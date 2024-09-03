نمو الاقتصاد بخمسة أمثال المتوقع.. يربك حسابات أيرلندا!

بينما يحلم المسؤولون الماليون حول العالم بتحقيق فائض في الميزانية يجد المسؤولون في أيرلندا أنفسهم في حيرة من أمرهم أمام فائض يبلغ 8.6 مليارات يورو، واقتصاد نما بمعدل يفوق التوقعات بخمس مرات في العام الماضي، وقد تبين لهم أن اتخاذ قرار حيال كيفية إدارة هذه الثروة للبلاد أصعب مما كان متوقعاً.

وفي هذا الصدد، قال جيرارد برادي، كبير خبراء الاقتصاد في منظمة ((إيبك))، أبرز جماعة ضغط تجارية في أيرلندا: ((مشكلة أيرلندا ليست في نقص الأموال، بل لأن لديها فائضاً كبيراً، وهناك صعوبة في تحديد أفضل الطرق لتحويل هذه الأموال إلى أشياء حقيقية يحتاج إليها الناس)).

بعد أكثر من عقد من الأزمة، الذي تطلبت تدخل الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، وتقديم قروض قيمتها 67.5 مليار يورو، وفرض برنامج تقشف مثير للجدل، تواصل الحكومة توخي الكثير من الحذر، وتؤكد الادخار لمواجهة التحديات المستقبلية المتعلقة بالمعاشات التقاعدية والمناخ والبنية التحتية.

ومع ذلك يعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن عدم استغلال هذه الثروة يضيع فرصة مواتية لحل القضايا المرتبطة بالبنية التحتية، التي قد تهدد بعرقلة ازدهار أيرلندا.

وقال الخبير الاقتصاد، ديفيد ماكويليامز: ((هناك حاجة ماسة للاستثمار العام، وفرصة يندر تكرارها لتمويل ذلك من هذا الفائض))، وثمة العديد من المجالات لإنفاق المال في موضعه السليم، بما في ذلك حل أزمة الإسكان في بلد تخطى فيه النمو السكاني المتسارع حجم المعروض من المساكن الجديدة، إلى جانب التخفيف من وطأة التحديات، التي تواجه شبكة الكهرباء وإمدادات المياه والخدمات الصحية والنقل العام.

وقال ماكويليامز: ((نادراً ما تحظى دولة بمثل هذه الفرصة الاستثنائية لتغيير المجتمع)).

ومن المقرر أن تحقق البلاد فائضاً ضخماً للعام الثالث على التوالي في عام 2024، بعد أن سجلت فائضاً قدره 8.3 مليارات يورو العام الماضي، و8.6 مليارات يورو في عام 2022، بحسب ما جاء في البيانات الرسمية. ويرجع الفائض في خزانة الدولة إلى الزيادة في عائدات ضرائب الشركات من الشركات العالمية، التي تتخذ من أيرلندا مقراً لها، خاصة في قطاعات التكنولوجيا وصناعة الأدوية.

وتشير الحكومة إلى أن إيرادات ضريبة الشركات، التي بلغت 23.8 مليار يورو في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 24.5 مليار يورو هذا العام، هي إيرادات متقلبة ومؤقتة، ومن غير المحتمل أن تستمر في النمو بنفس الوتيرة.

وترى أن نصف حصيلة ضريبة الشركات قد تكون ((كسباً مفاجئاً)) أو مؤقتاً، وقد اختارت استثمار أكثر من 100 مليار يورو من الفائض في صندوقين للثروة السيادية بحلول عام 2035، والتصدي للتحديات المستقبلية المتعلقة بالمعاشات التقاعدية والمناخ والبنية التحتية.

وخفضت الحكومة توقعاتها لفائض الميزانية في السنوات المقبلة، حيث توقعت 65 مليار يورو للفترة 2023 - 2026، لكنها لا تزال تتوقع فائضاً إجمالياً قدره 38 مليار يورو للفترة 2024-2027، وبغض النظر عن الحصيلة الضريبية الكبيرة فإن اقتصاد أيرلندا يسجل أداء قوياً.

ورغم أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي لأيرلندا تتأثر بقطاع الشركات المتعددة الجنسيات الضخم، إلا أن الطلب المحلي المعدل، وهو مقياس النمو المفضل لدى الحكومة، ارتفع بنسبة 2.6 % العام الماضي، مقارنة بتقدير رسمي سابق بنسبة 0.5 % لعام 2023.

ومع اقتراب الاقتصاد من التشغيل الكامل للعمالة، وارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 9.2 % في عام 2022، تعهدت الحكومة بالإنفاق بحذر خوفاً من ارتفاع الأسعار، رغم تراجع ضغوط الأسعار الآن إلى 1.1 %. إلا أن ديرموت أوليري، كبير خبراء الاقتصاد لدى شركة السمسرة ((جود بادي))، لاحظ أدلة تشير إلى ((زيادة تدريجية في الإنفاق)).

وقال: ((خرجت الحكومة بتصريحات قوية حيال الحاجة إلى الحيطة والحذر، والاتجاه إلى إنشاء صناديق الادخار، لكن نمو الإنفاق الفعلي كان أكثر إسرافاً إلى حد كبير)).

وأنفقت دبلن بعض الأموال لسداد الديون، مما خفض نسبة الدين إلى الدخل القومي الإجمالي إلى أقل من 76 %، ولتمويل تدابير التصدي لجائحة كورونا ودعم تكاليف المعيشة، لكن مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها عام 2025، ثمة توقعات متزايدة لإعلان ميزانية سخية في الأول من أكتوبر.

وذكر أوليري أنه ((من الصعب على الوزراء التعامل مع وفرة الثروات، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات، لذا تلعب السياسة دوراً بالتأكيد)).

وحتى الآن، أعلنت الحكومة أن الميزانية ستشمل 6.9 مليارات يورو للإنفاق، و1.4 مليار يورو للإجراءات الضريبية – وهي تقر بأن هذه الإجراءات ستخالف القاعدة، التي فرضتها على نفسها، والتي تقضي بزيادة الإنفاق بنسبة لا تتجاوز 5 % سنوياً.

واقترحت إيما هوارد، المحاضرة في جامعة دبلن للتكنولوجيا، أن تستغل أيرلندا جزءاً من الفائض النقدي ((للتصدي للقضايا المجتمعية، التي تتجاوز المنظور الاقتصادي الكلي)).

وتكشف بيانات الاتحاد الأوروبي أن أيرلندا لديها أعلى معدل للشعور بالوحدة في أوروبا، حيث يشعر قرابة خمس السكان بالوحدة معظم الوقت أو طوال الوقت، في حين يعاني نحو ثلثي السكان من القلق أو الاكتئاب. بالإضافة إلى ذلك يعيش طفل من كل سبعة أطفال في أسر تحت خط الفقر، والذي تم تحديده بنسبة 60 % من متوسط الدخل المتاح للأسرة.

وقالت هوارد: ((لدينا أموال يمكن إنفاقها على الفور لتحسين بعض الأوضاع الاجتماعية، ويتعين علينا التفكير في ذلك، لأنه يمكننا تحمل التكاليف))، بينما أشار ماكويليامز إلى أن أيرلندا ينبغي لها استغلال الفائض لإنشاء صناديق للشركات الناشئة لتشجيع ريادة الأعمال، وعلق قائلاً ((ثمة قصور في الرؤية)).

ويزعم آخرون أن أيرلندا قادرة على تعزيز رفاهية مواطنيها البالغ عددهم 5.3 ملايين نسمة وتعزيز الاقتصاد من خلال تحسين نظام التخطيط، الذي قد يعوق تطوير البنية التحتية لسنوات.

وتسعى الحكومة إلى سن تشريعات لإصلاح النظام، بما في ذلك تحديد المواعيد النهائية لقرارات التخطيط. ومؤخراً بدأت أعمال بناء المساكن تكتسب زخماً، إلا أنها لا تزال لا تلبي الطلب المتوقع، فبناء المستشفى الوطني الجديد للأطفال، الذي تقدر تكلفته الآن بنحو 2.24 مليار يورو، متأخر عن الموعد الزمني المقرر وتجاوز ميزانيته الأولية بأربع مرات، ومن غير المرجح اكتماله قبل العام المقبل على أقرب تقدير.

وأياً كان القرار الذي ستتخذه أيرلندا بشأن الفائض، يبدو أنها ستستمر في تلقي المزيد، وبموجب أحد أركان خطة الإصلاح الضريبي القائمة على ركيزتين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تهدف إلى الحد من المزايا للشركات المتعددة الجنسيات العاملة في البلدان ذات الضرائب المنخفضة، زادت أيرلندا معدل ضريبة الشركات من 12.5 % إلى 15 % للشركات الكبرى، لكن الركن الآخر من الخطة، المتعلق بشرط إلزام الشركات بدفع الضرائب بناء على أماكن وجود عملائها، وبالتالي تحويل بعض إيرادات ضريبة الشركات في أيرلندا- لم يعد قائماً فعلياً.

وقال شيموس كوفي، رئيس المجلس الاستشاري المالي الأيرلندي، في مؤتمر عقد مؤخراً: ((نحن في وضع قوي للغاية الآن.. والأمل معقود على ألا نثير الكثير من الفوضى)).