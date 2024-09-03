نظام جديد لانتقاء أسهم الشركات على أساس سعادة الموظفين

في أعقاب جائحة كوفيد 19، باتت رفاهية الموظفين ورضاهم تمثل أولوية قصوى بالنسبة للعديد من أصحاب العمل. واليوم، يراهن البعض على أن المبادرات الرامية إلى تعزيز بيئة العمل الإيجابية، ستؤدي إلى تحقيق مكاسب مالية ملموسة للشركات.

وطورت شركة الأبحاث الأمريكية ((إيراشونال كابيتال))، نهجاً جديداً لاختيار الأسهم، يخالف إلى حد كبير المعايير المالية التقليدية، لصالح نظام يختار الشركات على حسب مدى سعادة موظفيها.

وتستند الشركة في ذلك إلى قناعة متزايدة - وإن لم يتم التحقق منها جيداً بعد- مفادها أن رضا الموظفين لا يسهم فقط في الاحتفاظ بهم ورفع روحهم المعنوية، بل إنه قد يسهم في رفع سعر سهم الشركة.

وقياس هذه الظاهرة على نطاق واسع، يعد أمراً صعباً. لكن شركة ((إيراشونال)) تجمع بياناتها الخاصة، عبر استطلاعات للموظفين، وتضم إليها مراجعات الوظائف المتاحة للجمهور من منصات مثل ((غلاس دوور))، ما يوفر آلاف التقييمات للشركات الأمريكية المتداولة، في ما يعرف باسم ((نقاط عوامل رأس المال البشري)).

وقبل عامين تقريباً، بدأت شركة ((إيراشونال))، اختبار نظريتها القائلة بأن الموظفين السعداء يحققون أداءً أفضل للشركات، ما يجعلها قابلة للاستثمار من خلال 3 صناديق متداولة، تُدار بالتعاون مع ((هاربر كابيتال))، وهي شركة متخصصة في إدارة الأصول.

وبحسب مورنينغ ستار، تفوق صندوق الاستثمار المتداول ((إتش إيه بي آي))، والذي يختار الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة، والذي يحظى بأفضل نقاط عوامل رأس المال البشري، على أكثر من 90 % من نظرائه، منذ إطلاقه في أكتوبر 2022.

ودعم البحث الذي أجراه ((جي بي مورجان)) رهان ((إيراشونال))، حيث ربط كورام شودري رئيس الاستراتيجية الكمية الأوروبية بالبنك، وزملاؤه، بين القدرة على تجاوز أداء السوق بالتغييرات في الدور الذي يشغله العمل في حياتنا اليومية. وهم يعتقدون أن العمل حل محل ركائز الروابط التقليدية، ولم يكن ذلك نتيجة لجائحة ((كورونا)) فقط، بل أيضاً بسبب التغييرات الهيكلية في كيفية قضاء وقتنا، والسعي إلى الشعور بالانتماء.

وقالت كييا بيرتون، وهي مدير أول لدى شركة جارتنر للأبحاث والاستشارات في ولاية كونيتيكت، وهي جزء من حيازات الصندوق، إن نهج ((إيراشونال)) يوضح ((أهمية الاستجابة العاطفية)) من جانب أصحاب العمل والموظفين، عندما يتعلق الأمر بكيفية ربط المشاركة والثقافة بنتائج الأعمال. وأضافت أن الشعور بالتقدير والاستثمار في نجاح الشركة، يمكن أن يعزز الأداء.

ومنذ الجائحة، أطلقت العديد من الشركات برامج لتحسين الأداء، تهدف إلى الاحتفاظ بالموظفين، ومواصلة تحفيزهم، إلا أن الأدلة التي تربط هذه البرامج بأداء العمل، كانت محدودة. ومع ذلك، أصبح هذا مجالاً للدراسة على نحو متزايد. وعلى سبيل المثال، بدأت وكالة التصنيف إس آند بي جلوبال، حالياً، تضمين الرضا الوظيفي والسعادة والضغط والغرض من العمل، كجزء من تقييمها للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وقام أليكس إدمانز أستاذ العلوم المالية في كلية لندن للأعمال، بدراسة عقود من بيانات سوق الأسهم الأمريكية، لتقييم العلاقة بين رضا الموظفين وأداء الشركات. وأظهرت أبحاثه أن الشركات التي تتمتع بمستويات عالية من رضا الموظفين، تفوقت على نظيراتها في سوق الأسهم بنسبة تصل إلى 3.8 % سنوياً في بعض الحالات. ومع ذلك، اقترح إدمانز وزملاؤه، في دراسة نُشرت في يوليو بمجلة ((مانجمنت ساينس))، توخي الحذر بشأن تعميم هذه النتائج خارج الولايات المتحدة.

وقال براين أرمور مدير أبحاث الاستراتيجيات السلبية بأمريكا الشمالية لدى ((مورنينغ ستار)): ((يمكننا أن نتفق على أن أداء الموظفين المحفزين يكون أفضل من غير المهتمين)).. لكنه حذر من أن سجل الأداء لعوامل رأس المال البشري ((محدود نسبياً، مقارنة بعوامل المخاطر التقليدية، ومجموعة بياناتها الخاصة، هي أشبه بصندوق أسود)).

وتأسست ((إيراشونال)) على يد المخضرمين في مجال الاستثمار، ديفيد فان أدلسبيرج ودان أريلي، وهو عالم اقتصاد سلوكي، وأستاذ في جامعة ديوك. وانضم إليهم شريك ثالث، هو بارت هولاهان المؤسس المشارك لمنظمة غير ربحية، والرئيس السابق لشركة ((إيه إن دي 1))، وهي شركة متخصصة في ملابس كرة السلة.

وشهد صندوق الاستثمار المتداول ((إتش إيه بي آي))، ارتفاعاً بأكثر من 20 % منذ بداية العام، رغم أن أغلب حيازاته تقع ضمن شركات التكنولوجيا الكبرى ((العظماء السبعة))، التي قادت المكاسب الأخيرة في السوق. إلا أن فان أدلسبيرج أفاد بأن تفوق الأداء لم يتعلق بتلك الأسهم. وتشمل الحيازات الكبرى الأخرى ذات العوائد القوية في العام الماضي، إيلي ليلي وجي بي مورغان تشيس.

وقال ((ما وجدناه هنا مختلف تماماً))، مشيراً إلى أن ((إيراشونال)) تتجنب عمداً النظر إلى المعايير المالية التقليدية، موضحاً أن ((الأمر يتعلق فقط بتصورات الموظفين المتعلقة بالإبلاغ عن طبيعة علاقتهم بالشركة على مدار فترة زمنية طويلة)).