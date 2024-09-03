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بدور القاسمي تستكشف آفاق التعاون مع متحف «مولانا» في قونيا التركية

9/3/2024 7:25:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قامت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير ((شروق))، بزيارة إلى متحف ((مولانا)) بمدينة قونيا التركية، والذي يجسّد تراث الشاعر والعالم والفقيه الشهير جلال الدين الروميّ، وذلك في إطار حرصها على استكشاف آفاق التعاون الثقافي مع المؤسسات الثقافية، وتسليط الضوء على الشخصيات المؤثرة في تاريخنا الإسلامي، من أمثال الروميّ الذي كان نموذجاً في التسامح بين مختلف الأديان والثقافات.

كان في استقبال الشيخة بدور القاسمي لدى وصولها إلى المتحف كل من أوغور إبراهيم ألتاي، رئيس بلدية قونيا؛ ومحمد يوندان، مدير السياحة والثقافة في مدينة قونيا؛ وناجي باكيرجي مدير المتحف مولانا، حيث تجولت بين أروقة المتحف ذي القبة الفيروزية، والذي يضم مجموعة كبيرة من الآثار والمقتنيات النادرة من العهدين السلجوقي والعثماني، إضافة إلى مقتنيات مرتبطة بحياة الروميّ وتراثه الفكري والديني، من أبرزها ديوان ((مثنوي))، أشهر ديوان شعري لجلال الدين الروميّ.

جوانب مضيئة

وشملت الجولة أيضاً مكتبة المتحف التي تضمنت أرشيفاً لمخطوطات وكتباً نادرة يعود تاريخها إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين.

وعلى هامش الزيارة، اجتمعت الشيخة بدور القاسمي مع مدير المتحف، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التبادل الثقافي والتعاون المستقبلي بين المتحف وإمارة الشارقة ممثلة في مؤسساتها الثقافية، إضافة إلى التجهيز لتنظيم معرض أواخر العام الجاري في ((بيت الحكمة)) بالشارقة لتعريف الجمهور بالجوانب المضيئة في حياة جلال الدين الروميّ وما تخللها من بحث دائم عن معاني التسامح والجمال في الحياة، وهو ما تجسد بوضوح في أعماله الخالدة.

نسخة نادرة

واحتفاءً باستقبال وفد إمارة الشارقة، أهدى مدير المتحف الشيخة بدور القاسمي نسخة نادرة وطبق الأصل من ديوان ((مثنوي)) وهو عبارة عن ديوان شعري في 6 أجزاء، يتألف من 26 ألف بيت شعري باللغة الفارسية، انتهى الرومي من كتابتها في عام وفاته، إضافة إلى نسخة نادرة من كتاب ((الديوان الكبير)) أو ما يعرف كذلك بـ((ديوان شمس التبريزي))، والذي كتبه الرومي في 42 ألف بيت من الشعر تخليداً لذكرى صاحبه ومعلمه شمس الدين التبريزي.

ويعود تاريخ متحف مولانا إلى ((حديقة ورد)) لسلطان السلاجقة علاء الدين قايقوباد، التي أهداها إلى والد جلال الدين الرومي ((بهاء الدين ولد))، وعندما توفي جلال الدين في عام 1273م دُفن قرب والده في هذه الحديقة، وشُيدت فوق قبره قبة مخروطية مزخرفة بالقرميد والخزف الفيروزي، وفي عام 1854م تمت توسعة المبنى القديم للمتحف بإضافة مبانٍ جديدة إليه وأصبحت مزاراً عرف باسم ((متحف قونية للآثار العتيقة))، قبل أن يتحول في مارس 1927 إلى متحف للزوّار بمسماه الحالي ((متحف مولانا)).

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