عددان جديدان من «الوسطى» و«الشرقية»

(MENAFN
- Al-Bayan)
صدر عن دائرة الثقافة في الشارقة العدد ((60)) من كل من مجلة ((الشرقية)) ومجلة ((الوسطى))، عن شهر سبتمبر 2024، واشتمل العددان على موضوعات سلطت الضوء على تفاصيل المشهد التطويري المتنامي في المنطقتين الوسطى والشرقية.
خصص العدد 60 من مجلة الشرقية ملفَّ ((إنجاز)) لتسليط الضوء على خطط الشارقة لدعم الطفولة المبكرة. كما تضمن العدد حواراً في باب ((درب القمة)) مع رائدة الأعمال الدكتورة صفاء النقبي، التي تسعى إلى افتتاح مصنع عطور صديق للبيئة، وفي ((ملامح أصيلة)) نتعرف على مسيرة راشد الزعابي، الحافلة بالكثير من المضامين والدروس في المثابرة والاجتهاد، وفي ((مربي أجيال)) نلتقي بعلي سليمان السويجي. كما يضم العدد مجموعة من المقالات لكتاب المجلة تناولت عدة جوانب تنموية وتراثية واجتماعية.
أما مجلة الوسطى فركز ملفها للعدد 60 على طرح مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني ((اكتفاء))، ((حليب مليحة)) الطازج في السوق، وهو باكورة منتجات ((مزرعة مليحة للألبان))، ويتميز بكونه عضوياً خالياً من أي إضافات صناعية، ويحتوي على أعلى نسبة من الدهون والبروتينات، وبموازاة ذلك، أعلن رسمياً عن أن عام 2025 سيشهد إطلاق مشاريع جديدة ذات صلة بملف الأمن الغذائي.
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