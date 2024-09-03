محمد الأفخم يشارك في «البندقية السينمائي»

يحل محمد سيف الأفخم، رئيس الهيئة الدولية للمسرح، ضيف شرف احتفالية الذكرى المئوية للمخرج المسرحي العالمي الراحل بيتر بروك، والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان البندقية السينمائي الدولي لعام 2024 التي تقام بإيطاليا حالياً.

وتأتي مشاركة الأفخم في تلك الاحتفالية كرئيس للهيئة الدولية للمسرح، بدعوة خاصة من سايمون بروك، نجل المسرحي الراحل بيتر بروك، تقديراً وعرفاناً منه باختيار والده ليكون الشخصية العالمية الأولى التي كرمها مهرجان الفجيرة الدولي للمونوداراما في دورة 2012.

ومن المقرر أن يعرض ((المهابهاراتا)) المأخوذ عن مسرحية المهابهاراتا الملحمية الشهيرة (1989) للراحل بيتر بروك الذي يشكل واحداً من أهم الأعمال الفنية الخالدة للمسرحي الكبير بيتر بروك. وسيشهد يوم غد الخميس العرض الأول عالمياً للنسخة المرممة لفيلم بيتر بروك في المنافسة ((الكلاسيكيات))، وبحضور فريق عمل الفيلم.