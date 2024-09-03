«دبي للموضة».. تفرّد التصاميم وتألق المواهب

يواصل أسبوع دبي للموضة، الذي ينظّمه حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم، ومجلس الأزياء العربي، تحقيق نجاحات نوعية في فعاليات نسخته الجديدة لربيع وصيف 2025، بمشاركة مجموعة غنية ومتنوّعة من المواهب من كافة أنحاء العالم.

وقد شهد اليوم الثاني من الحدث العديد من العروض، حيث تم تقديم عرض لمجموعة ((IKIGAI))، من توقيع المصمّم ((Adolfo Domínguez))، لخريف وشتاء 2024، ثم تم عرض مجموعة من تصميم ((Ihab Jiryis)) للاحتفاء بالمرأة، في حين قدّم الاتحاد الفرنسي للأزياء الراقية والموضة، مجموعة العلامة الشهيرة ((Victor Weinsanto))، بعنوان ((Lady de Weinsanto)).

وأطلقت علامة الأزياء الهندية ((ITRH))، للمرّة الأولى في أسبوع دبي للموضة، مجموعتها الجديدة بعنوان ((Natak)).

مفهوم

أطلقت علامة الأزياء الإسبانية ((Adolfo Domínguez))، مجموعتها الجديدة بعنوان ((IKIGAI)). وتنطوي هذه المجموعة، المستوحاة من المفهوم الياباني القائم على سعي المرء باستمرار نحو هدفه الأسمى في الحياة، والتي تمّ تصميمها في مختبر ((Ágora)) الإبداعي، على الجمع بين التصاميم التقليدية والأنماط المعاصرة، ملقيةً الضوء على الأشكال المطبوعة والأقمشة المجعّدة والكشكشة والقصّات غير المتناسقة، بدرجات ألوان محايدة وحيوية.

وقدّم المصمّم الشهير ((Ihab Jiryis))، أحدث مجموعاته لربيع وصيف 2025. وتلقي هذه المجموعة، المستوحاة من مختلف مراحل تحوّل الفراشة الملكية، الضوء على مواضيع الأنوثة والمرأة وتمكينها، وتحتفي بسحر التحوّل والتفرّد بهوية متميّزة.

وتجمع هذه المجموعة بأسلوب فريد بين الفنّ والابتكار والأناقة، بما يعكس التزام المصمّم إيهاب جريس بتقديم الملابس الفاخرة بأسلوب جديد.

وبادر الاتحاد الفرنسي للأزياء الراقية والموضة، إلى تقديم مجموعة ((Lady de Weinsanto))، من توقيع علامة ((Victor Weinsanto))، وهي من العلامات الدائمة في لجنة أسبوع دبي للموضة، للمرّة الأولى خلال هذا الحدث العالمي البارز.

واحتفت هذه المجموعة بأنوثة المرأة، مع التركيز على درجات اللون الأسود الغامق، التي تبرز إلى جانب الألوان الحيوية. وتضمّنت هذه المجموعة تصاميم مخصّصة للأحجام الكبيرة، وتقنيات لبس الكورسيه، من توقيع العلامة، ومواد مبتكرة. وشاركت علامة الأزياء الهندية ((ITRH)) للمرّة الأولى في أسبوع دبي للموضة، عبر تقديم مجموعتها الجديدة بعنوان ((Natak)).

واستمدّت العلامة الهندية إلهامها عند تصميم هذه المجموعة بالكامل، من جوهر المسرح الهندي الغني والدرامي، حيث جمعت بين التصاميم المسرحية الجريئة واللمسات الرومانسية البسيطة. وقد قدّمت علامة ((ITRH)) التصاميم الهندية التقليدية، مثل الشولي والقفطان والساري واللينجا، بلمسة عصرية فاخرة بأحجام كبيرة.

أسرت علامة ((Designers & Us)) الحاضرين بعرضها الساحر، بعنوان ((Phantom of the Opera))، والذي جمع بامتياز بين فخامة أزياء عام 1881، وتوجّهات الموضة المعاصرة.

وقد استوحيت هذه المجموعة من النساء اللاتي كنّ يرتدن حفلات الأوبرا الضخمة خلال تلك الحقبة، حيث تعكس أزياء الأميرات النبيلات وسيدات المجتمع الراقي. وسلّط العرض الضوء على مجموعة من الكورسيهات والفساتين بقصّة ((إيه لاين)) وقصّة الحوريات، والتي تعكس جميعها اهتمام هذه العلامة بأصغر التفاصيل وأدقّها.

مجموعة استثنائية

أطلقت علامة ((شواروفسكي)) الرائدة في مجال المجوهرات والأكسسوارات، مجموعتها بعنوان ((Created Diamonds)) للمرّة الأولى في المنطقة، وذلك إلى جانب عروض الأزياء الساحرة التي استضافها حي دبي للتصميم.

وقد تمّ إعداد هذه المجموعة الاستثنائية، باستخدام قطع الألماس ذات التصاميم الفريدة، والمصنوعة في مختبرات ((شواروفسكي))، وبالاعتماد على الطاقة المتجدّدة بنسبة 100 %، والذهب والفضّة المُعاد تدويرهما، تأكيداً على التزام هذه العلامة بأعلى معايير الجودة في المواد المستخدمة.