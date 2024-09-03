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«العزف على البيانو».. برنامج لاكتشاف المواهب الموسيقية

9/3/2024 7:25:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن ((هاوس أوف بيانوز)) و((ستاينواي آند سنز - دبي)) عن إطلاقهما برنامج ((العزف على البيانو))، الذي ينظمانه بشراكة استراتيجية مع هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، بهدف اكتشاف أصحاب المواهب الموسيقية الإماراتية.

ويعد برنامج ((العزف على البيانو))، الذي سينطلق خلال أكتوبر المقبل، ويستمر لمدة ستة أشهر، جزءاً من المرحلة التحضيرية لمسابقة ((ستاينواي للبيانو))، وسيتضمن سلسلة من ورش العمل التدريبية والدروس التعليمية، التي ستتولى الإشراف عليها نخبة من الموسيقيين المحليين. ودعت ((دبي للثقافة)) كافة المواهب الموسيقية الإماراتية إلى التسجيل في البرنامج، حيث سيكون 23 سبتمبر الجاري آخر موعد لتقديم الطلبات.

ولفت الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في ((دبي للثقافة)) إلى حرص الهيئة على تسخير كافة إمكاناتها وجهودها للارتقاء بكفاءة القطاع الموسيقى.

وقال: ((سعت الهيئة عبر مشاريعها ومبادراتها المختلفة إلى تهيئة البنية التحتية اللازمة للنهوض بالقطاع الموسيقي، وتسليط الضوء على إمكاناته، وضمان استدامته وحيويته، من خلال ضخ دماء جديدة في عروق المشهد الموسيقي المحلي))، منوهاً بأن برنامج ((العزف على البيانو)) يشكل جزءاً من جهود الهيئة الرامية إلى إتاحة الفرص أمام المواهب الإماراتية الناشئة للاستفادة من الخبرات الوطنية في تعزيز قدراتهم وتطوير مسيرتهم الفنية وتحقيق طموحاتهم، مشيراً إلى حرص ((دبي للثقافة)) على إيجاد بيئة تعليميه مستدامة.

وتهدف مسابقة ((ستاينواي للبيانو)) التي ستقام خلال أبريل 2025 في دبي إلى استقطاب المبدعين في الإمارات والخليج، ومنحهم منصة مبتكرة قادرة على احتضانهم وتمكينهم من تنمية قدراتهم.

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