«أبوظبي للثقافة والفنون» تقدم ندوة حوارية في سيئول

قدمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية كوريا، الندوة الحوارية الثالثة ضمن مبادرتها الرائدة للدبلوماسية الثقافية ((الفنون في السفارات))، التي استضافتها سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالعاصمة الكورية سيئول، أول من أمس، في مبنى السفارة، بمشاركة التشكيلي الإماراتي الرائد محمد كاظم، حاورته غاهيه بارك، القيمة الفنية لمتحف سيئول للفنون.

وقال عبدالله سيف علي سليم النعيمي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية كوريا: ((واثقون بأن هذه المناسبة ستسهم في إبراز الجوانب الثقافية القوية للدبلوماسية العامة لدولة الإمارات، وخلق فرص أكبر للتعاون والتبادل الدولي بين دول وشعوب وثقافات العالم)).

وقالت هدى إبراهيم الخميس، المدير الفني لمهرجان أبوظبي: ((نستمر بتنظيم مبادرة الدبلوماسية الثقافية الرائدة ((الفنون في السفارات))، التي تستهدف تعزيز التبادل المعرفي وحوار الثقافات، والتعريف بمنجز الفنون والصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارات)). وأضافت: ((نقدم مبادرة الفنون في السفارات في محطتها الآسيوية الأولى في سيئول، بعد باريس ولندن، عبر الندوة الحوارية بمشاركة الفنان الإماراتي محمد كاظم، أحد الخمسة الذين تأسس على أيديهم الفن المفاهيمي المعاصر في الإمارات، تحاوره غاهي بارك، القيمة الفنية لمتحف سيئول للفنون)).

وتناولت الندوة الحوارية نشأة وتطور وازدهار المشهد الفني في الإمارات، والممارسات الفنية ومصادر إلهام الفنانين الإماراتيين، وتجربة الفنان محمد كاظم على وجه الخصوص، والذي يعد واحداً من كبار رواد التشكيل الإماراتي المعاصر، وأحد أبرز الفنانين الذين يستخدمون الوسائط المتعددة في أعمالهم الفنية، وتشمل أعماله الإبداعية وسائط الرسم والتصوير الفوتوغرافي والفيديو والتركيب، ويعرف بجهوده الجادة في استكشاف موضوعات الهوية والمكان والحركة، وسبق له أن استخدم إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) كلغة مرئية، وقد عرضت أعماله على نطاق واسع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى مستوى العالم.