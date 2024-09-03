محمد الأفخم يشارك في «البندقية السينمائي»

(MENAFN
- Al-Bayan)
يحل محمد سيف الأفخم، رئيس الهيئة الدولية للمسرح، ضيف شرف احتفالية الذكرى المئوية للمخرج المسرحي العالمي الراحل بيتر بروك، والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان البندقية السينمائي الدولي لعام 2024 التي تقام بإيطاليا حالياً.
وتأتي مشاركة الأفخم في تلك الاحتفالية كرئيس للهيئة الدولية للمسرح، بدعوة خاصة من سايمون بروك، نجل المسرحي الراحل بيتر بروك، تقديراً وعرفاناً منه باختيار والده ليكون الشخصية العالمية الأولى التي كرمها مهرجان الفجيرة الدولي للمونوداراما في دورة 2012.
ومن المقرر أن يعرض فيلم ((المهابهاراتا)) المأخوذ عن مسرحية المهابهاراتا الملحمية الشهيرة (1989) للراحل بيتر بروك الذي يشكل واحداً من أهم الأعمال الفنية الخالدة للمسرحي الكبير بيتر بروك. وسيشهد يوم غد الخميس العرض الأول عالمياً للنسخة المرممة لفيلم بيتر بروك في المنافسة ((الكلاسيكيات))، وبحضور فريق عمل الفيلم.
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