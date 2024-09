«دبي للموضة».. تفرّد التصاميم وتألق المواهب

يواصل أسبوع دبي للموضة، الذي ينظّمه حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم، ومجلس الأزياء العربي، تحقيق نجاحات نوعية في فعاليات نسخته الجديدة لربيع وصيف 2025، بمشاركة مجموعة غنية ومتنوّعة من المواهب من كافة أنحاء العالم.

وقد شهد اليوم الثاني من الحدث العديد من العروض، حيث تم تقديم عرض لمجموعة ((IKIGAI))، من توقيع المصمّم ((Adolfo Domínguez))، لخريف وشتاء 2024، ثم تم عرض مجموعة من تصميم ((Ihab Jiryis)) للاحتفاء بالمرأة، في حين قدّم الاتحاد الفرنسي للأزياء الراقية والموضة، مجموعة العلامة الشهيرة ((Victor Weinsanto))، بعنوان ((Lady de Weinsanto)).

وأطلقت علامة الأزياء الهندية ((ITRH))، للمرّة الأولى في أسبوع دبي للموضة، مجموعتها الجديدة بعنوان ((Natak)).

مفهوم

أطلقت علامة الأزياء الإسبانية ((Adolfo Domínguez))، مجموعتها الجديدة بعنوان ((IKIGAI)). وتنطوي هذه المجموعة، المستوحاة من المفهوم الياباني القائم على سعي المرء باستمرار نحو هدفه الأسمى في الحياة، والتي تمّ تصميمها في مختبر ((Ágora)) الإبداعي، على الجمع بين التصاميم التقليدية والأنماط المعاصرة، ملقيةً الضوء على الأشكال المطبوعة والأقمشة المجعّدة والكشكشة والقصّات غير المتناسقة، بدرجات ألوان محايدة وحيوية.

وقدّم المصمّم الشهير ((Ihab Jiryis))، أحدث مجموعاته لربيع وصيف 2025. وتلقي هذه المجموعة، المستوحاة من مختلف مراحل تحوّل الفراشة الملكية، الضوء على مواضيع الأنوثة والمرأة وتمكينها، وتحتفي بسحر التحوّل والتفرّد بهوية متميّزة.

وتجمع هذه المجموعة بأسلوب فريد بين الفنّ والابتكار والأناقة، بما يعكس التزام المصمّم إيهاب جريس بتقديم الملابس الفاخرة بأسلوب جديد.

وبادر الاتحاد الفرنسي للأزياء الراقية والموضة، إلى تقديم مجموعة ((Lady de Weinsanto))، من توقيع علامة ((Victor Weinsanto))، وهي من العلامات الدائمة في لجنة أسبوع دبي للموضة، للمرّة الأولى خلال هذا الحدث العالمي البارز.

واحتفت هذه المجموعة بأنوثة المرأة، مع التركيز على درجات اللون الأسود الغامق، التي تبرز إلى جانب الألوان الحيوية. وتضمّنت هذه المجموعة تصاميم مخصّصة للأحجام الكبيرة، وتقنيات لبس الكورسيه، من توقيع العلامة، ومواد مبتكرة. وشاركت علامة الأزياء الهندية ((ITRH)) للمرّة الأولى في أسبوع دبي للموضة، عبر تقديم مجموعتها الجديدة بعنوان ((Natak)).

واستمدّت العلامة الهندية إلهامها عند تصميم هذه المجموعة بالكامل، من جوهر المسرح الهندي الغني والدرامي، حيث جمعت بين التصاميم المسرحية الجريئة واللمسات الرومانسية البسيطة. وقد قدّمت علامة ((ITRH)) التصاميم الهندية التقليدية، مثل الشولي والقفطان والساري واللينجا، بلمسة عصرية فاخرة بأحجام كبيرة.

أسرت علامة ((Designers & Us)) الحاضرين بعرضها الساحر، بعنوان ((Phantom of the Opera))، والذي جمع بامتياز بين فخامة أزياء عام 1881، وتوجّهات الموضة المعاصرة.

وقد استوحيت هذه المجموعة من النساء اللاتي كنّ يرتدن حفلات الأوبرا الضخمة خلال تلك الحقبة، حيث تعكس أزياء الأميرات النبيلات وسيدات المجتمع الراقي. وسلّط العرض الضوء على مجموعة من الكورسيهات والفساتين بقصّة ((إيه لاين)) وقصّة الحوريات، والتي تعكس جميعها اهتمام هذه العلامة بأصغر التفاصيل وأدقّها.

مجموعة استثنائية

أطلقت علامة ((شواروفسكي)) الرائدة في مجال المجوهرات والأكسسوارات، مجموعتها بعنوان ((Created Diamonds)) للمرّة الأولى في المنطقة، وذلك إلى جانب عروض الأزياء الساحرة التي استضافها حي دبي للتصميم.

وقد تمّ إعداد هذه المجموعة الاستثنائية، باستخدام قطع الألماس ذات التصاميم الفريدة، والمصنوعة في مختبرات ((شواروفسكي))، وبالاعتماد على الطاقة المتجدّدة بنسبة 100 %، والذهب والفضّة المُعاد تدويرهما، تأكيداً على التزام هذه العلامة بأعلى معايير الجودة في المواد المستخدمة.