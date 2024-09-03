سلاسل التوريد العالمية تواجه تحديات كبيرة من الصين

تحتوي البطاريات والألواح الشمسية والأسلحة النووية جميعها على عنصر واحد مشترك، هو معدن الأنتيمون. لكن مع إحكام بكين سيطرتها على المعادن الأرضية النادرة، والذي يأتي بمثابة رد انتقامي على تزايد القيود التجارية والتعريفات الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية، فإن سلاسل التوريد العالمية لن تتمكن من تجنب التداعيات.

وقد ارتفعت أسعار المعادن النادرة في الأشهر الأخيرة، مع شروع الصين في زيادة القيود التي تفرضها على صادرات المواد الحيوية، لكن لم يشهد الكثير منها زيادات مثل معدن الأنتيمون. وخلال الشهر الماضي، أعلنت السلطات فرض تراخيص على تصدير الأنتيمون، على أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من 15 سبتمبر.

وتجعل خصائص الأنتيمون المقاومة للحرارة والحرائق منه عنصراً حاسماً لإنتاج البطاريات، خاصة بطاريات الرصاص وتلك المُستخدمة في السيارات. كما يُستخدم المعدن في صناعة أجزاء أخرى من السيارات، بينها بطانات المكابح.

وفي الأعوام الأخيرة، تسبب التحوّل العالمي نحو الطاقة الخضراء في خلق طلب جديد قوي على الأنتيمون. خاصة أن المعدن يتمتع بالقدرة على تحسين شفافية الغطاء الزجاجي للخلايا الشمسية. ويساعد هذا الزجاج فائق الوضوح في أداء الخلايا الشمسية ويُستخدم أيضاً في شاشات الهواتف الذكية.

والأكثر أهمية من ذلك، فإن النقص طويل الأمد للأنتيمون يمكن أن يشكل خطراً أمنياً، حيث يُعد المعدن مادة حيوية لسلسلة التوريد لقطاع الدفاع. ويُستخدم في كل شيء، بداية من إنتاج الأسلحة النووية وحتى صنع نظارات الرؤية الليلية والذخائر وأجهزة الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء.

ورغم أن القيود المفروضة على صادرات المادة لم تسْرِ بعد إلا أن أسعار الأنتيمون بلغت بالفعل مستويات مرتفعة قياسية. وتخطت الأسعار الفورية للمادة في أوروبا والصين حاجز 25 ألف دولار أمريكي للطن، ما يزيد على ضِعف الأسعار المُسجلة في نهاية العام الماضي.

وبالنسبة للمستخدمين العالميين لهذا العنصر، فإن العثور على مورد بديل لا يبدو سهلاً. والصين هي أكبر منتج للأنتيمون على مستوى العالم، وتستحوذ على نصف الحصة السوقية العالمية تقريباً، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

في المقابل، لم تعمل الولايات المتحدة على تعدين أي كميات قابلة للتسويق من الأنتيمون منذ عام 1997. وحتى الإنتاج من بلدان مثل روسيا وميانمار لن يحسن الأمور بالنسبة لسلاسل التوريد بسبب العقوبات. وحتى هذه الاحتياطات فإنه من يتولى أعمال تعدينها جزئياً هي شركات تابعة للصين، التي تتمتع فعلياً بمكانة مهيمنة في معالجة وتكرير المادة بمجرد استخراجها.

وقد ارتفعت أسهم ((هونان غولد كوربوريشن))، وهي واحد من أكبر منتجي الأنتيمون، بنسبة 35% هذا العام. وحققت أسهم ((بيربتيوا ريسورسز))، التي يُعد منجمها للذهب والأنتيمون في ولاية أيداهو واحداً من المصادر الأمريكية النادرة لاحتياطات الأنتيمون، مكاسب بمقدار النصف في الشهر الماضي، وتضاعفت أسعار أسهمها ثلاث مرات تقريباً على مدى الأشهر الستة الماضية.

بصفة عامة، فإن الأسعار ستواصل تصاعدها، إلى حين إيجاد سلسلة التوريد العالمية بديلاً لموارد الأنتيمون التي تهيمن عليها الصين.