التنوع الثقافي والجمال الإنساني في 23 حكاية فنية بدبي

الزائر لدبي سيبقى مشدوهاً أينما حل، فهي تبهره بكل تفصيلة من تفاصيلها، وكل باحث سيجد طريقاً لبحثه سياحياً، أو اقتصادياً، أو فنياً، ويمرّ قطاع الثقافة والفنون والإبداع في الإمارة بمرحلة تعد من أزهى المراحل، إذ يواصل ازدهاره وتطوره بجملة من الإنجازات المهمة، التي باشرت على مدار السنوات الماضية تشكيل ملامح مشهد إبداعي جديد، انطلاقاً من رؤية سديدة واستراتيجية شاملة لتعزيز دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي وتحويل الإمارة إلى وجهة مفضلة للمبدعين والمستثمرين ورواد الأعمال من كافة أنحاء العالم، بهدف تحقيق الريادة العالمية في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الثقافي والإبداعي.

وفي معرض فني في غاليري ليلى هيلر، في ((السركال أفنيو))، تشد الانتباه لوحات فنية أخاذة، ليست مرسومة بفرشاة، أو ألوان زيتية، ولا مائية، إنما هي قطع من السجاد بألوان مزركشة، ومنمنة برسوم وزخارف، تبعث على الأمل، وتتدفق من خيوطها المحاكة بحرفية عالية البهجة والراحة. كما تجسد مختلف المجسمات والتشكيلات جماليات فريدة تثير مختلف التصورات والانطباعات.

ما إن يقترب المرء من قطع السجاد تلك، التي جاءت من إبداع 23 فناناً، حتى يتناهى إلى سمعه صوت ((سرفلة)) الماكينات التي حاكتها، تروي حكايات أولئك الفنانين الـ23، الذين تمردوا على الريشة والألوان والورق، فأبدعوا بحرير السجاد واعتمدوه خامة لأعمالهم، فشكّلوا لوحات تُقرأ مفرداتها بصرياً، وتثير في الإنسان، مع كل نظرة، الرغبة في اقتنائها، واستضافتها في مكانه الخاص، سواء كان بيتاً للإقامة، أو مكتباً للعمل.

ومن الفنانين المشاركين في عرض لوحاتهم بغاليري ليلى هيلر، في ((السركال أفنيو)): شهزاد حسن غازي، أرين حسن، ديبي لاوسون، أيمن بعلبكي، علي شعبان، وغيرهم.

ويتضمن المعرض أعمالاً فريدة على مستوى الحبكة والتطريز، الذي يظهر جمال حدود النقطة، والقطبة، ولمعة الخيط.

قطع السجاد المعروضة ليست مجرد قطع جامدة، فلها من الإنسان روحه، وبإمكانها تخطي قدراتنا البشرية لتخبرنا عن عراقة فن صاحبها، وبراعة صانعها؛ فالنظر إلى ((السجادة - اللوحة)) لا يحتاج لبيباً ليفك طلاسمها، أو خبيراً ليدرك مضمونها، بل تحتاج نظرة متمعنة تعطي العين فرصة تلمس أثر هذا الفن، وتتبع خيوطه في سردية تاريخية، تقول إن حياكة السجاد فن عريق، وليس صنعة فقط.

تفكير إبداعي

يتجول المرء بأرجاء المعرض، في ((السركال أفنيو))، ويقف حائراً تشده مزهرية بارتفاع يفوق قامة الإنسان، محبوكة بخيوط أبدعها جهد وفكر ذلك النساج الفنان، ليصنع تلك التحفة المليئة بالأثر والتأثير، فلا يملك من يراها إلا أن يقف مشدوهاً بالمنظر الذي تصنعه هذه التحفة الفنية، بخامتها غير التقليدية، لتمتلئ نفسه في النهاية بالدهشة إزاء عظمة التفكير الإبداعي التي أتاحت للصانع أن يبتكر هذا ((المنتج - اللوحة))، وكم من وقت استغرقه إنجازها، وكم اختبر من لحظة فشل أثناء ذلك، ومقدار فرحه بتمكنه من إنجازها مكتملة، كما تخيلها وأراد لها أن تكون؛ فالأشياء لا تقاس بالنظر، بقدر ما تقاس بما يبذل فيها من جهد، إذ إن أنسنة الخيط، وتحويله من جماد إلى فن، هو الإعجاز بعينه.

الزائر للمعرض سيكون أمام لحظات من التأمل، وسيجول في خاطره، خطاب الفنان العالمي مايكل انجلو تمثاله، وقد لفتته شدة روعته ودقة تصميمه، ناداه: ((أنطق أيها الحجر!))، لأنه رأى فيه إنساناً حياً، لا مجرد حجر منحوت على صورة كائن بشري. وأصبحت دبي وجهة المبدعين من مختلف أنحاء العالم لعرض أعمالهم وتحقيق طموحاتهم؛ وعندما تصل أعمال مثل هؤلاء الفنانين إليها، وهي أعمال فريدة من نوعها، تزيد من شهرتهم، مستفيدين من التنوع الثقافي، والسوق المفتوح، والأضواء التي ستسلط عليهم، والاهتمام الذي سيحظون به في الإمارة.