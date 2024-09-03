مركز دبي للسلع المتعددة و«بايبت» ينظمان مجدداً الهاكاثون الأضخم في المنطقة

أعلنت بايبت، لتداول العملات الرقمية، عن تعاونها مع مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة لإطلاق مسابقة لتعزيز الابتكار في عالم الويب 3.0 والبلوك تشين ضمن أضخم هاكاثون من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستنعقد النسخة الثانية من الهاكاثون في 20 نوفمبر في المقر الرئيسي لمركز دبي للسلع المتعددة في برج أبتاون تاور.

وستطلق النسخة الثانية من الهاكاثون إمكانات حلول الويب 3.0 المبتكرة لمعالجة تحديات العالم الحقيقي. وعبر الرموز المميزة، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية للويب 3.0، ومفهوم الإثبات بلا كشف، والهوية الرقمية، وشبكات البنية التحتية المادية اللامركزية DEPIN، وعدد من جوانب تطبيقات البلوك تشين والويب 3.0، يمكن للمشاركين وضع بصمتهم لجعل التكنولوجيا متاحة للجميع والخروج بحلول ثورية تلبي أبرز احتياجات عالم اليوم.

ومع مجموع جوائز قدره 100 ألف من عملة USDT، يعتبر هذا الهاكاثون الأكبر من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبخلاف الجوائز المالية القيّمة، ستحظى فرق المشاريع المشاركة بميزة حصرية للتواصل المباشر مع رواد وقادة القطاع والشركاء من وسائل الإعلام، فضلاً عن فرصة عرض إبداعاتهم بشكل مباشر من دبي أمام جمهور عالمي يتجاوز عدده 33 ألف مشاهد خلال يوم عرض المشاريع.

ويستقبل الهاكاثون طلبات المشاركة من 1 سبتمبر ولغاية 5 أكتوبر 2024، ويمكن التقدم عبر الرابط. وسيتم الإعلان عن القائمة القصيرة لعشرة مرشحين للجوائز في يوم 21 أكتوبر، على أن يقوم كل فريق ضمن القائمة بعرض مشروعه في 20 نوفمبر أمام لجنة تضم نخبة من الخبراء لتقييمها في يوم عرض المشاريع.

وينظم هذا الهاكاثون كل من منصة Bybit ومركز دبي للسلع المتعددة، بدعم نخبة من الشركاء من بينهم Hacken، وDWF Labs، وMezzan Ventures، وInjective، ومختلف الأطراف المعنية بمجتمع الويب 3.0 والبلوك تشين والشركاء من وسائل الإعلام، بمن فيهم Solana Superteam UAE،

وBeWater، وHackQuest، وWeb3 TV، وCollegeDAO، وCointelegraph.

وفتح هذا الهاكاثون المميز آفاقاً حافلة بفرص الويب 3.0 للمبتكرين في عالم العملات الرقمية ومؤسسي الشركات الجديدة العام الماضي، وكافأ ثلاثة فائزين بمجموع جوائز قدرها 100 ألف دولار. ومن بين أكثر من 100 مشروع مشارك، تم ترشيح 10 فرق للمرحلة النهائية.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: ((يؤكد تعاون مركز كريبتو التابع لدبي للسلع مع Bybit لتنظيم نسخة هذا العام من الهاكاثون على التزامنا بتعزيز تطور وتبني الحلول السباقة الكفيلة بصناعة مستقبل الاقتصاد الرقمي.

ومع انعقاد النسخة الثانية من الفعالية في غضون أقل من 12 شهراً على نسختها الأولى، نثق بأنه سيطلق المرحلة المقبلة من ابتكارات الويب 3.0 عبر المنظومة التقنية المتكاملة لمركز دبي للسلع المتعددة، فضلاً عن المكافآت المجزية التي ستكون بانتظار أكثر شركات الويب 3.0 قدرة على الابتكار بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 100 ألف دولار. ولا شك بأن هذا الحدث هو برهان على المكانة الاستثنائية التي تنفرد بها دبي، باعتبارها مركزاً لابتكارات الجيل المقبل في المجال التكنولوجي)).