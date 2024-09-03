عددان جديدان من «الوسطى» و«الشرقية»

صدر عن دائرة الثقافة في الشارقة العدد ((60)) من كل من مجلة ((الشرقية)) ومجلة ((الوسطى))، عن شهر سبتمبر 2024، واشتمل العددان على موضوعات سلطت الضوء على تفاصيل المشهد التطويري المتنامي في المنطقتين الوسطى والشرقية.

خصص العدد 60 من مجلة الشرقية ملفَّ ((إنجاز)) لتسليط الضوء على خطط الشارقة لدعم الطفولة المبكرة. كما تضمن العدد حواراً في باب ((درب القمة)) مع رائدة الأعمال الدكتورة صفاء النقبي، التي تسعى إلى افتتاح عطور صديق للبيئة، وفي ((ملامح أصيلة)) نتعرف على مسيرة راشد الزعابي، الحافلة بالكثير من المضامين والدروس في المثابرة والاجتهاد، وفي ((مربي أجيال)) نلتقي بعلي سليمان السويجي. كما يضم العدد مجموعة من المقالات لكتاب المجلة تناولت عدة جوانب تنموية وتراثية واجتماعية.

أما مجلة الوسطى فركز ملفها للعدد 60 على طرح مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني ((اكتفاء))، ((حليب مليحة)) الطازج في السوق، وهو باكورة منتجات ((مزرعة مليحة للألبان))، ويتميز بكونه عضوياً خالياً من أي إضافات صناعية، ويحتوي على أعلى نسبة من الدهون والبروتينات، وبموازاة ذلك، أعلن رسمياً عن أن عام 2025 سيشهد إطلاق مشاريع جديدة ذات صلة بملف الأمن الغذائي.