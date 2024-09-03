الحفل السنوي الثامن لـ «أفضل طاهٍ» 4 نوفمبر المقبل

تستضيف دبي في الفترة من 4 حتى 6 نوفمبر المقبل الحفل السنوي الثامن لأفضل طاهٍ في العالم. ومن المقرر أن تكون هذه النسخة الأكبر بين احتفالات توزيع جوائز أفضل طاهٍ في العالم، وأن تعكس التأثير المتزايد لبرنامج ((The Best Chef)) وكذلك الأهمية الكبيرة لدبي في عالم فنون الطّهي.

وستكون هذه النسخة الرائدة من جوائز أفضل طاهٍ التي تنظم بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي نسخة افتتاحيّة لجوائز الطهي العالمية التي ستُقام في دبي ومنطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يعزز مكانة المدينة كمركز رائد في قطاع فنون الطهي العالمي.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: ((سعداء باختيار دبي لاستضافة جوائز أفضل طاهٍ في نسختها الافتتاحية لأول مرّة خارج القارة الأوروبية والأمريكتين، وهو ما يؤكد على مكانة الإمارة كوجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الكبرى وعاصمة لفنون الطهي، كما ينسجم ذلك مع رؤية قيادتنا الرشيدة ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 33D، الرامية إلى تعزيز مكانة المدينة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، إلى جانب أن اختيار دبي لاستضافة هذه الدورة الاستثنائية يؤكد أهمية الدعم المستمر الذي يقدمه الشركاء والجهات المعنية. وسيستضيف حفل جوائز أفضل طاهٍ 2024 بدبي نخبة من الشخصيات العالمية في مجال الطهي، مثل الشيف فوغان مابي، وألبرت أدريا، وآنخل ليون، وفلوريانو بيليغرينو وإيزابيلا بوتي.