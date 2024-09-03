«الشارقة للفنون» تنظم معرضي «بين الحلقات والكوكبات» و«فجر جديد»

تنظم مؤسسة الشارقة للفنون ضمن برنامجها لخريف 2024، معرضين للفنانتين بشرى خليلي وإميلي كاراكا، يقامان في المباني الفنية في ساحة المريجة، في الفترة بين 7 سبتمبر الجاري و1 ديسمبر المقبل.

يأتي بشرى خليلي تحت عنوان ((بين الحلقات والكوكبات))، وهو من تقييم الشيخة حور القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، مع أمل العلي وميرا مادهو، القيّمتين المساعدتين في المؤسسة، ويضيء على الاستقصاء المعمّق الذي اتبعته خليلي في نبشها التاريخ المغيّب للتضامن بين المجتمعات، وذلك من خلال تقديم مجموعة مختارة من المشاريع البارزة التي طوّرتها على مدار الخمس عشرة سنة الماضية، إذ تتجاوز هذه الأعمال التصنيفات التقليدية كالروائي أو الوثائقي، لتدمج ببراعة بين المواد البصرية والصوتية المتنوعة، ما يتيح لها صياغة فرضيات حول أشكال جديدة ومبتكرة من الانتماءات.

وتتميز أعمال خليلي المولودة في المغرب بتنوعها الكبير، بما يشمل الأفلام والفوتوغراف والطباعة والأعمال التركيبية والنشر والنسيج. تعبّر الكلمتان الأساسيتان في عنوان المعرض، ((الحلقات)) و((الكوكبات))، عن المجتمعات المحتملة التي تتراءى في أعمال خليلي. ((الحلقات))، مفردها ((حلقة))، وتمثّل تجمعاً أو نمط لقاء في المغرب متصل بسرد القصص، حيث يتحلق الناس من مختلف الأجيال لتبادل الذكريات والأفكار السياسية.

أما معرض ((فجر جديد)) فيقدم أعمال الفنانة الماورية إميلي كاراكا سليلة قبائل ((إيوي)) المتواجدة على أراضي تاماكيماكاوراو، ومضيق أوكلاند، ووايكاتو-تاينوي، ونغاتي كاهو، ونغاتي هيني. تُعتبر كاراكا فنانة تعبيرية تجريدية، وملوّنة استثنائية تقدّم أحياناً فناً تجميعياً، وقد علّمت نفسها بنفسها.

يسلط هذا المعرض الضوء على أعمال كاراكا كفنانة مؤثرة، تجمع بين رؤيتها الفنية وقيمها العميقة.