؤية وفهماً للفرص الموجودة على مستوى المنطقة، وفي نسخة العام الجاري، ضاعفنا الحجم، ووسّعنا المناهج والمساقات القائمة، وركزنا بقوة على إدارة الأصول، ومديري الصناديق في القمة التي شارك فيها أكثر من 80 متحدثاً من جميع أنحاء العالم، من بينهم مسؤولون من بورصات خليجية، كسوق قطر وعمان والبحرين، وكذلك بورصات عالمية.

والعامل الثالث، هو إعلان السوق عن محفزات في ما يتعلق برسوم الإدراج والدعم المالي للشركات المستهدفة في القطاع الخاص، والشركات المتمثلة في السوق، بحيث يتم المساهمة معها في الجهود المتعلقة بالإدراج، والعامل الرابع، هو آلية العمل في سوق دبي، من خلال توعية الشركات بأهمية الإدراج وفوائده، وهي عملية تستمر لعدة شهور، ونحن نتقنها جيداً، ما يعطي صورة واضحة للشركات المستعدة للإدراج.

كذلك هناك مبادرات أخرى قمنا بها، خاصة بالفعالية التشغيلية، حيث نجحنا في إزالة العقبات التي تمنع الشركات من الإدراج، ونستهدف تحفيز الشركات للاستعداد للإدراج، بحيث تطلق اكتتابات ناجحة.

أيضاً، هناك مبادرة لتسهيل دخول الشركات الناشئة للسوق عبر الاكتتاب، أو منصة خاصة بها، والهدف هو دعم تلك الشركات في مرحلة ما قبل الطرح، وتسريع نموها، والاستفادة من سيولة السوق الذي يركز دائماً على شركات ناشئة ذات جودة عالية، ولديها إمكانات للنمو، كل ذلك إلى جانب تسهيل المشاركة في الاكتتابات رقمياً، في وقت لا يستغرق سوى 5 دقائق، بإطلاق منصة محدثة خلال النسخة الثانية من القمّة السنوية لأسواق رأس المال، وتبنّي أنظمة جديدة، تعزز تعامل وتفاعل المستثمرين مع الأسواق.

ماذا عن الشركات العائلية.. وهل هناك تحديات أمامها للإدراج؟

في السابق، كان هناك بعض العقبات التي تواجه الشركات العائلية، وتم التخلص منها خلال الفترة الحالية، والدليل على ذلك، الإدراج الناجح لشركتي ((الأنصاري)) و((سبينس)). كما أننا نهتم بتثقيف الشركات العائلية والخاصة عن مزايا الإدراج في الأسواق، ونحن على جاهزية لاستخدام أي محفزات لتشجيع الشركات على الإدراج.

فالاقتصاد اليوم، يعتمد بشكل أساسي على الشركات المتوسطة، التي تدفع الابتكار وتعزز النمو، وكذلك على الشركات العائلية، مع عدم وجود أي عقبات تشريعية.

كم عدد الاكتتابات في سوق دبي بعد الجائحة.. وكم جمعت الطروحات الجديدة خلال هذه الفترة؟

هناك 9 اكتتابات خلال عامين ما بعد ((الجائحة))، برأسمال 37 مليار درهم، بحجم طلب فاق 1.1 تريليون درهم، من شهر أبريل 2022 حتى شهر مايو الماضي.

ما أكثر الجنسيات التي استثمرت في سوق دبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.. وكم عدد المستثمرين الجدد خلال الفترة نفسها، وحصة الأجانب منهم؟

هناك زخم كبير في أعداد المستثمرين الجدد، حيث سجل السوق 85 ألف مستثمر جديد في عام 2023، وخلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 85% من المستثمرين من خارج الدولة.

وبالنسبة للدول، تأتي الإمارات في الصدارة، تليها منطقة آسيا، وفي المرتبة الثالثة تأتي منطقة الشرق الأوسط، وأمريكا وأوروبا، في ما يتعلق بالسوق الثانية، وبالنسبة للجنسيات، تأتي الإمارات في المقدمة، ومن بعدها دول الخليج، فهناك أكثر من 200 جنسية تتداول في سوق دبي.