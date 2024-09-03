ملتقى المعلمين في الأرشيف والمكتبة الوطنية يستعرض تاريخ الإمارات وإنجازاتها

احتفاء بمطلع العام الدراسي الجديد، نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ملتقى المعلمين؛ حيث استقبل بمقره أكثر من 450 معلماً ومعلمة، وقد حفل الملتقى بالمعلومات الموثقة عن تاريخ الإمارات وتراثها العريق، وذلك بهدف تقريب المسافة بين المعلمين والطلبة.

بدأ الملتقى بفيلم وثائقي يستعرض محطات مهمة في تاريخ الإمارات عبر العصور، والذي تمتد جذوره التاريخية آلاف السنين، مؤكداً أن للإمارات حضارة عريقة متجذرة، وشواهد أثرية تدل على قوة تاريخها.

ثم قدمت الأستاذة هند الحمادي محاضرة في تاريخ وثقافة الدولة، تطرقت فيهاإلى تاريخ المنطقة قبل قيام الاتحاد، وتحدثت عن القيم التي يحرص المجتمع الإماراتي على الحفاظ عليها، والتي تتميز بها هوية المجتمع الإماراتي، وأشارت إلى الرموز الثقافية الإماراتية المسجلة في قائمة منظمة اليونسكو العالمية.

شارك في الملتقى عدد كبير من المعلمين والمعلمات في الأكاديميات والمدارس التالية: أكاديمية الياسمينة البريطانية، وأكاديمية ياس الأمريكية، وأكاديمية المنى البريطانية، ومدرسة الشهب الخاصة، ومدرسة فيرجينيا الخاصة، والمدرسة الإيطالية الدولية، ومدرسة أبوظبي الأسترالية، بالإضافة إلى العديد من المدارس الخاصة.

وفي الختام كرّم فرحان المرزوقي، مدير إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي في الأرشيف والمكتبة الوطنية، هند الحمادي، وجال وفد المعلمين والمعلمات في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.